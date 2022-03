Yuval Noah Harari, unul dintre cei mai bine vânduţi scriitori ai deceniului, desființează justificările pe care Vladimir Putin le aduce pentru invadarea Ucrainei. Rușii și ucrainenii NU sunt același popor, cum susține Putin. Istoricul israelian crede că liderul de la Kremlin nu poate câștiga acest război, pentru că deși a pus la punct planuri politice și militare atunci când a decis atacarea Ucrainei, nu a luat în calcul hotărârea locuitorilor.

„Lucrul cel mai important care trebuie știut este că ucrainenii nu sunt ruși și că Ucraina este o națiune veche, independentă. Ucraina are o istorie de peste 1.000 de ani. Kievul era o metropolă importantă și un centru cultural pe vremea când Moscova nu era nici măcar un sat. În cea mai mare parte a acestui mileniu, Kievul nu a fost sub conducerea Moscovei. El (Putin - n.red.) are această fantezie, că Ucraina nu este o națiune, că Ucraina este doar o parte a Rusiei, că ucrainenii sunt ruși. Potrivit fanteziei lui, ucrainenii sunt ruși care vor să se întoarcă în sânul Mamei Rusii. Credința lui era, cel puțin, că trebuie doar să invadeze, că Zelenski va fugi, guvernul se va prăbuși, armata va depune armele, iar ucrainenii îi vor primi cu flori pe eliberatorii ruși. Această fantezie a fost deja spulberată. Zelenski nu a fugit, armata ucraineană luptă, iar ucrainenii nu aruncă cu flori în tancurile rusești, ci cu cocktailuri Molotov”, a declarat istoricul Yuval Noah Harari.

Într-un interviu pentru postul de televiziune Canal 12, Harari a fost întrebat ce părere are despre comparațiile dintre campania lui Putin și expansionismul lui Adolf Hitler. Istoricul a spus că nu este un mare fan al comparației dintre cei doi, dar a recunoscut că există anumite asemănări.

El a subliniat că există o diferență foarte mare: „Hitler avea o ideologie, iar poporul german era în mare măsură unit în spatele acestei ideologii. Aici este un război al unui singur om. Nu este un război al poporului rus. Poporul rus nu vrea asta. Nu este nici măcar un război al acelui cerc restrâns din jurul lui Putin, al acelor oligarhi... Ei au iahturile lor, casele lor din Londra, castelele lor din Franța, avionul privat - asta își doresc ei de la viață”, a spus Harari, citat de publicația The Times of Israel.

