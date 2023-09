Militarii ucraineni au publicat pe rețelele online imagini ale unui bombardament cu muniții cu dispersie asupra pozițiilor ruse din zona Bahmut. Conform canalului de Telegram al unității ucrainene care a difuzat imaginile, atacul a avut loc în luna august.

Munițiile cu dispersie sunt considerate a fi „una dintre cele mai perfide arme din lume”. Astfel de muniții au fost deja furnizate de SUA Ucrainei.

Numite și bombe cu dispersie, sau bombe cu fragmentație, acestea sunt recipiente care transportă zeci până la sute de bombe mai mici, cunoscute și sub numele de submuniții.

Imaginile au fost geolocalizate în apropierea unei păduri aflate la sud de Bahmut și la nord de localitatea Klișciivka, recent recucerită de trupele ucrainene.

Generalul Aleksandr Sîrski, comandantul forţelor terestre ucrainene, a anunţat pe 17 septembrie recucerirea satului Klişciivka, la sud de oraşul strategic Bahmut. Rusia cucerise localitatea respectivă în ianuarie 2023.

Bombele cu dispersie pot fi aruncate din aeronave, lansate din rachete sau trase de artilerie sau lansatoare de rachete. Containerele se deschid la o înălțime prestabilită, în funcție de zona țintei vizate, iar bombele din interior se răspândesc pe acea zonă. Ele sunt acționate de un temporizator pentru a exploda mai aproape de sol sau pe sol, răspândind schije care sunt concepute pentru a ucide infanteria descoperită ori surprinsă în câmp deschis sau pentru a elimina vehiculele blindate, cum ar fi tancurile.

În plus, undeva între 10% și 40% din muniții rămân neexplodate, potrivit Comitetului Internațional al Crucii Roșii. Munițiile neexplodate pot fi apoi detonate prin activitatea civilă ani sau chiar decenii mai târziu. Cluster Munition Coalition, un grup activist care încearcă să interzică astfel de arme, spune că submunițiile au rămas neexplodate în Laos și Vietnam chiar și la 50 de ani de la folosirea lor. Oficialii SUA susțin că munițiile cu dispersie americane au o rată de eșec de sub 2,5%, pe care a descris-o ca fiind mult sub rata de pierdere a munițiilor cu dispersie a Rusiei, despre care oficialii americani spun că este între 30-40%.

Editor : M.L.