China se pregătește pentru Anul Nou Lunar, pe fondul îngrijorărilor legate de economie

Gările și aeroporturile din China s-au aglomerat vineri, milioane de oameni întorcându-se în orașele natale pentru a sărbători împreună cu familia Noul An Chinezesc sau Anul Nou Lunar. Sărbătoarea, cea mai mare din China, cade în acest an între 28 ianuarie și 4 februarie și marchează sosirea Anului Șarpelui. Festivitățile dau, de obicei, un impuls afacerilor, cum ar fi magazinele, cinematografele și restaurantele, deoarece familiile se bucură de timp împreună, sărbătorind și făcând cumpărături, scrie Reuters.

Autoritățile sunt deosebit de dornice ca oamenii să își deschidă portofelele în acest an pentru a stimula economia slabă și au mărit perioada oficială de vacanță de la șapte la opt zile.

Eforturile oficiale de relansare a consumului slab includ, de asemenea, promovarea destinațiilor de vacanță cu tematică de iarnă și asigurarea unor tarife aeriene accesibile în întreaga țară, au declarat vineri autoritățile în cadrul unei conferințe de presă a Consiliului de Stat la Beijing.

Dar companiile și călătorii cu care a vorbit Reuters au declarat că văd semne că oamenii continuă să strângă cureaua în fața unei căderi prelungite a pieței imobiliare și a îngrijorărilor legate de siguranța locului de muncă.

Un profesionist în vânzări din Beijing, pe nume Liu, care se afla într-o gară din capitala chineză, pregătindu-se să se întoarcă în orașul său natal din nord-est, a declarat că îngrijorările cu privire la economie și ocuparea forței de muncă sunt larg răspândite.

„A devenit și mai dificil să câștigi bani și să găsești un loc de muncă. Există mult mai mulți șomeri și toți spun că este mai dificil”, a spus el.

Qiang, un coafor care lucrează în centrul Beijingului, a declarat că, deși oamenii încă se tund pentru vacanță, sunt mai selectivi în privința altor servicii.

„În această perioadă a anului, avem de obicei mulți clienți care vin să își vopsească părul sau să își facă un permanent. Dar acum avem mai puțini dintre acești clienți profitabili”, a spus el. „Obișnuiam să avem opt până la 10 astfel de clienți pe zi în acest sezon în anii normali. Dar anul trecut și anul acesta, avem doar doi-trei.”

Ministerul Transporturilor din China estimează că se vor face în total 9 miliarde de călătorii în întreaga țară în timpul celor 40 de zile de călătorie din jurul festivalului, în creștere față de 8,4 miliarde de călătorii înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Dar unii oameni au spus că renunță la întoarcerea acasă pentru a putea câștiga mai mulți bani.

„Dacă rămân în Beijing, voi primi un salariu triplu pentru patru zile, nu vreau să renunț la oportunitatea de a face bani”, a declarat Nie, o femeie în vârstă de 57 de ani care lucrează la un centru sportiv din Beijing. „Am început să lucrez aici în urmă cu doar trei luni, nu am reușit să fac mulți bani în 2024”.

Călătorii în străinătate

Un domeniu cu vești bune în ce privește consumul este cinematografia, vânzările de bilete de film în avans depășind 400 de milioane de yuani (55,24 milioane de dolari) până la 23 ianuarie, potrivit datelor platformei de ticketing Maoyan, cele mai rapide vânzări în avans pentru sezonul Anului Nou Lunar.

O mare parte din cerere a fost generată de filmul „Legends of the Condor Heroes: The Gallants”, cu actorul și cântărețul Xiao Zhan, care este, de asemenea, un ambasador de marcă pentru companii de bunuri de lux, inclusiv Gucci și Tod's.

Redresarea este o veste bună pentru industria cinematografică, care a avut dificultăți în ultima perioadă, veniturile totale din box office-ul chinez fiind cu 22,6% mai mici în 2024 decât în anul precedent.

Potrivit Trip.com, cea mai mare agenție de turism online din China, tot mai mulți chinezi optează anul acesta pentru călătorii pe distanțe lungi în străinătate. Vacanța prelungită înseamnă că oamenii vor trebui să își ia doar două zile de concediu pentru o vacanță de 11 zile.

Agenția de turism Qunar a declarat că rezervările pentru zboruri externe și pachete de vacanță pe platforma sa s-au dublat față de anul trecut.

Cele mai populare destinații sunt în alte părți ale Asiei, conform datelor Consiliului Mondial pentru Călătorii și Turism (WTTC) Asia de Sud-Est rămâne populară, volumul biletelor pentru Vietnam, Singapore și Indonezia crescând cu peste 50%. Biletele pentru Japonia au crescut cu 58%, în timp ce cererea pentru Hong Kong aproape s-a dublat.