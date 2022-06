„Călăul din Siria”, înlocuit de la comanda trupelor ruse din Ucraina. Cine e noul general trimis să câștige războiul lui Putin (presă)

Declarațiile oficiale și imaginile publicate de Ministerul rus al Apărării sugerează că Rusia a schimbat recent din nou conducerea militară a trupelor din Ucraina. Temutul general Alexandr Dvornikov, supranumit „Călăul din Siria”, ar fi fost înlocuit cu generalul-colonel Ghenadi Jidko, adjunctul ministrului Apărării de la Moscova, scrie The Moscow Times, care citează analiști în domeniul apărării.

Generalul Alexandr Dvornikov, care conducea ofensiva rusă în Ucraina, nu a mai fost văzut în public de mai multe săptămâni.

„Pare să confirme că generalul-colonel Ghenadi Jidko este comandantul forțelor ruse în Ucraina”, a notat analistul militar Rob Lee într-un mesaj pe Twitter, comentând imaginile publicate de Ministerul Apărării de la Moscova.

„Aceste schimbări drastice în rândul armatei ruse, dacă au avut loc, nu sunt măsuri luate de o forță aproape de un succes major”, a arătat think tank-ul american Institute for the Study of War.

În ciuda unor victorii importante în estul Ucrainei - lângă Popasna, Severodonețk -, avansul Rusiei este încet și, potrivit analiștilor, a costat multe vieți de soldați.

Comandamentul Rusiei „experimentează din cauza problemelor (de pe front) și încearcă să nu piardă războiul”, a declarat analistul militar Pavel Luzin pentru The Moscow Times.

Zvonuri despre promovarea generalului Jidko au apărut la începutul lunii iunie, fiind semnalate de un site independent de investigații, Conflict Intelligence Team.

Înainte de a fi numit anul trecut adjunctul ministrului Apărării, responsabil cu activitatea „politico-militară”, Jidko a condus Departamentul Militar de Est și a fost implicat în intervenția militară a Rusiei în Siria, în sprijinul președintelui Bashar al-Assad.

Presupusa numire a sa la conducerea trupelor ruse ar putea însemna că Moscova vrea să aducă întreaga operațiune din Ucraina sub comandă unică, afirmă analistul militar Rob Lee.

„Nu cred că va fi capabil de un miracol”

Pe lângă Dvornikov, și alte figuri importante ale armatei ruse ar fi fost înlocuite în ultimele săptămâni.

Generalul Serghei Surovikin, comandantul Forțelor Aerospațiale ale Rusiei, conduce operațiunile militare în sudul Ucrainei, în vreme ce generalul-colonel Alexandr Lapin, comandantul Departamentului Militar Central al Rusiei, conduce operațiunile militare în estul Ucrainei, potrivit Ministerului rus al Apărării.

Presa rusă a scris că actualul șef de stat major al Departamentului Militar Central, generalul-colonel Mihail Teplinski, l-a înlocuit pe comandantul Forțelor Aeropurtate, generalul-colonel Andrei Serdiukov.

Pe lângă accelerarea ofensivei ruse în estul Ucrainei, noii comandanți vor mai primi probabil sarcina de a limita numărul pierderilor și de a consolida cuceririle teritoriale din sudul Ucrainei, potrivit analiștilor.

Dacă se confirmă, numirea lui Jidko vine la doar două luni după ce Dvornikov, cunoscut pentru tacticile sale nemiloase din Siria, fusese însărcinat să conducă operațiunile din Ucraina. Oficialii ruși nu au confirmat până acum numirea lui.

Unii analiști sunt sceptici că noua structură de comandă va reuși să aducă vreo îmbunătățire pentru armata rusă, care este aproape de epuizare.

„Problema este că Putin nu are o armată eficientă. Nu cred că Jidko va fi capabil de un miracol”, a spus analistul militar Pavel Luzin.

