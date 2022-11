Deputată ucraineană, despre ziua invaziei ruse: Am avut 10 minute să votăm legea marţială. Cântam imnul şi ne ţineam de mâini

Parlamentara ucraineană Kira Rudîk, vicepreşedinte al ALDE Europe şi lider al partidului Holos, a vorbit despre ziua în care rușii i-au invadat țara. Parlamentul a avut doar 10 minute la dispoziţie pentru a vota legea marţială, a povestit Rudîk.

Declaraţiile a fost făcute sâmbătă, la Palatul Parlamentului, în debutul lucrărilor Comitetului Politic al USR.

Totodată, Kira Rudîk a mulţumit României pentru susţinerea acordată, subliniind că acest lucru nu va fi uitat de generaţiile viitoare.

„Au trecut aproape nouă luni de la invadarea Ucrainei şi sunt atâtea lucruri care s-au întâmplat şi atâtea lucruri pe care le-am învăţat. Cea mai importantă lecţie pe care am învăţat-o, cea mai importantă lecţie a acestui război, este că nu poţi să îl porţi singur. Poţi să câştigi doar atunci când ai prietenii, fraţii şi surorile, aliaţii alături de tine. Sunt atât de recunoscătoare pentru faptul că aici sunt printre aliaţi, printre parteneri, surori şi fraţi. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru ajutorul pe care ţara mea l-a primit de la voi, pentru toate armele, banii, gândurile bune, ajutorul umanitar, pentru cantitatea uriaşă de alimente, pentru hainele călduroase, pentru faptul că atâţia copii şi femei din Ucraina şi-au găsit casa în România. Este ceva ce ne vom aminti mereu şi pentru care vom fi mereu recunoscători”, a spus aceasta, potrivit Agerpres.

Ea a povestit că în prima zi a războiului, deşi parlamentarii trebuiau să se reunească pentru a vota legea marţială, cei de la pază şi protecţie au exclus acest lucru, apreciind că este prea periculos, iar clădirea Parlamentului riscă să fie bombardată.

„Ştiţi probabil că pentru politicieni cel mai greu lucru este să fie uniţi. Vreau să vă împărtăşesc o poveste foarte personală. (...) În prima zi a războiului, începuse bombardarea Kievului la ora 5,00 dimineaţa. Cel mai important lucru pe care Parlamentul trebuie să îl facă, atunci când începe războiul, este să se reunească şi să voteze introducerea legi marţiale. Ne sunam unii pe alţii, în calitate de lideri de partid, sperând că vom reuşi să adunăm parlamentarii. Kievul era în colaps, oamenii încercau să îşi evacueze familiile, se bombarda peste tot, unii se ascundeau în buncăre. O parte dintre parlamentari nu răspundeau şi nu ştiam dacă vom reuşi. Cei de la protecţie şi pază ne-au spus că nu putem intra în Parlament, deoarece e prea periculos şi că următorul obiectiv care va fi bombardat este Parlamentul ucrainean. Era, într-adevăr, un lucru periculos, deoarece este situat în mijlocul unui parc mare şi nu era prea greu pentru piloţii inamici să arunce nişte bombe acolo. Aşa că am decis să ne adună la ora 7,00, indiferent câţi oameni vor veni”, a precizat Kira Rudîk.

Preşedinta Holos a menţionat că dintre cei 420 de parlamentari, s-au strâns 400. Luminile nu erau aprinse în clădire, iar geamurile erau acoperite cu saci cu nisip.

„Cei de la pază şi protecţie ne-au spus: 'Veţi avea cel mult 10 minute, după asta nu vă vom mai putea asigura securitatea'. Clădirea Parlamentului era în întuneric complet, erau mulţi soldaţi înăuntru, toate geamurile erau acoperite cu saci de nisip. Am încercat să intrăm rapid, iar când ne-am uitat unii la alţii, am văzut că din 420 de membri ai Parlamentului, au venit 400. Am fost atât de speriaţi, iar în cele zece minute în care apăsam cu disperare pe butoane, cerând ajutor de la toate ţările europene şi din lume, anunţând legea marţială, anunţând războiul şi mobilizarea, asigurându-ne că ţara se pregăteşte pentru război şi că suntem pregătiţi pentru a face faţă agresorului - cântam imnul naţional şi ne ţineam de mâini. A fost cel mai emoţionant moment din viaţa mea. Şi în acel moment am făcut un jurământ: indiferent cât de greu va fi, pentru noi, politicieni, vom rămâne uniţi, până ce vom câştiga războiul”, a declarat Kira Rudîk.

Ea a precizat că politicienii ucraineni sunt uniţi în continuare, pentru obiectivul comun şi a subliniat că orice lucru este realizabil atunci când oamenii sunt uniţi. Totodată, le-a mulţumit liderilor USR şi ALDE pentru susţinerea acordată Ucrainei.

„Trăim într-o perioadă în care se întâmplă lucruri imposibile. La începutul războiului nimeni nu credea că vom rezista mai mult de două-trei zile, apoi nimeni nu credea că vom primi artilerie grea şi că o vom folosi atât de eficient. Nimeni cu credea că vom primi statutul de ţară candidată la aderarea la UE. Nimeni nu credea că vom fi capabili de contraofensivă şi că vom lua Herson înapoi. Acum, nimeni nu crede că vom intra în NATO, că Rusia va fi îndepărtată de pe teritoriile noastre şi că ne vom recâştiga suveranitatea. Nimeni nu crede că vom confisca activele ruseşti şi le vom folosi pentru binele ţării noastre, nimeni nu crede că vom deveni membri ai UE şi că vom reconstrui Ucraina. Dar cel mai important este că noi credem acest lucru”, a spus parlamentarul ucrainean.

