Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a depus jurământul de învestire în funcția de președinte. Lidera de la Chișinău este primul președinte ales direct de două ori de către cetățenii de peste Prut, transmite Deschide.md.

În discursul ținut în fața invitaților la ceremonia de învestire, Maia Sandu a declarat: „Stimați cetățeni, astăzi revin în fața voastră cu recunoștință și responsabilitate. Mi-ați acordat încrederea pentru a continua un drum pe care l-am început împreună acum 4 ani. Atunci am promis vremuri bune, a fost o promisiune sinceră. Însă vremurile s-au dovedit a fi dificile. Republica Moldova s-a pomenit în mijlocul unor crize. După pandemie, a urmat creșterea prețurilor, criza energetică, șantajul etc. Dar nu se compară cu războiul de la frontierele noastre. Am devenit martori ai unor tragedii și atrocități pe care nu le credeam posibile în vremurile noastre”.

În discursul de inaugurare, lidera de la Chișinău a vorbit despre provocările și perspectivele Republicii Moldova, în actualul context regional.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Moldova are un vis și îl vom apăra. Integrarea europeană este calea spre siguranță și bunăstare. Să nu ne lăsăm manipulați și speriați. Provocările cu care ne confruntăm sunt cele mai mari de la independență, dar trebuie să ne organizăm mai bine. Reforma justiției e anevoioasă, afectată de interesele unor adevărate clanuri. Eu nu voi da înapoi, am mandatul vostru pentru a face ordine în instituții”.

Aceasta a mai adăugat: „Am fost șantajați cu gazele, acum suntem șantajați cu întunericul. Dar va învinge lumina. Să avem voință și vom avea putință. Fără voi nu aș fi azi aici, asta e foarte clar. Simt nevoia să vă spun că sunteți mai buni decât mine și că nu aveți nevoie de o mamă sau un tată al națiunii. Voi sunteți stăpânii destinului vostru și prezentul, și viitorul țării. Oameni ai țării, fiți mai buni ca mine, mai buni decât clasa politică”

Editor : A.R.