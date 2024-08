Locuitorii unui oraș pitoresc din Slovenia au fost martorii unui eveniment spectaculos care atrage an de an localnici și turiști deopotrivă. Orașul medieval Kanal din vestul Sloveniei a reunit pasionați de scufundări din șapte țări, care și-au demonstrat abilitățile plonjând de pe podul aflat la o înălțime de 17 metri al orașului în adâncurile de smarald ale râului Soca, la 11 august.

Sub privirile entuziasmate ale spectatorilor, participanții au realizat sărituri care mai de care mai spectaculoase de pe podul istoric din orașul Kanal. Acest eveniment atrage, an de an, atenția turiștilor din întreaga lume, potrivit Slovenia Times.

Podul de pe care se fac săriturile în râul Soca. Foto: Profimedia Images

În total, 20 de concurenți au luat parte la cea de-a 35-a ediție a evenimentului, cel mai tânăr dintre ei având doar 11 ani. "Mă gândesc la lucruri bune și că voi lovi apa frumos", a declarat Peter, cel mai tânăr concurent, pentru TV Slovenija.

Sărituri în apele râului sloven Soca. Foto: Profimedia Images

Sărituri în apele râului Soca din Slovenia. Foto: Profimedia

Sărituri în apele râului Soca. Foto: Profimedia Images

Concurenți din Austria, Croația, Danemarca, Germania, Serbia, SUA și Slovenia s-au confruntat la patru categorii. Doi dintre concurenți au fost femei, ambele americane, a declarat Branko Dolenc, de la consiliul local pentru turism, pentru agenția slovenă de presă.

Pe lângă cei care au sărit de pe pod, alți participanți s-au aruncat de pe trambulinele fixate pe malurile stâncoase ale râului, sub privirile entuziasmate ale spectatorilor.

Evenimentul se desfășoară în fiecare an, încă din 1989.

Apă adâncă

Podul traversează o secțiune îngustă a râului alpin, ceea ce înseamnă că apa de acolo este mult mai adâncă decât în mare parte a cursului de apă, atingând 12 metri în acea zi, potrivit lui Dolenc.

Scufundările implică cu siguranță o doză de adrenalină. Scafandrii ating viteze cuprinse între 60 și 70 de kilometri pe oră atunci când ating apa.

Editor : Marina Constantinoiu