Ministerul rus al Apărării a negat marți că a lovit cu rachete centrul comercial din orașul ucrainean Kremenciuk și a susținut că a lovit un depozit de armament, iar explozia ulterioară a muniției a declanșat un incendiu în mall-ul din apropiere, relatează Reuters. Amploarea bombardamentului este surprinsă de imaginile aeriene în care se văd magazinele făcute una cu pământul.

Cel puţin 18 persoane au murit în atacul de la Kremenciuk, despre care liderii G7 au spus că este o crimă de război a rușilor.

"În Kremenciuk, forţele ruse au lovit un depozit de arme primite din Statele Unite şi Europa cu armament aerian de înaltă precizie. Ca urmare a loviturii de precizie, armele şi muniţiile de fabricaţie occidentală concentrate în depozit (...) au fost atinse", a declarat ministerul de la Moscova într-o postare pe canalul său de Telegram.

"Detonarea muniţiei depozitate pentru arme occidentale a provocat un incendiu într-un centru comercial nefuncţional situat lângă depozit", a adăugat ministerul rus.

Potrivit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, centrul comercial a fost lovit direct de rachete ruseşti şi în jur de 1.000 de persoane se aflau înăuntru în momentul atacului.

Imaginile dezastrului, după ce rușii au bombardat un mall și au omorât cel puțin 18 oameni. FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Eforturile de salvare au continuat marţi pentru recuperarea supravieţuitorilor şi a cadavrelor, cu anunţul a zeci de răniţi şi persoane spitalizate.

Rusia a negat în mod repetat că vizează zone civile în timpul ofensivei sale declanşate în urmă cu patru luni împotriva Ucrainei. ONU spune că cel puţin 4.700 de civili au fost ucişi de când Rusia a invadat Ucraina la 24 februarie, aminteşte Reuters.

Imaginile arată amploarea bombardamentului rușilor. Proiectilele au căzut peste mall în miezul zilei, când la cumpărături se aflau peste o mie de oameni, și au provocat un incendiu uriaș.

"Am fost aruncată cu capul înainte și bucăți de șrapnel mi-au lovit corpul. Toată clădirea se prăbușise. Apoi am aterizat pe podea și nu știam dacă eram conștientă sau inconștientă, nu înțelegeam nimic. Am deschis ochii și am văzut o bucată mare de moloz deasupra mea. Am început să țip "Ajută-mă". Apa venea de undeva de sus. Apa m-a trezit.

Am văzut mulți oameni răniți, oameni arși, unii erau plini de sânge. O fată a căzut și am ajutat-o, am tras-o. A căzut și și-a pierdut cunoștința, dar am încercat să o ajutăm", a povestit o femeie.

Bombardarea mallului din orașul Kremenciuk este unul dintre cele mai sfidătoare atacuri teroriste din istoria Europei, a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Nu a fost prima dată când rachete rusești au lovit Kremenciuk. La începutul războiului, proiectile lansate de armata Kremlinului au lovit rafinăria din oraș, cea mai mare din Ucraina și puncte de infrastructură.

