Lărgirea Canalului Suez va reduce riscul unui nou blocaj, dar nu-l va elimina. Expert: Urmarea poate fi creșterea dimensiunii navelor

Canalul Suez va fi lărgit și adâncit, după ce în martie comerțul mondial a fost aruncat în haos din cauza unei uriașe nave cargo, Ever Given, care a eșuat în canalul navigabil. Suezul a fost blocat timp de șase zile, perturbând lanțurile globale de aprovizionare. Egiptul a anunțat lucrări de amploare și finanțări uriașe pentru a evita un nou incident de acest fel. Dar experții spun că riscul nu poate fi eliminat total, potrivit CNN.



Autoritatea Canalului Suez a anunțat că a început lucrările de dragare pentru lărgirea și adâncirea părții sudice a canalului, acolo unde a eșuat Ever Given.

Zona lungă de 30 de kilometri va fi lărgită cu 40 de metri spre est și adâncită la 22 de metri, de la 21 metri, potrivit SCA. Planurile includ, de asemenea, extinderea celei de-a doua benzi din apropierea Great Bitter Lake, care a fost deschisă în 2015, cu 10 kilometri - permițând circulația pe două sensuri de-a lungul a 82 de kilometri.

Lucrarea este destinată „maximizării eficienței canalului și scurtării timpului de tranzit al navelor, precum și creșterii siguranței navigației”, se arată într-un comunicat de presă al SCA. Dar nu este sigur dacă acest lucru va fi suficient pentru a preveni noi blocaje în viitor.

„Lărgirea canalului este o mișcare inteligentă. Dar întrebarea este: dacă va fi lărgit canalul, atunci operatorii navali vor construi vase mai mari?”, spune Sal Mercogliano, istoric maritim la Universitatea Campbell din Carolina de Nord.

În ultimii 50 de ani, capacitatea de transport a containerelor celor mai mari nave a crescut cu 1.500% și s-a dublat doar în ultimul deceniu, potrivit asigurătorului de transport maritim Allianz Global Corporate and Specialty.

Cele mai mari nave pot transporta până la 24.000 de containere și pot măsura peste 61 de metri în cel mai larg punct - mai larg decât un teren de fotbal american standard. Ever Given - care poate transporta până la 20.000 de containere, dar avea doar 18.000 în momentul blocării canalului – este printre cele mai mari la nivel global în ceea ce privește dimensiunea, măsurând 400 de metri lungime și 59 metri lățime.

Companiile de transport maritim spun că navele mai mari sunt mai eficiente în ceea ce privește transportul de volume mari de mărfuri pe tot globul și - în condiții normale - pot trece prin Canalul Suez.

Dar „este o marjă de eroare foarte îngustă”, spune Mercogliano. În cazul unor vânturi puternice - ca în cazul Ever Given - sau în condiții de vizibilitate slabă, navele foarte mari riscă să se blocheze.

Extinderea anunțată de SCA va reduce riscul de blocare a navelor, dar nu îl va elimina, spune Ioannis Theotokas, profesor la Departamentul de Studii Maritime de la Universitatea din Pireu, Grecia.

„Nu va fi suficient decât dacă o a doua bandă ar fi deschisă în partea de sud”, a spus el pentru CNN. Totuși, Theotokas crede că este puțin probabil ca navele-container să devină mai mari, așa că este posibil să nu fie necesare lărgiri suplimentare.

„Creșterea dimensiunii navelor a cauzat investiții extinse în porturi pentru a le sprijini. O creștere suplimentară ar necesita investiții suplimentare”, care nu sunt disponibile imediat, adaugă el.

Editor : Monica Bonea