Un nou atac rusesc a aut loc în Odessa. O rachetă a lovit o clădire supranumită de localnici "castelul lui Harry Potter" și care găzduiește Facultatea de Drept. Cel puțin patru oameni au fost uciși și 32 au fost răniți.

Fragmente de rachetă au fost găsite împrăștiate pe o rază de câteva sute de metri.

Acoperișul clădirii cunoscute sub numele de „Castelul lui Harry Potter” a luat foc și a ars timp de câteva ore. Geamurile s-au spart. Intervenția pompierilor a fost dificilă, scrie ukrainetoday.org.

Șeful centrului de comunicații strategice al Forțelor de Apărare care activează în sud, Dmitri Pletenchuk, a remarcat că natura daunelor produse sugerează că atacul a urmărit civili și locuințe rezidențiale. Era muniție de luptă, dar a fost folosită pentru a ucide civili, a subliniat Dmitri Pletenchuk.

"Castelul lui Harry Potter" din Ucraina a ars după ce rușii l-au lovit cu o rachetă FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Guvernatorul regiunii anunță că patru oameni sunt în stare gravă. Printre răniți se numără doi copii și o femeie însărcinată.

Purtătorul de cuvânt al marinei ucrainene spune că a fost o armă mai greu de interceptat.

Studentă: "Am văzut și am auzit ce s-a întâmplat aici. În fața ochilor mei a fost doborâtă o rachetă. Era chiar în fața mea. Ușile s-au spart și sticla tremura. Și apoi am văzut asta. Chiar înainte să se întâmple, am vrut să coborâm acolo la o plimbare. Slavă Domnului că nu am fost acolo când s-a întâmplat!"

Regiunea Odesa de pe malul Mării Negre e o țintă frecventă a atacurilor rusești cu rachete și drone.

Editor : G.M.