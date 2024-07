“De groază”. Cel mai popular scriitor al Americii: „Biden trebuie să facă un pas în spate” „Dacă Trump câștigă, ne pierdem democrația!"

Cel mai popular scriitor al Statelor Unite, maestrul scenariilor „de groază”, Stephen King, spune că Joe Biden trebuie să facă un pas în spate și să nu mai candideze. Rob Reiner (actor, nominalizat cu Oscar) este și el de acord și plusează: "Este timpul să nu ne mai prostim" pentru că "ne pierdem democrația" dacă Trump câștigă, scrie Variety.

Rob Reiner și Stephen King s-au alăturat corului tot mai mare de voci de la Hollywood care îl îndeamnă public pe Joe Biden să demisioneze din funcția de candidat democrat la alegerile prezidențiale din 2024. Actorul din "All in the Family" și regizorul din "Princess Bride" au postat pe X o declarație către cei 2,3 milioane de urmăritori ai săi în care afirmă că plecarea lui Biden este imperativă, având în vedere că democrația însăși este în joc în aceste alegeri.

"Este timpul să nu ne mai prostim", a scris Reiner. "Dacă criminalul condamnat câștigă, ne pierdem democrația. Joe Biden a servit efectiv SUA cu onoare, decență și demnitate. Este timpul ca Joe Biden să se retragă".

King le-a scris fanilor săi: "Joe Biden a fost un președinte bun, dar este timpul ca el - în interesul Americii pe care o iubește atât de clar - să anunțe că nu va candida pentru realegere".

Cererile ca Biden să demisioneze au izbucnit după prestația sa dezastruoasă la prima dezbatere prezidențială împotriva lui Donald Trump.

Reiner și King se alătură cofondatorului și președintelui executiv al Netflix, Reed Hastings, care îl îndeamnă pe Biden să nu candideze la realegere. Hastings și soția sa, Patty Quillin, sunt unul dintre cei mai mari donatori ai Partidului Democrat.

Editor : sebastian.sterian