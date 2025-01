Hamas a anunțat cine sunt cei trei ostatici pe care îi va elibera sâmbătă. Unul dintre ei este american

Gruparea militantă palestiniană Hamas a anunţat, vineri, că îl va elibera pe tatăl celor mai tineri ostatici capturaţi în atacul său din 7 octombrie 2023 asupra Israelului şi pe alţi doi bărbaţi, inclusiv unul care are şi cetăţenie americană, scrie The Times of Israel. Următorul schimb cu deţinuţi palestinieni va avea loc sâmbătă.

Cei trei ostatici israelieni care urmează să fie eliberaţi sâmbătă din Gaza sunt Ofer Calderon, Keith Siegel şi Yarden Bibas, a anunţat Hamas. Oficialii israelieni au spus că familiile au fost notificate şi că Israelul acceptă lista Hamas, potrivit News.ro.

Yarden Bibas, în vârstă de 35 de ani, este tatăl bebeluşului Kfir, în vârstă de numai nouă luni când a fost răpit, şi al lui Ariel, care avea 4 ani la momentul atacului. Nu au existat informaţii cu privire la soarta celor doi copii şi a mamei lor, Shiri, care a fost răpită în acelaşi timp din kibbutzul Nir Oz. Hamas a declarat la sfârşitul anului 2023 că aceştia au fost ucişi de bombardamentele israeliene. Israelul nu a confirmat oficial moartea lor, dar şi-a exprimat „profunda îngrijorare” pentru soarta lor. Yarden a fost rănit în timpul răpirii sale.

Americanul de origine israeliană Keith Siegel, care a fost luat ostatic împreună cu soţia sa Aviva, a fost văzut într-o înregistrare video difuzată de Hamas anul trecut. Soţia sa a fost eliberată în primul schimb de ostatici, în noiembrie 2023. Siegel, în vârstă de 65 de ani, este cetăţean american originar din Carolina de Nord şi a fost luat prizonier împreună cu soţia sa Aviva din kibbutzul Kfar Aza.

Cei doi copii ai lui Ofer Calderon (54 de ani), Erez şi Sahar, răpiţi împreună cu el, au fost de asemenea eliberaţi în cadrul primului schimb ostatici contra deţinuţi din noiembrie 2023. Ei fuseseră răpiţi din kibbutzul Nir Oz.

Joi, Hamas a eliberat opt ostatici în Gaza. Grupul includea trei israelieni şi cinci cetăţeni thailandezi. După scene haotice, în care mulţimi de palestinieni au fost chemaţi să asiste la eliberarea ostaticilor, Israelul a amânat temporar eliberarea celor 110 deţinuţi palestinieni. Schimbul s-a făcut în cele din urmă.

În cadrul primei faze a actualului armistiţu, încheiat la începutul lunii,, Hamas va elibera 33 de ostatici în decurs de şase săptămâni. În schimb, Israelul va trebui să elibereze 737 de deţinuţi palestinieni.

Editor : C.L.B.