Ce se știe despre suspectul care a înjunghiat cinci persoane în Dublin. Povestea curierului care l-a lovit cu casca de motociclist

Un curier pe motocicletă a povestit cum și-a folosit casca pentru a-l lovi pe bărbatul care a înjunghiat joi o femeie și trei copii în centrul orașului Dublin.

Caio Benicio este din Rio de Janeiro și a venit în Irlanda în urmă cu un an. El are doi copii.

Bărbatul a fost martor la ceea ce credea inițial că e o ceartă între un bărbat și o femeie.

El a povestit pentru RTÉ: "Lucram, ca într-o zi normală. Am trecut cu motocicleta prin intersecție și am văzut... la început am crezut că un bărbat și o femeie se certau. Am încetinit pentru a vedea mai de aproape ce se întâmplă."

Caio a văzut o femeie care, a spus el, "trăgea fata. Și ea a fost foarte, foarte curajoasă, pentru a putut să ia fata. Fetița a fugit și bărbatul a apucat pe altcineva". Atunci a observat că bărbatul avea o armă.

"Când am văzut cuțitul, mi-am oprit motocicleta. L-am văzut înjunghiind fetița. Am acționat din instinct. Îmi amintesc că mi-am scos casca, ca să mă protejez și să o folosesc ca armă. L-am lovit în cap cu toată puterea. A căzut jos. Am continuat să îl lovesc, apoi au venit și alți oameni și au început să îl lovească"

Caio a dat o declarație la poliție în care a povestit ce a văzut.

"Am fost în stare de șoc. Nici măcar nu am avut timp să mă sperii. Știi, când vezi un bărbat cu un cuțit cu un copil de cinci ani. Nu crezi că... doar acționezi. Cred că oricine ar face la fel.", a mai spus el.

După ce a dat declarația la poliție, Caio s-a dus acasă și a luat calmante pentru că tremura. Apoi a văzut câteva dintre videoclipurile de la incidentele și a declarat:"Sunt proteste împotriva imigranților. Și eu sunt imigrant și am fost acolo pentru a proteja irlandezii. Ei nici măcar nu știu ce s-a întâmplat. Cred că oamenii de pe străzi ar trebui să știe ce s-a întâmplat. Suntem (imigranții – n.r.) aici să lucrăm. Majoritatea oamenilor sunt aici pentru a munci din greu. Și ajută la dezvoltarea economiei țării".

Ce se știe despre suspectul care a înjunghiat cinci persoane

Incidente violente au izbucnit joi seara la Dublin. Mai multe mașini, inclusiv una a poliţiei, au fost incendiate în apropiere de locul unui atac cu cuţitul soldat cu cinci răniţi, inclusiv trei copii.

Potrivit primelor elemente ale anchetei, un bărbat a atacat cu cuțitul mai multe persoane joi după-amiaza, a anunţat într-o conferinţă de presă şeful poliţiei locale, Liam Geraghty.

Un suspect a fost arestat, a declarat premierul irlandez Leo Varadkar. Potrivit poliţiei, este vorba despre un bărbat în vârstă de aproximativ 50 de ani, care a fost spitalizat.

Din primele informații, anchetatorii exclud orice motiv "terorist". "Pare să fie vorba despre un atac izolat, căruia trebuie să-i determinăm motivele", a declarat el, spunând că atacatorul a folosit un cuţit. "Nu suntem în măsură să prezentăm informaţii suplimentare despre natura rănilor", a adăugat el.

Faptele au avut loc în apropierea unei şcoli, scrie presa irlandeză. Cei cinci răniţi au fost transportaţi la mai multe spitale din regiunea capitalei irlandeze, potrivit echipelor de intervenție.

34 de arestări după protestele violente. Poliţia din Irlanda spune că au fost "scene nemaivăzute de decenii"

Poliţia din Irlanda a anunţat vineri că a arestat 34 de persoane după protestele violente de joi seară care au urmat unui atac cu cuţitul soldat cu mai mulţi răniţi în cursul după-amiezii.

"În total avem 34 de arestări, dintre care 32 vor compărea în faţa tribunalelor în această dimineaţă", a declarat comisarul de poliţie Drew Harris în cadrul unei conferinţe de presă. "Ceea ce am văzut ieri seară a fost o explozie de violenţă extraordinară (...) cu scene nemaivăzute de decenii", a adăugat el.

Timp de mai multe ore joi seară, străzile din Dublin au fost teatrul violenţelor şi ciocnirilor cu forţele de ordine, imputate de poliţie extremei drepte, într-un cartier în care trăiesc în special migranţi. Maşini au fost incendiate, magazine devastate şi jefuite, fiind agitate pancarte cu mesajul "Irish Lives Matter" şi drapele irlandeze. Forţele de ordine au fost vizate de proiectile aruncate de protestatari.

"Multe alte arestări vor avea loc" pe măsură ce ancheta va avansa, a avertizat comisarul Drew Harris, adăugând că se teme de alte violenţe. "Nu am fi putut anticipa" această violenţă, ca răspuns la atacul cu cuţitul soldat cu cinci răniţi, între care trei copii, s-a apărat comisarul Garda, care a atras atenţia asupra unui "element de radicalizare" în rândul celor care au provocat tulburările. "Grupuri de extremă dreaptă au exacerbat situaţia", a afirmat Drew Harris.

Confruntată cu o criză a locuinţelor, ţara a înregistrat recent, sub influenţa unor figuri de extremă dreapta, dezvoltarea unui discurs antiimigraţie, potrivit căruia "Irlanda este plină".

Editor : Georgiana Marina