„Am făcut parte din acest coșmar”. Mărturia șocantă a unuia dintre bărbați acuzați de viol în cazul Pelicot, care a revoltat Franța

Unul din cei 50 de bărbați acuzați de viol în cazul Pelicot, care a revoltat Franța, și-a recunoscut vina și și-a cerut scuze față de victima sa, Gisele Pelicot, femeia violată în grup timp de 10 ani de persoane racolate online chiar de către soțul ei, care o droga înainte, informează The Guardian.

„Îmi pare rău, nu pot decât să-mi imagineze coșmarul princare ați trecut, iar eu sunt o parte a acestui coșmar”, i-a declarat Giselei Pelicot unul dintre acuzați, identificat drept Lionel R, un bărbat în vârstă de 44 de ani, tată a trei copii și care lucra la un supermarket local.

„Știu că scuzelemele nu vor schimba ce s-a întâmplat, dar am vrut să vă spun asta”, a mai adăugat bărbatul.

Lionel R. a recunoscut în instanță că a violat-o pe Gisele Pelicot pe data de 2 decembrie 2018.

„Dacă aș fi știut că nu era conștientă (de ce i se întâmpla), nu aș fi mers atât de departe”, a spus Lionel în fața instanței. „Ar fi trebuit să verific dacă ea era OK cu asta. Nu am vorbit cu ea, prin urmare nu am primit consimțământul ei. Mă simt vinovat de ce am făcut”, a mai declarat bărbatul acuzat de viol.

Dominique Pelicot, bărbatul în vârstă de 71 de ani acuzat că și-a drogat soția până a adormit-o și a recrutat 50 de bărbați pentru a abuza de ea timp de peste 10 ani, a recunoscut toate acuzațiile împotriva sa în prima sa mărturie de la deschiderea procesului.

Referindu-se la cei 50 de co-inculpați care sunt acuzați de violarea fostei sale soții Gisèle, Pelicot a declarat:

„Sunt un violator ca și ceilalți din această cameră”. „Toți știau, nu pot spune contrariul”, a spus el. Despre fosta sa soție, el a spus: „Ea nu merita asta”.

Gisèle, care a avut șansa de a răspunde la scurt timp după aceea, a spus: „Este dificil pentru mine să ascult asta. Timp de 50 de ani, am trăit cu un bărbat despre care nu mi-aș fi imaginat niciodată că ar putea fi capabil de așa ceva. Am avut încredere deplină în el”.

De altfel, Gisele Pelicot, a fost cea care a cerut instanței ca acest proces să fie public, pentru a sensibiliza opinia publică în privința folosirii de droguri cu scopul de a viola ori abuza sexual de o anumită persoană.

