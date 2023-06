"M-am dus să fumez o țigară și m-am trezit cu gâtul rupt". Ce i s-a întâmplat unei femei care s-a dezechilibrat și a căzut în gol

Cary Edby, o femeie de 25 de ani din Ramsgate, Kent, a iesit să fumeze o țigară și a căzut 4 metri în gol. În urma impactului, tânăra și-a fracturat gâtul în trei locuri, dar a supraviețuit miraculos, deși era convinsă că va rămâne paralizată pe viață, informează Metro.co.uk.

Carry ieșise să fumeze o țigară, cu câteva zile înainte de Crăciunul din 2019. Femeia și-a pierdut echilibrul și s-a rostogolit peste un perete și a căzut 4 metri în gol, lovindu-și fața de apartamentul de la subsol.

În urma impactului, tânără nu și-a putut mișca gura pentru a vorbi, însă a încercat să își găsească resursele de energie necesare pentru a cere ajutor. Din fericire, doi străini au auzit-o și au reușit să o alerteze pe mama acesteia, Diane Dee, în vârstă de 59 de ani, care a chemat ambulanța și pompierii.

Echipa de descarcerare a avut nevoie de trei ore pentru a o scoate pe Cary din locul în care era blocată. Ea a fost transportată de urgență la spitalul William Harvey din Ashford, Kent, potrivit sursei citate.

În urma investigațiilor, medicii au constatat că aceasta avea gâtul fracturat în trei locuri și au mutat-o de urgență la King's College Hospital din Londra, unde a fost operată la coloană în ajunul Crăciunului. Chiar dacă o leziune la gât poate provoca paralizie, Cary s-a recuperat foarte bine după trei luni de purtare a unui guler cervical și s-a întors la familie și la fiul său, Freddy.

"Când am căzut, nu puteam să vorbesc sau să mă mișc. M-am gândit că "asta este - sunt paralizată", a declarat Cary

"Am vrut să cer ajutor, dar nu puteam să deschid gura. În cele din urmă, am reușit să o fac, dar vorbeam foarte încet și răgușit. Apoi am auzit o voce care spunea «te auzim» și am văzut două chipuri deasupra mea", a mai spus aceasta.

Cary a petrecut doar 14 zile în spital, ulterior a trebuit să poarte un guler cervical vreme de trei luni. Toată lumea crede că este un miracol că și-a revenit, însă femeia susține că norocul său stă într-o operație mai veche de scolioză, în urma căreia i-au fost introduse niște tije metalice, care ar fi redus impactul căzăturii sale asupra coloanei.

Ea și-a recăpătat mobilitatea, însă nu integral, deoarece continuă să se chinuie să întoarcă capul. Cu toate acestea, medicii sunt surprinși de faptul că încă mai poate merge și că nu a rămas paralizată în urma accidentului.

"Este complet uimitor. Doctorilor nu le vine să creadă că nu sunt într-un scaun cu rotile", a precizat ea.

Cu toate acestea, tânăra susține că îi este greu să traversez strada: "Trebuie să-mi mișc tot corpul pentru a privi în stânga și în dreapta" și se luptă cu dureri cronice și probleme de echilibru.

