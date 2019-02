Bărbat expulzat din Vietnam, după ce l-a imitat pe Kim Jong Un. A pus în scenă un fals summit cu o sosie a lui Trump

Un imitator al lui Kim Jong Un, reţinut în Vietnam înaintea summitului între liderul nord-coreean şi preşedintele american Donald Trump, a fost expulzat luni, relatează Agerpres, carea citează AFP şi dpa.

Foto: Agerpres

Australianul, cunoscut sub numele de scenă Howard X, a fost escortat de la hotel luni dimineaţă de trei oficiali vietnamezi, potrivit paginii sale de Facebook.'Când am ajuns la aeroport am fost escortat prin controalele de imigrare şi de securitate pe la sectorul VIP cu soldaţi şi oficiali de la imigrare. M-am simţit aproape ca un preşedinte adevărat!', a glumit el.Howard X, care îl interpretează pe Kim la diferite evenimente şi în reclame, a apărut săptămâna trecută pe străzile din Hanoi alături de o sosie a lui Donald Trump, Russell White.

Falşii lideri s-au îmbrăţişat în faţa recepţiei hotelului, unde sosia lui Trump i-a cărat bagajele lui Howard X, în faţa camerelor de luat vederi ale jurnaliştilor.



Cei doi imitatori, care purtau podoabele capilare distinctive ale cei doi lideri, au fost fotografiaţi strângându-şi mâinile pe treptele Operei din Hanoi, vineri, într-o imitaţie de ceremonie diplomatică, pentru care au fost angajate şi gărzi de corp.



În acea seară, ei au fost reţinuţi şi interogaţi de poliţie, în timp ce erau intervievaţi de televiziunea locală, şi li s-a cerut să-şi înceteze apariţiile în public.



Luni, într-o declaraţie pentru presă de la hotelul său, Howard X, rezident în Hong Kong, a denunţat motivul invocat de autorităţile comuniste vietnameze pentru a-l expulza, şi anume viza nevalidă.



'Adevăratul motiv (al expulzării) este că m-am născut cu acelaşi cap ca şi Kim Jong Un, acesta este adevăratul delict', a declarat el presei înainte de a se urca într-un automobil, însoţit de trei vietnamezi în uniformă.



În schimb, imitatorul lui Trump, un canadian, a fost autorizat să rămână, dar nu şi să-şi facă apariţia în public cu înfăţişarea preşedintelui american.



'Cred că adevăratul Donald Trump are simţul umorului. Ori asta, ori nu pot să-i plătească biletul pentru Canada', a glumit Howard X, care a denunţat regimul autoritar de la Hanoi drept 'un stat cu partid unic fără niciun pic de simţ al umorului'.



Howard X a întâmpinat probleme şi când şi-a făcut apariţia în Singapore în iunie trecut, înaintea primului summit Trump-Kim, când a fost reţinut la controlul de securitate pe aeroport şi i s-a cerut să nu se apropie de locul de desfăşurare a întâlnirii la vârf. Australianului i s-a permis totuşi să intre în Singapore.



Adevăraţii Trump şi Kim se vor întâlni la Hanoi pe 27 şi 28 februarie pentru a discuta despre denuclearizarea Peninsulei Coreea, în cel de-al summit al lor după întrevederea din Singapore din iunie 2018.

