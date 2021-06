Joe Biden, după întâlnirea cu Boris Johnson: "Am reafirmat relaţia specială" SUA - Marea Britanie. Ce a declarat premierul britanic

Preşedintele american Joseph Biden a declarat joi seară, după întrevederea cu premierul britanic Boris Johnson, că au reafirmat "relaţia specială" dintre Statele Unite şi Marea Britanie, subliniind că va fi intensificată cooperarea bilaterală pentru abordarea noilor provocări de pe plan mondial. La rândul său, Boris Johnson a spus că se va ajunge la un "teren de înţelegere" în privința tensiunilor post-Brexit din Irlanda de Nord.

Întâlnirea cu Boris Johnson a fost "foarte productivă", a afirmat Joseph Biden, după întrevederea derulată în localitatea St. Ives (Cornwall), unde va avea loc summitul G7.

"Am abordat şi am discutat o gamă largă de probleme asupra cărora Marea Britanie şi Statele Unite colaborează foarte strâns. Am reafirmat relaţia specială dintre cetăţenii noştri şi am reînnoit angajamentul pentru apărarea valorilor democratice permanente pe care le împărtăşesc ambele ţări", a afirmat Joseph Biden, potrivit Mediafax, care preia CNN.

"În prezent, dezvoltăm angajamentul pentru o Cartă Atlantică revitalizată, actualizată, pentru a aborda principalele provocări ale acestui secol: securitatea cibernetică, tehnologiile emergente, sănătatea globală şi schimbările climatice. Am discutat obiectivele noastre comune pentru ghidarea ambiţioaselor acţiuni mondiale de contracarare a schimbărilor climatice", a subliniat preşedintele SUA.

Boris Johnson, despre tensiunile post-Brexit: "Există un teren de înţelegere"

Premierul britanic Boris Johnson a relativizat divergenţele sale cu preşedintele SUA Joe Biden privind tensiunile post-Brexit în Irlanda de Nord, dând asigurări că menţinerea păcii în provincia britanică este un "teren de înţelegere" şi declarând că este "optimist" în această privinţă, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

"Vrem să ne asigurăm că păstrăm echilibrul procesului de pace. Există absolut un teren de înţelegere şi sunt optimist că vom ajunge la aceasta", a declarat Boris Johnson televiziunilor britanice, după ce s-a întâlnit cu preşedintele SUA în Golful Carbis, în sud-vestul Angliei, în ajunul începerii summitului G7, sub preşedinţie britanică.

