„Închideți telefoanele acum!” Cum a transformat Israel războiul împotriva Hezbollah folosind „un cal troian modern”

După valul de explozii din Liban, Israelul a arătat o nouă strategie în războiul pe care îl duce împotriva inamicilor săi: un „cal troian” modern, sub forma dispozitivelor mobile de comunicare, scrie New York Times, care dezvăluie și cum au fost transformate pagerele grupării în dispozitive explozive.



Marți, după ora 15:30, în Liban, pagerele au început să sune, alertând membrii Hezbollah cu privire la un mesaj de la conducerea lor, într-un cor de sonerii, melodii și bâzâituri. Dar nu era vorba de liderii militanților.

Mesajele au fost trimise de inamicul de moarte al Hezbollah, iar în câteva secunde alertele au fost urmate de sunete de explozii și strigăte de durere și panică pe străzile, în magazinele și în casele din Liban. Declanșate de doar câteva zeci de grame de compus exploziv ascuns în dispozitive, exploziile au făcut ca bărbați în toată firea să sară de pe motociclete și să se izbească de pereți, potrivit martorilor și înregistrărilor video. Oameni aflați la cumpărături au căzut la pământ, zvârcolindu-se în agonie, fumul ieșindu-le din buzunare.



Până la sfârșitul zilei, cel puțin 12 oameni au murit și peste 2.700 au fost răniți, mulți dintre ei mutilați. A doua zi, alte 20 de persoane au fost ucise și sute au fost rănite atunci când stațiile walkie-talkie din Liban au început, de asemenea, să explodeze în mod misterios. Unii dintre morți și răniți erau membri Hezbollah, dar alții nu; patru dintre morți erau copii.

Israelul nu a confirmat și nici nu a negat vreun rol în explozii, dar 12 foști și actuali oficiali din domeniul apărării și al serviciilor de informații care au fost informați cu privire la atac susțin că israelienii au fost în spatele acestuia, spunând despre operațiune că a fos complexă și îndelung pregătită. Aceștia au vorbit cu The New York Times sub rezerva anonimatului.

Pagerele și aparetele walkie-talkie capcană sunt cea mai recentă salvă în conflictul de decenii dintre Israel și Hezbollah, care își are sediul peste graniță, în Liban. Tensiunile au escaladat după începerea războiului în Fâșia Gaza.

O altă lovitură israeliană

Grupările susținute de Iran, precum Hezbollah, sunt de mult timp vulnerabile la atacurile israeliene care utilizează tehnologii sofisticate. În 2020, de exemplu, Israelul l-a asasinat pe cel mai important om de știință iranian în domeniul nuclear cu ajutorul unui robot asistat de inteligență artificială, controlat de la distanță prin satelit. Israelul a folosit, de asemenea, un atac cibernetic pentru a bloca dezvoltarea nucleară iraniană.

În Liban, pe măsură ce Israelul a eliminat comandouri de rang înalt ale Hezbollah prin asasinate țintite, liderul acestora a ajuns la o concluzie: Dacă Israelul a trecut la tehnologie de vârf, Hezbollah va trece la tehnologie de bază.

Era clar, a declarat șeful Hezbollah, Hassan Nasrallah, îndurerat, că Israelul folosea rețelele de telefonie mobilă pentru a localiza agenții săi.

„Telefonul din mâinile voastre este agentul”

„Mă întrebați unde este agentul”, le-a spus Nasrallah adepților săi într-un discurs public televizat în februarie. „Eu vă spun că telefonul din mâinile voastre, din mâinile soțiilor voastre și din mâinile copiilor voștri este agentul”.

Acesta a lansat un apel. „Îngropați-l. Puneți-l într-o cutie de fier și încuiați-l”.

Ani de zile el a făcut presiuni pentru ca Hezbollah să investească în pagere, care, cu toate capacitățile lor limitate, pot primi date fără a dezvălui locația utilizatorului sau alte informații compromițătoare, conform evaluărilor serviciilor de informații americane.

Oficialii serviciilor de informații israeliene au văzut o oportunitate.

Companie fantomă, folosită ca producător internațional de pagere

Chiar înainte ca Nasrallah să decidă să extindă utilizarea pagerului, Israelul pusese în aplicare un plan de înființare a unei companii fantomă care să pretindă că este producător internațional de pagere.

După toate aparențele, B.A.C. Consulting era o societate cu sediul în Ungaria care avea contract pentru a produce dispozitive în numele unei societăți taiwaneze, Gold Apollo. De fapt, aceasta făcea parte dintr-un paravan israelian, susțin trei ofițeri de informații care au date despre operațiune. Aceștia au declarat că au fost create cel puțin alte două companii fantomă pentru a masca identitatea reală a persoanelor care au creat pagerele: ofițeri de informații israelieni.

B.A.C. a acceptat clienți obișnuiți, pentru care a produs o serie de pagere obișnuite. Dar singurul client care a contat cu adevărat a fost Hezbollah, iar pagerele sale erau departe de a fi obișnuite. Fabricate separat, acestea conțineau baterii cu explozibil PETN, potrivit celor trei ofițeri de informații.

Pagerele au început să fie expediate în Liban în vara anului 2022 în număr mic, dar producția a fost rapid accelerată după ce Nasrallah a denunțat telefoanele mobile.

Unele dintre temerile dlui Nasrallah au fost declanșate de rapoartele aliaților, conform cărora Israelul a achiziționat noi mijloace de a compromite telefoanele, activând de la distanță microfoanele și camerele foto pentru a spiona proprietarii acestora. Potrivit a trei oficiali din serviciile de informații, Israelul a investit milioane de euro în dezvoltarea acestei tehnologii, iar în rândul Hezbollah și al aliaților săi s-a răspândit vestea că nicio comunicare prin telefonul mobil - chiar și prin aplicațiile de mesagerie criptate - nu mai este sigură.

Nu numai că Nasrallah a interzis telefoanele mobile la întâlnirile agenților Hezbollah, dar a ordonat ca detaliile mișcărilor și planurilor Hezbollah să nu fie niciodată comunicate prin intermediul telefoanelor mobile, au declarat trei oficiali din serviciile de informații. El a ordonat ca ofițerii Hezbollah să poarte în permanență pagere, iar în caz de război, pagerele să fie folosite pentru a indica luptătorilor unde să meargă.

În cursul verii, transporturile de pagere către Liban au crescut, mii de dispozitive ajungând în țară, distribuite printre ofițerii Hezbollah și aliații lor, potrivit a doi oficiali americani din serviciile de informații.

Pentru Hezbollah, acestea erau o măsură defensivă, însă, în Israel, ofițerii de informații se refereau la pagere ca la „butoane” care puteau fi apăsate atunci când apărea o oportunitate de face acest lucru.

Acest moment, se pare, a venit săptămâna aceasta.

„O schimbare fundamentală a situației de securitate din nordul Israelului”

Duminică, vorbind în fața cabinetului său de securitate, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat că va face tot ceea ce este necesar pentru a permite celor peste 70.000 de israelieni alungați din cauza luptelor cu Hezbollah să se întoarcă acasă, conform relatărilor din mass-media israeliene. Acești locuitori, a spus el, nu se pot întoarce fără „o schimbare fundamentală a situației de securitate din nord”, potrivit unei declarații a biroului prim-ministrului.

Marți, a fost dat ordinul de activare a pagerelor.

Pentru a declanșa exploziile, potrivit a trei oficiali din domeniul informațiilor și al apărării, Israelul a declanșat semnalul sonor al pagerelor și le-a trimis un mesaj în arabă care părea să provină de la conducerea superioară a Hezbollah. Câteva secunde mai târziu, Libanul era în haos.

Cu atât de mulți oameni răniți, ambulanțele rulau încet pe străzi, iar spitalele erau curând copleșite. Hezbollah a declarat că cel puțin opt dintre luptătorii săi au fost uciși, dar și noncombatanții au fost atrași în luptă.

În sudul Libanului, în satul Saraain, o fetiță, Fatima Abdullah, tocmai se întorsese acasă din prima ei zi în clasa a patra când a auzit pagerul tatălui ei începând să sune, a spus mătușa ei. Ea a luat dispozitivul pentru a i-l aduce și îl ținea în mână când a explodat, omorând-o pe loc. Fatima avea 9 ani.

Explozii în timpul funeraliilor

Miercuri, când mii de oameni s-au adunat în suburbiile sudice ale Beirutului pentru a participa la funeraliile în aer liber a două persoane ucise în explozii, haosul a izbucnit din nou: A avut loc o altă explozie.

În mijlocul fumului înțepător, îndoliații panicați au fugit pe străzi, căutând adăpost în holurile clădirilor din apropiere. Mulți se temeau că telefonul lor, sau al unei persoane care se afla lângă ei în mulțime, era pe cale să explodeze.

„Oprește-ți telefonul!”, strigau unii. „Scoateți bateria!” Curând, o voce la un difuzor de la înmormântare i-a îndemnat pe toți să facă acest lucru.

Pentru libanezi, al doilea val de explozii a fost o confirmare a lecției din ziua precedentă: Ei trăiesc acum într-o lume în care cele mai comune dispozitive de comunicare pot fi transformate în instrumente ale morții.

O femeie, Um Ibrahim, a oprit un reporter în mijlocul confuziei și l-a implorat să folosească un telefon mobil pentru a-și suna copiii. Cu mâinile tremurânde, ea a format un număr și apoi a strigat o directivă: „Închideți telefoanele acum!”.

Editor : A.C.