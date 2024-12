Celebrul actor Denzel Washington tocmai a fost botezat și, mai mult decât atât, va putea deveni și pastor. Și nu, nu este vorba despre pregătirea pentru un rol într-un film, scrie revista People, care și publică imagini de la momentul botezului.

Sâmbătă, 21 decembrie, starul din Gladiatorul II, în vârstă de 69 de ani, a fost botezat la Kelly Temple Church of God in Christ, situată în cartierul Harlem din New York City. De asemenea, el a primit o licență care îi va permite să fie hirotonit în viitor.

În timpul ceremoniei, care a fost transmisă în direct pe Facebook de către First Jurisdiction Church of God in Christ Eastern New York, Denzel - care era îmbrăcat lejer într-un tricou gri și pantaloni de trening negri - a vorbit congregației despre îmbrățișarea credinței sale cu doar câteva zile înainte de împlinirea vârstei de 70 de ani.

„Într-o săptămână împlinesc 70 de ani”, a spus el, potrivit arhiepiscopului Christopher Bryant, pentru Page Six. „A durat ceva timp, dar sunt aici”.

„Dacă Dumnezeu poate face asta pentru mine, nu există nimic ce nu poate face eu. Cerul este literalmente limita”, a adăugat el.

Soția lui Denzel, Pauletta Washington, a fost, de asemenea, prezentă la momentul special și a vorbit cu lacrimi în ochi despre călătoria spirituală a soțului ei și cât de mândră a fost să îl vadă făcând acest pas următor cu credința sa.

După ceremonie, în cadrul căreia Denzel a fost cufundat în apa botezului, actorul a pozat și cu licența de pastor și certificatul de botez.

Vestea botezului lui Denzel vine la mai puțin de o lună după ce câștigătorul premiului Oscar a vorbit deschis despre religie la Hollywood, numind-o „demodată” într-un eseu la persoana întâi pentru Esquire, publicat pe 19 noiembrie.

În eseu, actorul își amintește de prima vizită care i-a schimbat viața, pe care a făcut-o la biserica penticostală West Angeles din Los Angeles, la sugestia actorului și regizorului Robert Townsend. El s-a referit la această experiență drept la „cel mai important moment din viața sa”, când „am fost contopit cu Duhul Sfânt”.

Actorul a remarcat, de asemenea, că a vorbi deschis cu privire la religia ta este oarecum dezaprobat printre colegii săi din industria divertismentului.

„Lucrurile pe care le spuneam despre Dumnezeu când eram un băiețel, recitându-le în biserică împreună cu toți ceilalți, le știu acum. Dumnezeu este real. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este singura cale. Dumnezeu este adevărata cale. Dumnezeu binecuvântează. Este treaba mea să Îl înalț pe Dumnezeu, să Îl laud, să mă asigur că oricine și oricine cu care vorbesc în restul vieții mele înțelege că El este responsabil pentru mine”, a scris el în eseu.

„Nu poți vorbi așa și să câștigi Oscaruri. Nu poți vorbi așa și să petreci. Nu poți spune asta în acest oraș”, a spus actorul.

Deși Denzel nu este încă un pastor hirotonit, el nu ar fi prima celebritate care devine unul. Potrivit bazei de date a Universal Life Church, există o multitudine de vedete de la Hollywood care sunt pastori, inclusiv Adele, Benedict Cumberbatch, Cardi B, Kathy Griffin, Whoopi Goldberg, Dwayne Johnson și Tom Hanks.

Editor : M.C