Echipa lui Trump a depus plângere împotriva vicepreședintei Kamala Harris pentru că a preluat fondurile de campanie ale lui Joe Biden

Campania lui Donald Trump a depus marți o plângere la Comisia Electorală Federală împotriva vicepreședintelui Kamala Harris, acuzând campania acesteia pentru 2024 că a încălcat legile federale privind finanțarea campaniilor electorale prin înlocuirea numelui lui Joe Biden cu al ei pentru a prelua controlul asupra fondurilor de campanie ale acestuia.

Plângerea, depusă de consilierul general al campaniei Trump, David Warrington, a susținut că nu se poate să își redenumească în ”Harris for President” campania lui Biden, care, până la retragerea din cursă a actualului președinte, se intitula „Biden for President”. Oamenii lui Trump spun că echipa Kamalei Harris nu poate să își asume 91 de milioane de dolari adunați de precedenta echipă Biden, scrie The Guardian.

„Este vorba de ceva mai mult decât de cele 91,5 milioane de dolari care au trecut de la un candidat la președinție la altul, adică de la vechea campanie a lui Joe Biden la noua campanie a lui Kamala Harris. Este vorba de bătaia de joc la adresa legilor noastre privind finanțarea campaniei”, se spune în reclamația de opt pagini.

„Candidaților federali le este interzis să păstreze contribuțiile pentru alegerile la care nu participă”, se mai arată în document.

Într-o declarație în replică, campania Harris a răspuns că au strâns 100 de milioane de dolari în donații în cele 36 de ore de când Biden a renunțat la cursa din 2024, adăugând: „Pretențiile fără temei – precum cele pe care le-au făcut ani de zile pentru a încerca să le suprime voturi și să fure alegeri – nu ne vor distrage atenția.”

