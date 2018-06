VIDEO | Trump, despre puterea lui Kim Jong-un: "Când vorbeşte el, toată lumea stă smirnă. Mi-aş dori ca şi ai mei să facă la fel"

Dialog purtat de liderul american şi surprins de cameramani, în care Donald Trump se exprimă admirativ faţă de puterile pe care omologul său de la Phenian, Kim Jong-un, le are asupra poporului nord-corean.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a fost surprins de camerele de luat vederi în timp ce se arăta impresionat de puterea pe care dictatorul de la Phenian o are la el în ţară. "Când vorbeşte el, toată lumea stă smirnă. Mi-aş dori ca şi ai mei să facă la fel" (varianta originală în limba engleză: "He speaks and his people sit up in attention. I want my people to do the same"), a spus liderul de la Casa Albă, potrivit imaginilor furnizate de NBC.

Potrivit unei alte surse media, The Independent, Trump ar fi rostit aceste cuvinte în timpul unui interviu acordat postului Fox News, la "Fox&Friends", undeva în afara Casei Albe.

Replicile lui Trump survin la câteva zile după Summitul de la Singapore, în care preşedinţii SUA şi Coreei de Nord au discutat despre denuclearizarea statului comunist. Ecourile summitului nu s-au stins încă, opiniile experţilor fiind împărţite. În timp ce unii au salutat pasul îndrăzneţ făcut de Administraţia Trump, alţii l-au criticat pe preşedinte pentru deschiderea manifestată faţă de dictatorul nord-coreean. Cei mai sceptici au subliniat lipsa unor paşi concreţi din partea Coreei de Nord, în direcţia renunţării la arsenalul nuclear, în condiţiile în care Phenianul are un istoric încărcat de premisiuni încălcate.