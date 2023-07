Incendiile puternice închid aeroporturi și în Italia. La Palermo toate cursele au fost anulate. Și circulația trenurilor a fost oprită pe mai multe rute. Un român blocat în aceste momente acolo a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum sute de persoane așteaptă, de ore întregi, în aeroport. Sunt familii cu copii mici, cărora li s-a promis că toate cursele se vor relua.

Român: "Trebuia să zburăm la 9.40 spre București, am primit mail că s-a anulat zborul. Am sunat la Consulat, ne-au transmis să ne trimită familia bani până se remediază problemele. Le-am spus că n-avem bani. Am mers cu trenul spre aeroport și am mers cu focul pe lângă noi.

Nu ne dau posibilitatea să zburăm în altă parte, nu ne spune nimic, n-au punct de informații. Să ne descurcăm singuri, dar în ce parte să o luăm? Noi ca noi, dar copiii, ce să facem cu ei? Oamenii dorm aici în aeroport, ieri în Palermo au fost 45 de grade.. Zborul meu ar trebui să-l reprogramez pe 30, deci ce fac? Stau 5 zile? Unde stau?"

Dealurile din Palermo au luat foc, aeroportul a fost închis. FOTO: Profimedia Images

Pompierii interveneau marți pentru a stinge un incendiu major într-o zonă din apropierea aeroportului, ceea ce a perturbat și traficul rutier și feroviar local.

Vremea extremă a aruncat Europa în haos. În nordul Italiei, furtunile au făcut prăpăd și au lăsat în urmă pagube uriașe, în timp ce în sud incendiile mistuie hectare întregi de pădure în Sicilia. Furtuna din timpul nopții în Milano a smuls acoperișuri și a pus la pământ copaci, blocând drumuri și perturbând transporturile. Două femei au murit luni și marți în Monza și Brescia, după ce au fost zdrobite de copaci căzuți.

Grindina a lovit inclusiv un avion care decolase din Milano și zbura spre New York. Piloții au fost nevoiți să aterizeze de urgență, după ce botul aeronave și una dintre aripi au fost avariate.

Între timp, în Sicilia, a fost o noapte de foc. Mai multe incendii au izbucnit în Palermo, Siracuza și alte zone ale insulei de unde sute de oameni au fost evacuați. Pompierii încearcă să stingă focul, dar temperaturile de peste 47 de grade Celsius și vântul puternic le îngreunează misiunea.

Marți, 16 orașe din Italia sunt sub avertizare cod roșu din cauza temperaturilor ridicate. Printre acestea sunt Palermo și Catania, unde în ultimele zile au fost afectate alimentarea cu energie electrică și cu apă.