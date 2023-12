Furie și țipete la o întâlnire între Netanyahu și rudele ostaticilor. Unii participanți s-au ridicat și au plecat: "O mizerie"

Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a întâlnit marţi cu ostatici eliberaţi şi cu familiile celor care încă se mai află în captivitate. Unii dintre cei prezenți au descris întâlnirea ca fiind tensionată, scrie Reuters.

Întâlnirea a avut loc în contextul în care luptele s-au reluat în Fâşia Gaza după un armistiţiu de şapte zile care a permis eliberarea a peste 100 de ostatici. Soarta celor 138 de prizonieri care au rămas în urmă este însă incertă.

"Am auzit poveşti care mi-au frânt inima, am auzit despre sete şi foame, despre abuzuri fizice şi psihice", a declarat Netanyahu la o conferinţă de presă. "Am auzit, şi aţi auzit şi voi, de asemenea, cum nu se poate mai bine, despre agresiuni sexuale şi cazuri de violuri", a mai spus premierul.

Câteva dintre rudele celor ținuți încă ostatici au criticat dur guvernul.

Dani Miran, al cărui fiu, Omri, a fost luat ostatic în 7 octombrie de teroriști Hamas, împreună cu alți aproximativ 240 de israelieni și străini, s-a enervat și a plecat de la discuții. "Nu voi intra în detalii despre ceea ce s-a discutat la întâlnire, dar toată această reprezentație a fost urâtă, jignitoare, o mizerie", a spus el pentru Canalul 13 din Israel.

"Ei spun: Am făcut asta, am făcut aia. Dar (liderul Hamas din Gaza, Yahya) Sinwar este cel care i-a eliberat pe oamenii noştri, nu ei. Mă enervează faptul că ei spun că au făcut lucrurile. Ei nu au mișcat nimic", a acuzat Dani Miran.

Întâlnirea a fost organizată ca un prilej în care ostaticii eliberați să povestească despre experiența lor în captivitate. Un grup care reprezintă familiile de ostatici a făcut publice câteva detalii de la discuțiile în care s-a vorbit despre maltratarea prizonierilor de către Hamas, dar în care au fost și tensiuni.

"A fost o întâlnire foarte tensionată, mulți oameni țipau", a spus Jennifer Master, al cărei partener, Andrey, este ostatic.

Israelul vorbește despre femei și copii care sunt în mâinile Hamas, în timp ce familiile cu rude adulți bărbați ținuți ostatici au cerut ca nici ei să nu fie uitați. "Cu toții încercăm să ne asigurăm că cei dragi ajung acasă", a adăugat Jennifer Master.

