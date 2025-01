Cum încearcă premierul danez să salveze Groenlanda de „ghearele” lui Trump. Scholz: „Frontierele nu pot fi modificate cu forţa"

Prim-ministrul danez Mette Frederiksen vizitează marți lideri-cheie din Europa în încercarea de a ține Groenlanda departe de ghearele lui Donald Trump. Președintele american recent învestit a devenit din ce în ce mai obsedat de revendicarea uriașei insule arctice și nu a exclus folosirea forței militare sau a coerciției economice pentru a o lua de la Danemarca, scrie POLITICO. Cancelarul german transmite peste Ocean că „frontierele nu pot fi modificate cu forța”.

Frederiksen apre programate întâlniri cu cancelarul german Olaf Scholz la Berlin, cu președintele francez Emmanuel Macron la Paris și cu secretarul general al NATO Mark Rutte la Bruxelles, în cadrul unei zile pline de diplomație internațională, în timp ce Trump amenință să răstoarne arhitectura de securitate polară.

Nivel crescând de îngrijorare

Turneul diplomatului indică nivelul crescând de îngrijorare la Copenhaga cu privire la amenințările lui Trump asupra Groenlandei, despre care spune că este vitală pentru securitatea americană în Arctica și găzduiește vaste bogății minerale. Frederiksen s-a întâlnit, de asemenea, cu alți lideri nordici pentru o cină, duminică seara.

„Danemarca este o țară mică cu alianțe puternice. Și parte a unei comunități europene puternice, unde împreună putem face față provocărilor cu care ne confruntăm”, a declarat Frederiksen marți dimineață. „Ne-am confruntat cu mari încercări înainte. Cooperarea europeană și-a dovedit valoarea în gestionarea unei serii de crize în ultimii ani.”

„Europa se află într-o situație gravă. Cu război pe continent și schimbări în realitatea geopolitică. Într-o astfel de perioadă, unitatea este crucială. De aceea este important pentru mine să fiu în permanență în dialog strâns cu colegii și aliații mei europeni”, a adăugat ea. „Pentru a cultiva interesele Danemarcei și pentru a ne consolida poziția comună. Pentru că, deși am parcurs un drum, Europa trebuie să fie capabilă să facă mult mai mult pe cont propriu.”

Pentru cine are urechi de auzit...

După întâlnirea de la Berlin cu premierul danez, cancelarul german Olaf Scholz a afirmat că frontierele nu pot fi modificate "cu forţa", în timp ce Donald Trump vorbeşte despre anexarea Groenlandei, teritoriu autonom danez, informează AFP, preluată de Agerpres.



În cadrul unei conferinţe de presă, niciunul dintre cei doi lideri nu i-a menţionat direct pe noul preşedinte american sau marea insulă situată în Arctica.



Însă după ce au discutat despre războiul din Ucraina, Olaf Scholz a subliniat că "frontierele nu trebuie să fie deplasate cu forţa" şi a adăugat în engleză "to whom it may concern" (pentru cine este interesat).



Danemarca şi Germania sunt "prieteni apropiaţi" şi au "o viziune foarte similară asupra lumii", a mai declarat cancelarul federal.



"Continentul nostru se bazează pe ideea că, mai degrabă decât confruntarea, cooperarea (este cea care) va duce la pace, la progres şi la prosperitate", a adăugat la rândul său şefa guvernului danez Mette Frederiksen.

Oficialii de la Copenhaga au fost speriați

Financial Times a scris săptămâna trecută că oficialii din Copenhaga au fost „speriați” după ce Frederiksen și Trump au avut un schimb de convorbiri „aprins” de 45 de minute despre Groenlanda, care este teritoriu danez din 1953 și a fost o colonie înainte de aceasta.

Trump a lansat pentru prima dată ideea achiziționării Groenlandei de către SUA în timpul primului său mandat, pe care Frederiksen a respins-o pe un ton tăios. Dar, de când Trump a revenit la Casa Albă, a părut mai serios ca niciodată, scrie POLITICO.

Copenhaga a luat măsuri pentru a-și spori prezența de securitate în Arctica și în Atlanticul de Nord, în contextul în care Trump bate apropouri, iar Rusia și China caută, de asemenea, să își sporească prezența în regiune.

Guvernul danez a anunțat luni un nou acord care alocă aproximativ 2 miliarde de euro pentru, printre altele, trei noi nave arctice, drone suplimentare cu rază lungă de acțiune și consolidarea capacității prin satelit, mai scrie sursa citată.

