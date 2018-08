Care ar putea fi adevăratul motiv pentru care Giuliani a trimis scrisoarea. Explicația lui Theodor Stolojan

Fostul premier Theodor Stolojan a declarat la Digi24 că Rudolph Giuliani are un câștig din intervenția sa de luni dimineață și o presupunere în acest sens ar fi că fostul primar al New York-ului „este implicat în anumite contracte care au impact cu tranzacțiile pe care le face România în diferite domenii”.

„Aș vrea să precizez că domnii Dragnea și Tăriceanu au împins România într-o discuție sterilă despre presupusul sistem paralel de putere din România, sigur, cu interesele lor personale. În timp ce România mai are 4 luni până o să preia președinția UE, România discuta baliverne, nu discutăm niciuna din problemele la care România trebuie să își fixeze o poziție pe care să o apere în următoarele 6 luni cât va avea președinția. Noi discutăm scrisorile unui avocat care cine știe cum a ajuns să îl intereseze ce se întâmplă în România.



Dacă Dragnea și Tăriceanu ar dori să afle realitatea despre corupția din România, ar trebui să îl întrebe pe primul întreprinzător care participă la o licitație organizată de instituțiile publice. Ar afla realitatea din România. DNA a avut un rol deosebit pentru că a reușit să mai spună oamenilor că legea funcționează împotriva celor care bagă mâna până la cot. Iată o ofensivă incredibilă pentru a fura cu acte în regulă în România. Asta cred Tăriceanu și Dragnea”, afirmă Theodor Stolojan, la Digi24.



Legat de mecanismele din spatele demersului fostului primar al New York, Theodor Stolojan a explicat că presupune că Rudy Giuliani ar putea fi implicat în contracte care au impact în tranzacțiile pe care le face în România.



„Din experiența pe care o am, e implicat în anumite contracte care au impact cu tranzacțiile pe care le face România în diferite domenii, inclusiv aprovizionarea cu armament. Sunt presupuneri. Domnul Giuliani că avocat are un câștig din această intervenție, poate vom reuși să aflăm.



E scrisoarea unui cetățean american către demnitari din România. Ambasada SUA a pus punctul pe i și pe ce trebuie să preocupe România. Statul de drept e o valoarea fundamentală, pe care dacă România nu o aplică, atunci toate relațiile României cu lumea sunt puse sub semnul îndoielii”, comentează fostul premier.



„MAE e îndreptățit să cheme orice ambasador român care face o declarație. Ministrul e un om de la ALDE. Declarația lui Maior a deranjat pe Dragnea dar și pe șeful direct, care tocmai a scăpat de un proces în justiție. Dar MAE e îndreptățită să cheme orice ambasador român să dea explicații”, a precizat Theodor Stolojan.

Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal și fost primar al New York a transmis o scrisoare președintelui Klaus Iohannis și altor oficiali români în care cere verificarea protocoalelor Parchet General-SRI și stoparea presiunile asupra judecătorilor.

