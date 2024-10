Banana lipită de perete a fost scoasă din nou la licitație. De această dată, opera de artă s-ar putea vinde cu peste 1 milion de dolari

Când o banană lipită de un perete cu bandă adezivă s-a vândut cu 120.000 de dolari în 2019, au apărut dezbateri aprinse legate de ce reprezintă o operă de artă și care este valoarea sa adevărată. Dar creația virală a artistului Maurizio Cattelan, intitulată „Comedian”, s-ar putea să fi fost o investiție foarte bună: casa de licitații Sotheby's a anunțat că una dintre cele trei variante ale lucrării va fi scoasă din nou la vânzare. Prețul estimat? Între 1 milion și 1,5 milioane de dolari.



Fericitul cumpărător al operei de artă va primi o rolă de bandă adezivă și o banană, precum și un certificat de autenticitate și instrucțiuni oficiale despre cum să monteze lucrarea.

Nici rola și, din fericire, nici banana nu sunt exemplarele originale ale lucrării. „Comedian este o operă de artă conceptuală, iar materialele fizice sunt înlocuite la fiecare montare”, a explicat un purtător de cuvânt al casei de licitații citat de CNN.

Lucrarea a creat controverse în rândul fanilor și criticilor de artă, când și-a făcut debutul la târgul de artă Art Basel din Miami Beach (Florida) în 2019, fiind mâncată de atunci de două ori, o dată în cadrul evenimentului „Hungry Artist” și apoi de un student flămând, care a lipit coaja înapoi pe perete, scrie Agerpres.

Maurizio Cattellan, artistul care a realizat lucrarea „Comedian”, a spus că opera sa de artă nu este o glumă. Foto: Profimedia Images

În interviurile oferite de Cattelan, artistul a descris „Comedian” drept o lucrare de comentariu. El a spus în 2021 că „nu este o glumă” și că opera sa de artă îndeamnă privitorul să mediteze asupra lucrurilor pe care noi punem valoare.

Se estimează că lucrarea ar putea fi achiziționată pentru o sumă cuprinsă între 1 milion şi 1,5 milioane de dolari când va fi scoasă la vânzare în cadrul licitației „The Now and Contemporary Evening Auction”, organizată de Sotheby's la New York pe 20 noiembrie.

Înainte de licitaţie, „banana” va porni într-un tur mondial, începând cu o expoziție la New York pe 28 octombrie, urmând să ajungă apoi la Londra, Paris, Milano, Hong Kong, Dubai, Taipei, Tokyo și Los Angeles.

Editor : Raul Nețoiu