Donald Trump, scos din minți de afirmația că Regina Elisabeta a II-a îl găsea “grosolan”. “Eram președintele ei preferat”

Donald Trump a respins afirmația potrivit căreia Regina Elisabeta a II-a credea despre el că era „foarte grosolan” - și s-a descris în schimb drept „președintele preferat” al regretatului monarh, scrie Politico.

Volumul „Călătorie în jurul Reginei” - o nouă biografie a scriitorului Craig Brown publicată în serial în Daily Mail în această săptămână - oferă un verdict condamnabil asupra fostului președinte american, care vorbea frecvent despre admirația sa pentru Elisabeta a II-a.

„De-a lungul domniei sale, Majestatea Sa a primit mulți lideri străini controversați, inclusiv Bashar al-Assad, Robert Mugabe, Idi Amin, Donald Trump, împăratul Hirohito și Vladimir Putin”, a scris Brown. „Este posibil ca ea să nu fi găsit prietenoasă compania lor; la plecarea lor, este posibil ca ea chiar să fi exprimat un cuvânt discret de dezaprobare”, comentează scriitorul.

„La câteva săptămâni după vizita președintelui Trump, de exemplu, ea i-a mărturisit unui invitat la prânz că l-a găsit „foarte grosolan”: îi displăcea în special modul în care nu se putea opri să se uite peste umărul ei, ca și cum ar fi căutat pe alții mai interesanți.”

Expresia în limba engleză este “very rude”, ceea ce s-ar putea traduce și prin „foarte necioplit” sau „foarte nepoliticos”

Trump s-a întâlnit pentru prima dată cu regina în 2018, deși vizita sa de stat în Regatul Unit a fost umbrită de proteste, inclusiv de un dirijabil uriaș care îl înfățișa ca pe un bebeluș.

Autorul cărții – "un ticălos"

Fostul președinte al SUA, care va candida din nou la Casa Albă în noiembrie, a respins rapid afirmația lui Brown, pe care a calificat-o drept „total falsă”, și l-a catalogat pe autorul cărții drept un „ticălos”.

Într-un interviu acordat joi publicației Daily Mail, Trump a declarat „Nu am nicio idee cine este scriitorul, dar a fost cu adevărat exact opusul. Am avut o relație grozavă cu regina. Ea m-a plăcut și eu am plăcut-o”. Și a adăugat: „Am petrecut ore întregi împreună la un dineu de stat. A fost o femeie fantastică. Cred că este păcat că un ticălos poate scrie un articol care este complet fals. De fapt, am auzit întotdeauna contrariul”.

„Am auzit că am fost președintele ei preferat, și ați auzit și dumneavoastră asta. Ea ar spune-o la o mulțime de oameni.”

Editor : S.S.