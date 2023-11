Aproximativ 200.000 de afgani au plecat deja din Pakistan, țară care a impus ca cetățenii străini care locuiesc ilegal să plece din țară până în 1 noiembrie. Cei mai afectați sunt afganii, aproximativ 1,7 milioane de oameni. Forțele de ordine din Pakistan au început să îi aresteze pe cei care nu au apucat să plece, în timp ce granița este sufocată. Oamenii ajunși la frontieră spun că nu au nimic la care să se întoarcă în Afganistan și se tem de talibani, scrie BBC.

Știi că te apropii de graniță când vezi coloanele de camioane, scrie BBC. Bătrâni și tineri stau pe grămezi de mobilier, lemne de foc, plite de gătit și alte obiecte necesare traiului de zi cu zi, care umplu până la refuz vehiculele în drum spre Afganistan.

La o benzinărie din provincia Punjab, echipa BBC îl întâlnește Abdullah, care a închiriat un camion pentru a ieși din țară cu toți cei 22 de membri ai familiei sale. 20 dintre ei s-au născut în Pakistan, spune el.

"Am venit aici când a început războiul, lucram într-un cuptor de cărămidă ca muncitor. Sunt puține locuri de muncă în Afganistan. Sunt foarte trist că mi-am părăsit casa. Nu pot exprima în cuvinte durerea pe care am simțit-o plecând. Ne-am construit casa de la zero, am plantat mulți copaci acolo. Vecinii și prietenii mei plângeau când am plecat. Plecăm din cauza cruzimii guvernului", spune el pentru BBC.

În ultimele două luni, aproximativ 200.000 de cetățeni afgani au părăsit deja Pakistanul înainte de termenul limită de 1 noiembrie impus de guvernul pakistanez. În ultimele zile, traficul la frontieră s-a triplat, spune purtătorul de cuvânt al ministerului taliban pentru refugiați, Abdul Mutaleb Haqqani.

Guvernul spune că primul val de expulzări îi va viza pe cei fără niciun document, care se află ilegal în țară. UNHCR a primit asigurări că guvernul nu va lua măsuri împotriva celor cu certificat de refugiat. Dar Abdullah spune că el are un act de identitate emis de guvernul pakistanez și le arată jurnaliștilor. Bărbatul susține că chiar și așa, poliția i-a percheziționat casa și i-a arestat pe fiii lui. BBC nu a putut verifica în mod independent acest lucru. "Guvernul spune să ne întoarcem, deși avem aceste carduri. Nu am avut această problemă până acum", mai afirmă Abdullah.

În timp ce bărbatul vorbește cu jurnaliștii, soția lui Abdullah plânge: "Nu avem nimic. Nu am greșit cu nimic, muncim și ne hrănim familia".

Pakistanul găzduiește peste patru milioane de migranți și refugiați afgani, dintre care aproximativ 1,7 milioane sunt fără acte, potrivit autorităților.

Amnesty International a subliniat că mulți dintre nou-veniții în Pakistan nu au putut obține actele din cauza birocrației și a cerut guvernului să revină asupra deciziei, argumentând că femeile și fetele, în special, ar fi în "pericol grav" dacă se întorc.

Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (ICNUR) și-a exprimat îngrijorarea pentru faptul că grupurile minoritare, jurnaliști și femei ar putea fi expuși riscului. Ei spun că au primit asigurări de la oficiali guvernamentali că aceste grupuri nu vor fi forțate să se întoarcă. În ciuda criticilor, guvernul pakistanez a mers înainte. Săptămâna trecută, ministrul de interne a anunțat în toată țara se deschid centre unde să fie analizate actele și a dat asigurări că vârstnicii, copiii și femeile vor fi protejați.

Totodată, guvernul a subliniat că în ultimii 40 de ani a găzduit un număr record de afgani. Guvernul taliban a cerut Pakistanului să-și revizuiască mișcarea "inacceptabilă". Ministerul Afgan al Refugiaților intenționează să-i înregistreze pe cei repatriați și să-i găzduiască în tabere temporare, în timp ce administrația talibană va încerca să le găsească locuri de muncă. Sunt însă îngrijorări cu privire la impactul acestui număr mare de oameni veniți din Pakistan asupra economiei care e deja în criză.

Afganistanul a intrat în colaps economic de la preluarea puterii de către talibani, iar rata șomajului s-a dublat. Agențiile ONU spun că aproximativ două treimi din populație are nevoie de ajutor umanitar. Philippa Candler, reprezentantul UNHCR în Pakistan a vorbit despre situația fragilă în care se află țara în prag de iarnă, mai ales după devastatorul cutremur. "Cu siguranță nu vrem să vedem o înrăutățire a situației umanitare din Afganistan ca urmare a unui număr mare de oameni forțați să se întoarcă", a adăugat Candler.

Guvernul taliban a anunțat o amnistie pentru cei care au lucrat pentru forțele internaționale, dar temerile se mențin, în condițiile în care, la începutul acestui an, un raport al ONU arăta că sute de foști oficiali guvernamentali și membri ai forțelor armate au fost uciși, în ciuda asigurărilor date de talibani cu privire la o amnistie.

Ca să amâne plecarea din Pakistan, unii afgani se ascund în satele îndepărtate. Printre ei este un bărbat care spune că a făcut parte din forțele afgane și care se teme că în Afganistan va fi ucis. "Viețile noastre sunt în pericol. Trăim aici cu o singură speranță, că UNHCR ar putea găsi o cale să ne ajute", a declarat el. "Sunt îngrijorat de viitorul copiilor mei. Fiica mea nu va putea să învețe pentru că nu avem acte legale. Suntem aici fără niciun viitor".

