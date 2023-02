Vedetele au defilat în cele mai spectaculoase ținute pe covorul roșu la cea de-a 29-a ediție a premiilor Screen Actors Guild, care a avut loc duminică, 26 februarie, la Fairmont Century Plaza din Los Angeles. SAG Awards celebrează cele mai bune filme și emisiuni ale anului, voturile fiind acordate chiar de actori, notează CNN.

Printre marii câștigători ai serii s-au numărat Brendan Fraser, Jason Bateman, Jean Smart, Sam Elliott, Jeremy Allen White și Jessica Chastain. Filmul „Everything Everywhere All Once” a adunat în palmares cele mai multe premii pentru cea mai bună distribuție, cea mai bună actriță în rol principal, cel mai bun actor într-un rol secundar și cea mai bună actriță în rol secundar.

Lista completă a câștigătorilor de la SAG Awards 2023

Premii de televiziune

Performanță remarcabilă a unui actor masculin într-un film de televiziune sau miniserie

Sam Elliott, „1883”

Performanță remarcabilă a unui actor feminin într-un film de televiziune sau miniserie

Jessica Chastain, „George & Tammy”

Performanță remarcabilă a unui actor masculin într-un serial dramă

Jason Bateman, „Ozark”

Performanță remarcabilă a unui actor feminin într-un serial dramă

Jennifer Coolidge, „The White Lotus”

Performanță remarcabilă a unui actor masculin într-un serial de comedie

Jeremy Allen White, „The Bear”

Performanță remarcabilă a unei actrițe într-un serial de comedie

Jean Smart, „Hacks”

Performanță remarcabilă a unui ansamblu într-o serie dramă

„The White Lotus”

Performanță remarcabilă a unui ansamblu într-un serial de comedie

„Abbott Elementary”

Premiile pentru film

Performanță remarcabilă a unui actor masculin într-un rol principal

Brendan Fraser, „The Whale”

Performanță remarcabilă a unui actor feminin într-un rol principal

Michelle Yeoh, „Everything Everywhere All at Once”

Performanță remarcabilă a unui actor masculin într-un rol secundar

Ke Huy Quan, „Everything Everywhere All at Once”

Performanță remarcabilă a unui actor feminin într-un rol secundar

Jamie Lee Curtis, „Everything Everywhere All at Once”

Performanță remarcabilă a unei distribuții într-un film

„Everything Everywhere All at Once”

