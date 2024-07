Realitatea actuală pentru Forțele Aeriene ale Ucrainei este următoarea: chiar dacă aliații ar dori să trimită imediat toate cele 80 de avioane de luptă F-16, acest lucru pur și simplu nu este fezabil. Potrivit The Telegraph, doar șase piloți ucraineni au fost instruiți să piloteze aceste aeronave de către membrii europeni ai NATO. Acest lucru înseamnă că, în prezent, Forțele Aeriene Ucrainene pot opera doar trei avioane de vânătoare, cu doi piloți desemnați pentru fiecare aeronavă.



Privind în perspectivă, există o rază de speranță că, până la sfârșitul anului, Ucraina ar putea avea până la zece F-16 operaționale. Incertitudinea constă în numărul de piloți ucraineni care și-au încheiat pregătirea în SUA, scrie BulgarianMilitary. Anul acesta, programele de pregătire din SUA, Țările de Jos și Danemarca și-au propus să pregătească 20 de piloți ucraineni. Cu toate acestea, numărul celor care și-au încheiat pregătirea în SUA rămâne neclar.

Deficitul de piloți pregătiți este o realitate dură. Solicitate inițial în 2022, promise pentru 2023 și anticipate în 2024, avioanele de luptă F-16 sunt așteptate să sosească în doar două loturi. Având în vedere ritmul lent al pregătirii și deficitul de piloți - o problemă care devine din ce în ce mai evidentă - primul grup de avioane de luptă ar putea fi distrus până când al doilea grup va fi gata. Este un cerc vicios.

Nu e vorba doar despre piloți

Potrivit The New York Times, atât oficialii militari ucraineni, cât și cei americani au identificat numărul limitat de piloți F-16 capabili ca fiind un obstacol major. În plus, este necesar un număr substanțial de personal de sprijin instruit. „Nu este vorba doar despre piloți”, a declarat în iunie generalul Charles Brown Jr. șeful Statului Major Întrunit și fost pilot F-16. „Service-ul și pregătirea tehnicienilor joacă, de asemenea, un rol esențial”.

Oficialii au asigurat Ucraina de cel puțin o escadrilă de F-16 [totalizând 20 de aeronave] până în 2024, deși numărul real ar putea fi mai mic, potrivit The Telegraph. După cum a raportat The Washington Post, citând oficiali ucraineni și occidentali, nu există suficienți piloți instruiți pentru a înclina balanța în favoarea Ucrainei, iar avioanele nu vor fi pregătite pentru o desfășurare imediată pe linia frontului.

Scopuri defensive

Principalul motiv este că, totuși, comandanții ucraineni intenționează să folosească avioanele F-16 în scopuri defensive. Având în vedere că Rusia menține superioritatea aeriană și instituie sisteme robuste de apărare aeriană de-a lungul liniilor frontului, desfășurarea acestor avioane aproape de teritoriul inamic ar fi prea periculoasă. „Nu le vom folosi prea aproape de ruși”, a explicat un oficial ucrainean pentru The Washington Post, subliniind amenințarea continuă a apărării aeriene.

Într-un interviu recent acordat publicației The Telegraph, comandantul-șef al forțelor armate ucrainene, Oleksandr Sirski, a refuzat să precizeze data sosirii și cantitatea de avioane F-16 care se îndreaptă spre Ucraina, invocând motive de securitate. El a subliniat că aceste aeronave vor consolida apărarea aeriană a Ucrainei, vor spori capacitatea acestora de a contracara rachetele de croazieră rusești și vor permite atacuri terestre mai precise. Cu toate acestea, Sirski a recunoscut că F-16 au capacități limitae. El a declarat că acestea trebuie să fie poziționate la „40 de kilometri sau mai mult” de linia frontului pentru a evita distrugerea.

Relațiile Kiev-Washington, din ce în ce mai reci

Există indicii ale unei „ușoare răciri” în relațiile dintre Kiev și Washington. Potrivit rapoartelor, acest lucru provine dintr-o convorbire telefonică între Moscova și Washington, în care Rusia a alertat SUA cu privire la o operațiune ucraineană secretă pe teritoriul rus, care ar putea escalada semnificativ conflictul. Statele Unite, alarmate și furioase, ar fi ordonat Kievului să anuleze misiunea, după cum notează The Telegraph.

Ucraina se confruntă cu o provocare semnificativă dincolo de simpla lipsă de F-16. Nu este vorba doar de faptul că se presupune că există doar trei F-16 disponibile în acest an; atacurile țintite rusești sunt o altă problemă majoră. Începând din 2022 și continuând în 2023 și 2024, experții exprimă în mod constant aceeași îngrijorare: Pistele de aterizare ale Ucrainei sunt în pericol. Avioanele de război rusești lovesc în permanență infrastructura ucraineană, făcând dificilă construirea sau întreținerea de către Kiev a unor piste curate pentru F-16.

Pe teren, situația este complexă și nu este complet favorabilă niciuneia dintre părți. În timp ce Ucraina se luptă, observatorii și experții notează că armata rusă face progrese în cucerirea de noi teritorii.

În schimb, această veste ar putea să nu-i încânte complet pe analiștii pro-ruși. În ciuda unei penurii de sisteme și muniții care a durat un an în Ucraina, progresele Rusiei au fost lente, de multe ori avansând doar câțiva “centimetri”. Acest așa-numit „progres rusesc” pe frontul ucrainean poate fi considerat un eșec. O mare parte din acest lucru provine din strategiile de apărare robuste ale Ucrainei, care implică frecvent utilizarea dronelor. Chiar mai mulți bloggeri ruși au recunoscut natura formidabilă a rezistenței ucrainene.

Editor : S.S.