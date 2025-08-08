Live TV

Comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani

Data actualizării: Data publicării:
colaj foto cu jim lovell
Jim Lovell. Fotografii: Profimedia

Astronautul pensionat şi comandantul celebrei misiuni Apollo 13, Jim Lovell, a murit la vârsta de 97 de ani, anunţă The Associated Press.

Într-o postare pe X, NASA a anunţat: „Suntem îndureraţi de moartea lui Jim Lovell, comandantul Apollo 13 şi veteran a patru misiuni spaţiale.

Viaţa şi munca lui Lovell au inspirat milioane de oameni. Curajul său în situaţii de presiune ne-a ajutat să ne croim drumul către Lună şi mai departe – o călătorie care continuă şi astăzi”.

Lovell a contribuit la transformarea misiunii lunare eşuate într-un triumf, reuşind să se întoarcă în siguranţă pe Pământ după explozia unui rezervor de oxigen.

Secretarul Departamentului Transporturilor, Sean Duffy, a declarat că viaţa şi munca astronautului „au inspirat milioane de oameni de-a lungul deceniilor”.

„Caracterul şi curajul neclintit al lui Jim au ajutat naţiunea noastră să ajungă pe Lună şi au transformat o potenţială tragedie într-un succes din care am învăţat enorm”, a spus el.

„Îi plângem moartea chiar şi în timp ce îi sărbătorim realizările.

De la două misiuni Gemini pionierat până la succesele Apollo, Jim a ajutat naţiunea noastră să croiască un drum istoric în spaţiu, care ne poartă mai departe către viitoarele misiuni Artemis pe Lună şi dincolo de ea.”

Jim Lovell avea 97 de ani.

În urmă cu 55 de ani, o explozie a pus în pericol viaţa celor trei astronauţi aflaţi la bordul Apollo 13, a treia misiune cu echipaj uman a NASA care trebuia să ajungă pe Lună. Jim Lovell, Jack Swigert şi Fred Haise s-au aflat atunci într-o cursă pentru supravieţuire.

În timpul călătoriei Apollo 13 spre Lună, o explozie în modulul de serviciu a permis ca oxigenul să se piardă în spaţiu.

Astronautul Jack Swigert a raportat accidentul: „OK, Houston, am avut o problemă aici”.

Partea din naveta Apollo care trebuia să readucă astronauţii prin atmosfera terestră după misiune - modulul de comandă - a trebuit să fie închisă pentru a fi conservate resursele. Echipajul a folosit modulul lunar ca „barcă” de salvare. Echipajul a amerizat în Oceanul Pacific.

