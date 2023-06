Australia a adoptat luna aceasta o lege pentru a împiedica Rusia să îşi mute ambasada dintr-o suburbie a Canberrei într-un cartier select, în apropiere de Parlament şi de Ambasada Chinei, invocând preocupări legate de securitatea naţională. Decizia de anulare a contractului de închiriere a stârnit nemulţumirea Moscovei, iar presa australiană a relatat joi că un diplomat rus a ocupat ilegal terenul, sub supravegherea poliţiei, care însă nu a putut să-l aresteze deoarece are imunitate diplomatică, relatează Reuters şi The Guardian.

Ziarul The Australian a dezvăluit că un diplomat rus ocupă terenul cu pricina, pentru a împiedica autorităţile să-l ia înapoi. Poliţia Federală l-a monitorizat pe bărbat, dar nu îl poate aresta din cauza imunităţii sale diplomatice. Un vehicul al P0liţiei Federale a rămas în faţa adresei din cartierul Yarralumla, unde diplomatul stă într-un container amplasat pe terenul disputat.

Un diplomat rus s-a mutat ilegal într-un container pe un teren din Canberra. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

„Australia îşi va apăra valorile şi ne vom apăra securitatea naţională, iar un tip care stă în frig pe o bucată de iarbă în Canberra nu reprezintă o ameninţare la adresa securităţii noastre naţionale, spre deosebire de o ambasadă rusă care ar fi fost amplasată acolo. Locul este sigur şi suntem confortabili cu poziţia noastră”, a comentat vineri premierul Anthony Albanese într-o conferinţă de presă.

Rusia a intentat o acţiune în justiţie după ce Australia a blocat construirea ambasadei

Ambasada Rusiei la Canberra a refuzat să comenteze, dar agenţia de ştiri rusă RIA a citat misiunea spunând că a sesizat Înalta Curte din Australia. Vineri după-amiază, un purtător de cuvânt al ministrului de interne, Clare O'Neil, a confirmat că Rusia a informat guvernul australian cu privire la o contestaţie la Înalta Curte. Potrivit The Guardian, Australia este încrezătoare că anularea contractului de închiriere din motive de securitate naţională va rezista unei plângeri în justiţie.

Pe de altă parte, Rusia a interzis miercuri intrarea în ţară a 48 de australieni, în ceea ce a declarat că este o măsură de răspuns pentru regimul de sancţiuni de lungă durată al Australiei împotriva sa.

Anul trecut, Autoritatea Capitalei Naţionale, care gestionează terenurile diplomatice şi terenurile din zona Parlamentului din Canberra, a anulat contractul de închiriere al ambasadei, deoarece aceasta nu avansase suficient de repede în lucrările de amenajare a terenului. Rusia a recurs şi atunci la instanţa federală şi a dat în judecată Autoritatea, iar părţile au consimţit în cele din urmă ca guvernului rus să i se permită să-şi continue contractul de închiriere. Apoi, guvernul federal s-a grăbit să adopte o lege pentru a anula contractul de închiriere din motive de securitate naţională. Acesta a descris prezenţa unei ambasade în respectivul amplasament ca fiind o provocare pentru securitatea naţională. Guvernul a afirmat că proximitatea locaţiei faţă de Parlament ar putea permite „o potenţială interferenţă” a serviciilor secrete ruseşti.

Legislaţia de săptămâna trecută a fost introdusă de ministrul Afacerilor Interne şi a fost adoptată de Senat o oră mai târziu.

Guvernul rus îşi menţine prezenţa diplomatică la ambasada sa care, în prezent, funcţionează în suburbia Griffith din Canberra.

Editor : Bianca Chirilă