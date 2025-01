De la planul de a arunca în aer un concert Taylor Swift la carnagiul din New Orleans. Cum își radicalizează ISIS noii adepți

Statul Islamic a pierdut mii de luptători și califatul său auto-declarat în Irak și Siria a fost distrus, însă influența grupării continuă să se simtă pe tot globul. Cu toate că autoritățile au spus că nu există nicio dovadă că bărbatul care a intrat cu mașina în mulțime în New Orleans, omorând cel puțin 14 persoane, avea legături directe cu ISIS, FBI a transmis că „el a fost inspirat 100%” de gruparea teroristă, relatează The New York Times.

Nu se știe sigur ce fel de conținut online a văzut Shamsud-Din Bahar Jabbar sau cum altfel a devenit radicalizat. Experții au spus că steagul pe care l-a montat pe mașina sa semăna cu un steag care apărea în videoclipurile postate de ISIS în care îi îndemna pe adepți să lovească oamenii cu mașina „fără milă”.

Mai mult, înainte de atac, Jabbar a postat mai multe videoclipuri pe contul său de Facebook în care a jurat credință grupării ISIS.

De la videoclipuri online și până la platforme de rețele sociale – și chiar și un buletin de știri săptămânal – grupul care vrea să îi forțeze pe toți musulmanii să adere cu strictețe la cele mai vechi învățături ale credinței islamice are o strategie media foarte modernă.

„Terorismul reprezintă practic comunicații”, a spus Hans-Jakob Schindler, un fost diplomat ONU și director al Proiectului de combatere a extremismului, un institut cu sedii la New York și Berlin. „Nu poartă un război pentru că, evident, ISIS nu poate înfrânge militar Vestul, nu? Au încercat și nu a ieșit tocmai bine.”

Gruparea ISIS este activă acum în Afghanistan, Somalia, Mali, Republica Democrată Congo, regiunea Caucaz, Turcia și alte țări. Dar ceea ce ține toate aceste ramuri legate și îi inspiră pe teroriști precum Jabbar este operațiunea media sofisticată.

Jabbar a fost ucis într-un schimb de focuri cu poliţia. Foto: Colaj Profimedia Images

Grupul publică săptămânal buletinul de știri Al Naba, care include cele mai noi acțiuni ale grupării și îi încurajează pe adepți să comită acte de violență.

În ianuarie 2024, grupul extremist a reluat o campanie care se adresează adepților săi din întreaga lume: „omorâți-i pe oriunde îi găsiți” - o expresie care face referire la un vers din Coran.

Ideea a apărut inițial în 2015 și îi încuraja pe adepți să comită acte de jihad la ei acasă, în loc să călătorească în Irak și Siria. Conceptul a devenit și mai important odată ce califatul a fost distrus.

„Grupările teroriste nu mai trebuie să facă o grămadă de efort ca să radicalizeze oamenii; algoritmul o face pentru ei”, a explicat Schindler. „Ideea algoritmului este de a ține utilizatorul pe platformă, să îi dea ceea ce îi place și, dacă asta se întâmplă să fie extremismul islamic sau dacă ești în procesul de radicalizare, viziunea ta despre lume se schimbă.”

Până să vină cu ideea detonării unei bombe în timpul unui concert susținut de Taylor Swift, viața scurtă a lui Beran Aliji era deja la pământ, scrie Washington Post. În iulie, în timpul unei căderi nervoase, austriacul de 19 ani și-a dat demisia de la fabrica unde lucra și s-a izolat în apartament, fiind tot mai obsedat de propria lui moarte.

Atacul pe care îl plănuia Beran Aliji asupra concertului Taylor Swift din 9 august de la Viena a fost dejucat, după ce mesajele sale online au fost monitorizate de cel puțin o agenție de spionaj străină. Foto: Profimedia Images

Aliji a început să se implice tot mai mult în lumea virtuală a videoclipurilor și forumurilor secrete dedicate Statului Islamic, căutând inspirație și sfaturi practice despre plănuirea unui atac.

„Operațiunea mea va avea loc la un concert mare”, a scris el într-un mesaj pentru un străin despre care credea că este membru ISIS. „O să încerc să iau o armă și bombe. Dacă asta nu funcționează, voi folosi cuțite mari. Sau voi omorî un polițist și îi voi lua pușca.”

Atacul pe care îl plănuia Aliji asupra concertului Taylor Swift din 9 august de la Viena a fost dejucat, iar poliția l-a arestat pe Aliji – mesajele sale online fuseseră monitorizate de cel puțin o agenție de spionaj străină.

Detaliile recent dezvăluite din acest caz arată un proces de radicalizare asemănător cu cel observat de autorități în alte cazuri de terorism mai recente, inclusiv în atacul din New Orleans de Anul Nou.

La fel ca suspectul din Austria, și Jabbar pare să se fi radicalizat singur după o serie de crize personale, inclusiv divorțuri, pierderea jobului și probleme financiare.

Chiar dacă au puține legături sau nicio legătură directă cu Statul Islamic, gruparea teroristă este o sursă puternică de radicalizare și o scuză convenabilă, în mintea atacatorului, pentru justificarea violenței. Foto: Profimedia Images

Suspecții din cazurile recente au fost de multe ori motivați mai puțin de ideologie sau politică și mai mult de furia legată de eșecurile din viața personală, spun experții în terorism.

Chiar dacă au puține legături sau nicio legătură directă cu Statul Islamic, gruparea teroristă este o sursă puternică de radicalizare și o scuză convenabilă, în mintea atacatorului, pentru justificarea violenței.

„Aceștia sunt oameni dușmănoși și supărați”, a spus Bruce Riedel, expert antiterorist și veteran cu 30 de ani de experiență în CIA. „Iată un caz clasic al cuiva care s-a convertit la islam, avea două căsătorii eșuate, probleme financiare grave și care își găsește acum o cauză pentru justificarea vieții și furiei sale”, a spus Riedel, referindu-se la Jabbar, care, într-un mesaj video, se gândea să își omoare familia înainte să lanseze atacul terorist în stil ISIS.

Aceleași eșecuri și frustrări personale sunt evidente și în cazul lui Aliji, care se află acum la închisoare și așteaptă să fie condamnat pentru acuzații legate de terorism.

În Siria, după căderea regimului lui Assad, unii analiști se tem că Statul Islamic ar putea să recâștige teren profitând de haosul creat. Serviciul de presă al grupării a criticat gruparea Hayat Tahrir al-Sham (HTS), care a preluat între timp puterea în țară, catalogându-i pe luptătorii lor drept „jihadiști transformați în politicieni”, dar nu a cerut să fie atacați.

Între timp, HTS și alte grupări rebele au spus că ei ar trebui să preia rolul de păzire a prizonierilor ISIS din estul Siriei și de administrare a taberelor în care sunt ținuți în jur de 40.000 de luptători ISIS și familiile lor.

Statul Islamic și-a reînceput de curând campania media „Spargerea zidurilor” prin care îi încurajează pe luptătorii lor închiși să evadeze și să își elibereze familiile. Dacă această campanie se va încheia cu succes pentru ISIS, ar fi un „dezastru” pentru restul lumii.

Editor : Raul Nețoiu