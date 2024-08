Un incendiu care arde intens pe înălţimile insulei portugheze Madeira de o săptămână a devastat o suprafaţă de 4.400 de hectare, a indicat miercuri observatorul european Copernicus (EMS), informează AFP, potrivit Agerpres. Autorităţile locale aşteaptă sosirea unor noi întăriri de la Lisabona.

Până marţi la prânz, suprafaţa arsă de acest incendiu se ridica la 4.392 de hectare, în ultimele 24 de ore fiind distruse 959 de hectare suplimentare, a precizat Copernicus pe reţeaua socială X.

Cu două fronturi încă active, mobilizând circa 100 de pompieri, „focarul cel mai îngrijorător se află acum în zona lanţului muntos central” al acestei insule foarte apreciate de turiştii străini, situată în largul coastelor marocane, a detaliat serviciul regional de protecţie civilă într-un bilanţ furnizat miercuri dimineaţă.

Întreaga coastă de sud a insulei e sub cod portocaliu din cauza temperaturilor ridicate, iar vântul puternic îngreunează eforturile pompierilor. În plus, face mai periculoase decolările și aterizările avioanelor. Au fost multe întârzieri și anulări și cei care au rămas blocați acolo fără cazare sunt disperați. Unii dintre ei, care aveau bilet în weekend, au dormit în ultimele nopți pe jos în aeroport.

„Noi aveam zbor sâmbătă seara la 20:00 și zborul a fost anulat la 23:00. Aeroportul ne-a dat o saltea și așa am dormit în noaptea aceea. Suntem blocați de aproape patru zile, fără nicio informație sau ajutor”, spune un turist.

„Nu toată lumea are bani pentru cazare la un hotel mare și confortabil unde să poată dormi liniștit. Sunt oameni de toate vârstele și cu afecțiuni medicale. Vă rugăm să ne ajutați să plecăm cumva de aici! Ce putem face? Nu am făcut baie de patru zile, nu avem absolut nimic. Ne aflăm într-un aeroport foarte mic, care nu are niciun fel de facilități. De patru zile dormim pe o saltea”, susține un alt turist.

Compania care gestionează aeroportul din Funchal a dat asigurări marţi că acesta funcţionează acum în mod normal.

Incendiul a izbucnit miercurea trecută în comuna Ribeira Brava şi s-a răspândit apoi în municipalităţile vecine Câmara de Lobos şi Ponta do Sol, situate pe coasta sudică a insulei, la vest de capitala regională Funchal.

Circa 200 de persoane au fost evacuate din casele lor, în principal pentru a evita riscul de inhalare a fumului, însă între timp majoritatea s-au putut întoarce la casele lor.

Potrivit autorităţilor locale, focul nu a distrus până în prezent nicio casă şi nu a provocat niciun rănit, deşi mai mulţi pompieri au prezentat simptome de epuizare.

Flăcările au atins totuşi „o parte nesemnificativă” din pădurea de lauri din Madeira, inclusă în Patrimoniul Mondial UNESCO, a indicat preşedintele serviciului regional de protecţie civilă, Antonio Nunes, la televiziunea publică RTP.

Acest responsabil a anunţat, de asemenea, că 45 de pompieri şi salvatori urmau să sosească miercuri ca întăriri din Lisabona, adăugându-se celor 76 deja trimişi de guvern weekend-ul trecut.

Editor : C.L.B.