Dezastrul provocat de inundațiile istorice în Spania este departe de a se fi terminat. Bilanțul victimelor a depășit 220 de morți și continuă să crească, în timp ce furtunile s-au mutat spre Barcelona, unde au provocat un adevărat haos. Străzile au fost inundate, iar vremea rea a paralizat traficul aerian și circulația trenurilor. Între timp, în zona Valenciei, salvatorii încă mai caută în subsolurile și parcările pline de mașini, pentru că sunt zeci de oameni care au fost luați de apele învolburate și despre care nu se știe nimic, Printre ei, și 4 români.

Barcelona a fost lovită de această dată de ploile torențiale. Străzile au fost acoperite de apă, la fel și mai multe autostrăzi, în timp ce în toată Catalonia au fost anulate toate trenurile și 70 de curse aeriene.

După cum vedeți, zidul care proteja casa s-a prăbușit pe drum. Noi ne-am adăpostit în casă, pentru că tocmai m-am întors de la lucru. Am auzit un zgomot teribil, am ieșit și am văzut că era zidul, spune o femeie.

La fel ca în Valencia, oamenii spun că au fost alertați prea târziu, când apele deja invadau străzile. În estul Spaniei, lovit de cele mai distrugătoare inundații din istoria recentă, peste 12 mii de membri ei echipelor de salvare continuă căutările. Multe imobile au garaje încă inundate, iar autoritățile se așteaptă să găsească persoane decedate.

Ricardo Gutierrez, purtător de cuvânt al Poliției: În acest moment avem Unitatea Aeriană a Poliției Spaniole desfășurată aici, cu un total de patru drone. Cu aceste drone vom putea intra în garaje și vom avea o primă imagine a ceea ce se întâmplă, a situației de acolo.

Mii de soldaţi au fost aduşi să ajute la căutări, în cea mai mare operaţiune pe timp de pace de până acum. Activitatea e blocată în mare parte din Valencia, primăria a decis ca şcolile să rămână închise la început de săptămână, iar oamenii își revin cu greu din șocul trăit.

În mod normal, plouă destul de rar și puțin, dar în acea zi a fost o ploaie torențială incredibilă. Ploaia pur și simplu nu se oprea, a fost îngrozitor, a declarat un bărbat.

Violențe la adresa regelui Felipe și a reginei Letiția

În mijlocul căutărilor febrile după supraviețuitori și a durerii generale, oamenii au mărturisit ce i-a făcut să devină violenți la adresa regelui Felipe și a reginei Letiția, în timp ce vizitau zonele afectate.

Ei (regele și regina, n.red.) au venit să facă o poză cu noi. Dacă ar fi venit încălțați cu cizme și având la ei lopeți, am fi fost încântați. Dar ceea ce ne-a durut este că au venit să facă o fotografie, spune o femeie.

Din moment ce ne-ai abandonat, nu te mai vrem aici. Dacă n-ai putut veni în prima zi, nu mai veni în a cincea, a mai relatat o altă femeie.

Alții, în schimb, cred că vizita suveranilor a fost ceva normal.

Ei (regele și regina, n.red.) au răspuns așa cum ar fi trebuit să răspundă, arătându-și fețele, păstrându-și calmul și încercând să ajungă cât mai aproape de oameni, a adăugat un tânăr.

O anchetă a poliției verifică dacă protestul a fost organizat de diverse grupări extremiste, în timp ce localnicii susțin că nu a fost vorba de nicio provocare și că manifestarea de furie a fost una spontană.

