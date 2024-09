Dunărea deja se revarsă în Budapesta. Străzile și clădirile din apropierea falezei au fost inundate, iar apa a ajuns până la clădirea Parlamentului. Între timp, Budapesta s-a baricadat în așteptarea viiturii de pe Dunăre. Se construiesc în continuare baraje temporare, iar in zonele în care fluviul traversează orasul, circulația este închisă, pentru siguranța oamenilor. Și, în timp ce vecinii noștri sunt în stare de alertă, autoritățile de la noi dau asigurări că nu există niciun pericol pentru România.

După Austria și Slovacia, Dunărea s-a revărsat deja la Budapesta.

"Autoritățile sunt în alertă maximă, după ce nivelul Dunării a crescut de la o zi la alta. Ne aflăm lângă Palatul Parlamentului, iar aici, în urmă cu o săptămână, era o zonă de promendă, unde circulau și mașini. E o zonă care, în acest moment, e complet inundată", transmite Bogdan Băcilă, trimis special Digi24 la Budapesta.

"Dunărea are, în acest moment, 7,5 metri, iar experții spun că nivelul va crește la 8,5 metri. Suntem pregătiți pentru acest scenariu! Nisipul și sacii sunt de la autoritățile locale, iar oamenii sunt toți voluntari", spune Aron Dalnoki, reprezentantul unei asociații.

Peste 100 de voluntari au muncit, zi și noapte, în ultimele 3 zile, pentru a ridica, pe malul Dunării, diguri din saci cu nisip.

Pentru turiștii ajunși la Budapesta în această perioadă, peisajul apocaliptic e prilej de.... fotografii.

"Am ajuns duminică și am văzut râul cum crește, sacii de nisip... Și am venit aici zi de zi, să verificăm nivelul Dunării și am văzut diferența", povestește o turistă.

"E diferit de așteptările pe care le aveam când am început călătoria în Budapesta, dar cât timp nu sunt pagube mari, cred că e, poate, ceva interesant de văzut! S-ar putea să mai crească nivelul Dunării, dar cred că autoritățile au făcut o treabă bună cu sacii cu nisip și sunt bine pregătite!", e de părere o turistă din Germania.

"Suntem din SUA și suntem aici de o lună. Ne plimbam pe-aici, unde era un drum cu mașini, tramvaie și oameni... și acum nu mai poți merge pentru că e inundat. E trist, dar e interesant de văzut!", spune o altă turistă.

Mai multe drumuri din zona Budapestei au fost închise, în timp ce circulația fluvială a fost complet suspendată. Mii de soldați au fost mobilizați pentru a interveni în caz de nevoie. Nivelul maxim al Dunării ar putea fi atins în cursul weekend-ului. Autoritățile maghiare vorbesc deja despre cele mai grave inundații din 2013 până în prezent.

Și, în timp ce vecinii noștri sunt în stare de alertă, autoritățile de la noi dau asigurări că nu există niciun pericol pentru România.

"La intrarea în țară avem debit de 4.200 mc/secundă. E puțin peste media anuală a lunii septembrie, de 3.800, dar până acum n-avem niciun pericol. Urmărim cu mare atenție ce se întâmplă în Ungaria, mai sus pe Dunăre. Am dispus de astăzi (n. red joi) să fie reverificat fiecare metru de dig de apărare pe Dunăre, pentru a ne asigura că ce ne-au spus specialiștii se va adeveri, că România e în afara oricărui pericol", a transmis ministrul Mediului, Mircea Fechet.

În schimb, specialiștii de la Apele Române spun că debitul Dunării, la intrarea în țară, va fi dublu în următoarele zile.

Reporter: Bogdan Băcilă

Operator: Cristian Kovacs

Editor : Izabela Zaharia