Comentariile Barbrei Streisand despre fiica și ginerele lui Trump au devenit virale.“Nici un cuvânt despre cum au făcut 82 de milioane"

O postare pe X a actriței Barbra Streisand a devenit virală în doar câteva ore, după ce a comentat la adresa Ivankăi Trump, fiica fostului președinte, și a lui Jared Kushner, soțul acesteia, scrie Newsweek.

Marți, cântăreața și actrița, în vârstă de 82 de ani, a postat pe X, cunoscut anterior ca Twitter mesajul: „Presa a fost obsedată de Hunter Biden. Dar abia un cuvânt despre cum Jared Kushner și Ivanka Trump, care au făcut 82 de milioane de dolari în timp ce lucrau la Casa Albă”.

Postarea a obținut 2,5 milioane de vizualizări și 86.000 de aprecieri, precum și 21.000 de retweet-uri și 10.000 de comentarii.

Mulți critici au făcut referire la o expunere controversată publicată de New York Post cu trei săptămâni înainte de alegerile din 2020, care susținea că pe un laptop aparținând fiului său, Hunter, au fost găsite dovezi de corupție ale candidatului la președinție de atunci, Joe Biden.

Presa a fost sceptică cu privire la această poveste, iar unele platforme de socializare au blocat linkurile către aceasta din cauza îngrijorărilor cu privire la răspândirea dezinformării. Cu toate acestea, unele dintre documentele de pe laptop au fost ulterior autentificate și introduse ca probe într-un proces federal împotriva lui Hunter referitor la achiziționarea ilegală a unei arme de foc, pentru care a fost condamnat, ceea ce i-a determinat pe unii să susțină că povestea a fost criticată pe nedrept.

Afirmațiile făcute împotriva președintelui nu au fost dovedite.

În prezent, Hunter așteaptă să fie judecat pentru acuzații fără legătură cu acestea: trei infracțiuni fiscale grave și șase infracțiuni fiscale minore. Procurorii îl acuză că nu a plătit 1,4 milioane de dolari în impozite federale din 2016 până în 2019, într-un caz care a fost pe larg mediatizat.

Dezvăluiri financiare

Mulți utilizatori X au fost de partea lui Streisand, lăudând-o pentru că a ridicat problema câștigurilor lui Kushner și Ivanka Trump în timp ce se aflau la Casa Albă, sugerând că nu este suficient de cunoscută.

Dezvăluirile financiare publicate în 2018 au indicat că cei doi au obținut cel puțin 82 de milioane de dolari din venituri externe în timp ce lucrau la Casa Albă.

O investigație privind finanțele Ivankăi Trump și ale lui Jared Kushner în perioada în care au lucrat la Casa Albă a fost realizată în februarie 2021 de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) și a constatat că aceștia au câștigat de la 172 de milioane de dolari până la 640 de milioane de dolari în timp ce lucrau la Casa Albă, a relatat anterior Newsweek.

Ivanka a fost consilier principal al tatălui său, Donald Trump, lucrând în același timp și ca director al Biroului de Inițiative Economice și Antreprenoriat.

Soțul ei, Kushner, a lucrat drept consilier principal al socrului său și ca director al Biroului pentru Inovare Americană.

Deși Trump și Kushner au refuzat să primească salarii din activitatea lor la Casa Albă, veniturile au fost obținute prin afacerile lor din afara politicii, cum ar fi acțiunile Trump International Hotel, proprietățile imobiliare ale Kushner Companies, marca de pantofi a lui Trump, acțiuni în compania Cadre și altele.

