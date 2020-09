Imagini din satelit | Coreea de Nord ar pregăti lansarea unei rachete de pe un submarin (Think tank)

Imagini din satelit luate deasupra șantierului naval Sinpo din Coreea de Nord par să surprindă pregătiri pentru lansarea unei rachete balistice de pe un submarin de tip Pukguksong-3, scrie platforma Beyond Parallel.

Primele indicii privind o iminentă lansare sunt ambarcațiunile aduse în perimetrul în care se află submarinul Pukguksong-3. Una dintre nave are același aspect și dimensiuni cu cea folosită la teste similare care au avut loc în trecut. Ambarcațiunile sunt folosite pentru tractarea submarinului în larg, unde va avea loc lansarea.

Imaginile din satelit nu conțin însă indicii privind prezența unui nou tip de submarin nord-coreean. Autorii articolului notează totuși că o parte a șantierului este complet acoperită de o platformă retractabilă, tocmai pentru a ascunde ce se află acolo față de eventuale obervații din aer.

În imagini mai apare silueta unui submarin de mici dimenciuni, 18 metri, existent deja în flota nord-coreeană.

Alte două submarine din clasa ROMEO sunt ancorate în golful bazei Mayang-do din apropiere, ceea ce, observă articolul, este neobișnuit: pe de o parte, ele pot lua parte la exercițiile care au loc anual, dar, pe de altă parte, nu poate fi exclusă posibilitatea ca ele să fie puncte de observare a presupusei lansări de rachetă.

Platforma Beyond Parallel este deținută de think tank-ul Center for Strategic and International Studies, o organizație non-profit care se ocupă cu studierea politicilor și schimbărilor care au loc la nivel global. Think tank-ul este cotat pe prima poziție în SUA, conform unei clasificări a Universității din Pennsylvania.

Posibila pregatire pentru lansarea unei rachete din submarin in Coreea de Nord. Foto: beyondparallel.csis.org

