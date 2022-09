Hărțuire sexuală și pornografie în Antarctica. Femeile din stațiile de cercetare fac dezvăluiri despre agresiunile la care sunt supuse

Femeile care lucrează în staţiile de cercetare australiene izolate din Antarctica se confruntă cu o cultură "prădătoare" şi o hărţuire sexuală "generalizată", potrivit unei noi anchete externe asupra programului, publicată vineri.

Cercetătoarele aflate în misiune au descris o cultură "masculină" şi homofobă, a declarat expertul în egalitate de gen Meredith Nash în rezumatul detaliat al concluziilor sale.

Comportamentele identificate au variat de la glume şi tachinări cu tentă sexuală până la solicitări intempestive de raporturi sexuale şi etalarea de materiale pornografice în staţiile de cercetare.

Persoanele staţionate în bazele de cercetare australiene izolate din Antarctica trebuie să locuiască împreună în spaţii înguste şi să lucreze într-un mediu extrem, uneori timp de un an.

Femeile sunt subreprezentate în staţii, mai ales iarna, ceea ce dă naştere unei culturi "prădătoare" care tinde să le obiectifice, potrivit unor persoane intervievate.

Femeile "au descris o cultură a hărţuirii sexuale generalizate" care "impregnează staţiile", a indicat Nash. Unele cercetătoare au povestit, de asemenea, despre o presiune de a ascunde faptul că erau la menstruaţie când se aflau pe teren.

"Când am auzit despre această situaţie şi am citit poveştile oamenilor, am fost şocată şi dezamăgită", a reacţionat vineri ministra Mediului, Tanya Plibersek.

"Tratamentele descrise în raport au fost şi rămân inacceptabile", a precizat ea.

Kim Ellis, directoarea Australian Antarctic Division (din cadrul Departamentului pentru Schimbări Climatice, Energie, Mediu şi Apă), a declarat că programul a angajat un specialist în diversitate, echitate şi incluziune în urma constatărilor lui Nash.

