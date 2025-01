Donald Trump a depus, luni, jurământul în calitate de preşedinte ales al Statelor Unite. Republicanul va începe un al doilea mandat în fruntea celei mai puternice democrații a lumii, marcând una dintre cele mai uimitoare reveniri politice din istoria Americii, relatează presa internațională.

Ziua învestirii este, prin tradiţie, dedicată în mare parte fastului şi circumstanţelor. Un preşedinte părăseşte Casa Albă, iar altul se instalează. Dar Trump, un republican, s-a angajat, de asemenea, să semneze încă din prima sa zi în funcţie o serie de ordine executive pe teme care variază de la securitatea frontierelor la producţia de petrol şi gaze, potrivit News.ro.

Încep să curgă felicitările. Netanyahu, Zelenski, Regele Charles, Olaf Scholz, dar și Putin salută învestirea lui Trump

Cum era de așteptat, lideri ai lumii s-au grăbit să îl felicite pentru învestire pe președintele ales al Statelor Unite. România nu face excepție, atât premierul Marcel Ciolacu, cât și președintele țării, Klaus Iohannis, transmițând mesaje, dar felicitări au venit mai întâi din partea liderului atotputernic de la Kremlin, Vladimir Putin.

Premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, l-a felicitat pe președintele american, afirmând într-o declarație video că „cele mai bune zile ale alianței SUA-Israel urmează să vină”, scrie CNN.

„Primul dvs. mandat de președinte a fost plin de momente inovatoare”, a declarat Netanyahu, enumerând câteva dintre măsurile-cheie luate de Trump în timpul primei sale președinții, inclusiv semnarea Acordurilor Abraham, care au normalizat relațiile diplomatice dintre Israel și Emiratele Arabe Unite și Bahrain.

„V-ați retras din periculosul acord nuclear cu Iranul, ați recunoscut Ierusalimul drept capitală a Israelului, ați mutat ambasada americană la Ierusalim și ați recunoscut suveranitatea Israelului asupra Înălțimilor Golan”, a spus el.

Netanyahu i-a mulțumit, de asemenea, lui Trump pentru ajutorul acordat în negocierea încetării focului și a acordului cu Hamas privind ostaticii.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a felicitat pe Trump şi a declarat că învestirea republicanului este "o zi a schimbării şi, de asemenea, o zi a păcii pentru rezolvarea multor probleme şi provocări globale", informează EFE, preluată de Agerpres.



"Preşedintele Trump dă mereu dovadă de hotărâre, iar politica de pace prin forţă pe care a anunţat-o este o oportunitate de a consolida leadershipul american şi de a obţine o pace durabilă şi justă, care este prioritatea principală", a scris Zelenski pe contul său de socializare X .



Preşedintele ucrainean a adăugat că "acest secol este făurit acum" şi a cerut "să lucrăm împreună pentru a ne asigura că acesta este un secol mare şi de succes pentru democraţii şi nu pentru cei care vor să eşuăm".



Zelenski i-a urat ''succes'' lui Trump şi şi-a exprimat dorinţa de a stabili "o cooperare activă şi reciproc avantajoasă" cu administraţia sa.



"Suntem mai puternici împreună şi putem oferi mai multă securitate, stabilitate şi creştere economică lumii şi celor două naţiuni", şi-a încheiat Zelenski mesajul.

''Timp de secole, relaţia dintre naţiunile noastre a fost una de colaborare, cooperare şi parteneriat durabil. Împreună, am apărat lumea de tiranie şi am lucrat pentru securitate şi prosperitate comună. Cu afecţiunea îndelungată a preşedintelui Trump şi legăturile istorice cu Regatul Unit, ştiu că prietenia profundă va continua'', a declarat premierul britanic Keir Starmer.



Potrivit Palatului Buckingham, Regele Charles al III-lea i-a trimis un mesaj personal de felicitare preşedintelui Trump cu ocazia învestirii sale în funcţie, evidenţiind relaţia specială de durată între SUA şi Regatul Unit.



Premierul canadian în exerciţiu, Justin Trudeau, l-a felicitat pe Trump, apreciind că parteneriatul economic dintre Canada şi SUA este cel mai de succes din întreaga lume. ''Avem şansa de a lucra din nou împreună şi de a crea mai multe locuri de muncă şi prosperitate pentru ambele ţări'', a afirmat Trudeau.



Uniunea Europeană speră într-o ''colaborare strânsă'' cu noul preşedinte al SUA, Donald Trump, în faţa ''provocărilor mondiale'', a declarat luni seară preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a evocat în acest context ''forţa durabilă a parteneriatului transatlantic''.



''Cele mai sincere felicitări, preşedinte Donald Trump, pentru mandatul dumneavoastră în calitate de al 47-lea preşedinte al Statelor Unite'', a scris Ursula von der Leyen pe platforma X. ''UE speră să lucreze în colaborare strânsă cu dumneavoastră pentru a depăşi provocările mondiale. Împreună, societăţile noastre pot atinge o mai mare prosperitate şi consolida securitatea lor comună'', a adăugat şefa executivului comunitar.



Cancelarul german Olaf Scholz a spus că doreşte în timpul mandatului preşedintelui Trump continuarea ''bunelor relaţii transatlantice'' cu SUA, ''aliatul cel mai apropiat'' al Germaniei.



''Statele Unite sunt aliatul nostru cel mai apropiat şi politica noastră este de a întreţine întotdeauna relaţii transatlantice bune. UE, ce are 27 de membri şi peste 400 de milioane de persoane, este o uniune puternică'', a scris Scholz pe platforma X.

''Întrucât domnul Trump a spus în mod repetat că va pune capăt războiului Rusia-Ucraina, noi, Turcia, vom face tot ce este necesar în această privinţă. Trebuie să rezolvăm această problemă cât mai curând posibil. Această chestiune va fi pe agenda discuţiilor noastre cu domnul Trump şi vom lua măsuri în consecinţă. Doresc ca al doilea mandat al domnului Trump să aducă bine pentru întreaga omenire'', a transmis preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan.



Şeful guvernului indian, Narendra Modi, l-a felicitat şi el pe ''dragul său amic'' Donald Trump, exprimându-şi speranţa într-o cooperare strânsă între Washington şi New Delhi.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, l-a felicitat luni pe Donald Trump pentru revenirea sa în funcţia de preşedinte al SUA şi a salutat faptul că acesta va obliga statele membre ale Alianţei să cheltuie mai mult pentru înarmare.



"Cu preşedintele Trump din nou în funcţie, vom creşte turaţia cheltuielilor şi producţiei de Apărare", a spus Rutte într-un mesaj distribuit pe reţelele de socializare, relatează agenţia EFE.



"Împreună putem realiza pacea prin forţă, cu ajutorul NATO!", a mai scris secretarul general al Alianţei în mesajul în care i-a transmis lui Trump "cele mai sincere felicitări" pentru revenirea la Casa Albă.



Fostul premier olandez a fost unul dintre puţinii lideri europeni care au menţinut o relaţie bună cu Trump în primul mandat prezidenţial al acestuia.

Carrie Underwood a interpretat piesa „America the Beautiful”

ACTUALIZARE 19:45 Starul muzicii country Carrie Underwood a interpretat „America the Beautiful” după discursul inaugural al președintelui Donald Trump.

Carrie Underwood a interpretat o melodie după discursul inaugural. Foto: Getty Images

„Epoca de aur a Americii începe chiar acum”, a spus Trump după jurământ

ACTUALIZARE 19.20 Președintele ales, republicanul Donald Trump, rostește un discurs după depunerea jurământului ca președinte, la Capitoliu.

În discursul său inaugural, președintele Donald Trump a declarat că „viața sa a fost salvată” prin harul lui Dumnezeu pentru a face America măreață din nou, făcând referire la tentativa de asasinat comisă asupra sa în Butler, Pennsylvania, în timp ce se afla în campanie.

Trump a transmis imagini religioase în urma tentativei de asasinat, unii dintre susținătorii săi de la Convenția Națională Republicană considerând supraviețuirea sa drept intervenție divină.

Trump este convins că „Epoca de aur a Americii începe chiar acum”. El a promis că SUA vor fi respectate din nou și „invidiate de toate națiunile”.

„Nu vom mai permite să se profite de noi. Voi pune, foarte simplu, America pe primul loc”, a afirmat el.

„Suveranitatea noastră va fi recâștigată, siguranța noastră va fi restabilită, balanța justiției va fi reechilibrată”, a afirmat Trump, adăugând că „din acest moment, declinul Americii a luat sfârșit. Libertățile noastre și destinul glorios al națiunii noastre nu vor mai fi negate.”

”Vom redeveni o națiune bogată și aurul lichid de sub picioarele noastre ne va ajuta”, a spus Trump.

Donald Trump a declarat că se întoarce ca al 47-lea președinte „încrezător și optimist că SUA se află la începutul unei noi ere palpitante de succes național”.

El a adăugat în timpul discursului său inaugural că „un val de schimbare străbate țara”.

„Lumina soarelui se revarsă peste întreaga lume și America are șansa de a profita de această oportunitate ca niciodată înainte”, a spus Trump.

Președintele Donald Trump a susținut că astăzi, 20 ianuarie 2025, este „ziua eliberării”.

„Este speranța mea că recentele noastre alegeri prezidențiale vor fi amintite ca fiind cele mai mari și mai importante alegeri din istoria țării noastre”, a declarat Trump în timpul discursului său inaugural de luni.

Trump a criticat Administrația Biden în discursul său inaugural - în timp ce fostul președinte Joe Biden stătea la câțiva pași distanță - pentru că nu a reușit să „gestioneze o criză simplă la domiciliu”.

„Avem acum un guvern care nu poate gestiona o criză simplă acasă, în timp ce în același timp se împiedică într-un catalog continuu de evenimente catastrofale în străinătate”, a spus Trump.

Președintele a atins, de asemenea, tema imigrației, un accent major al noii sale administrații, spunând că guvernul „nu reușește să protejeze magnificii cetățeni care respectă legea, dar dovedește sanctuar și protecție pentru infractorii periculoși”.

El a continuat: „Avem un guvern care a acordat fonduri nelimitate pentru apărarea frontierelor străine, dar refuză să apere frontierele americane sau, mai important, propriul său popor”.

În discursul său, președintele Donald Trump a recunoscut că mulți oameni și-au pierdut casele în incendiile de vegetație care au făcut ravagii în Los Angeles în ultimele săptămâni.

Echipele de pompieri s-au luptat cu vântul puternic, care au extins incendiile mai rapid și au complicat eforturile de izolare.

„Acestea fac ravagii prin case și comunități, afectând chiar și unele dintre cele mai bogate și mai puternice persoane din țara noastră, dintre care unele se află chiar acum aici. Ei nu mai au o casă”, a spus Trump.

„Asta este interesant. Dar nu putem lăsa să se întâmple acest lucru”, a adăugat el.

Președintele Donald Trump, în primele sale minute în funcție, a declarat că declară o „urgență energetică națională” pentru a contribui la scăderea prețurilor, una dintre principalele sale promisiuni electorale.

„Vom fora, dragă, vom fora”, a spus el în timpul discursului său inaugural de luni.

Trump a susținut în discurs că „criza inflației a fost cauzată de cheltuielile excesive masive și de escaladarea prețurilor la energie”.

Noul președinte a mai spus că își va îndruma Cabinetul să folosească „puterile vaste de care dispun” pentru a reduce costul bunurilor.

Președintele Donald Trump a enumerat o serie de ordine executive pe care intenționează să le semneze pentru a începe punerea în aplicare a agendei administrației sale, în timpul discursului său inaugural.

„Astăzi, voi semna o serie de ordine executive istorice. Cu aceste acțiuni, vom începe restaurarea completă a Americii și revoluția bunului simț. Este vorba despre bun simț”.

Trump și-a subliniat, de asemenea, intenția de a declara o urgență națională la frontiera de sud a SUA.

Noul președinte învestit, Donald Trump, a subliniat în discursul său inaugural mai multe acțiuni executive pe care a spus că le va face, inclusiv anularea inițiativelor privind energia curată.

„Prin acțiunile mele de astăzi, vom pune capăt Green New Deal și vom revoca mandatul vehiculelor electrice, salvând industria noastră auto și respectând promisiunea mea sacră față de marii mei muncitori americani din industria auto”, a declarat Trump în aplauzele asistenței. „Cu alte cuvinte, veți putea să vă cumpărați mașina pe care o doriți. Vom construi din nou automobile în America la un ritm pe care nimeni nu l-ar fi putut visa posibil în urmă cu doar câțiva ani”.

El a continuat să le mulțumească lucrătorilor din industria auto pentru „votul lor inspirat de încredere”. „Am făcut enorm cu votul lor”, a adăugat el.

Președintele Donald Trump a declarat că va schimba astăzi numele Golfului Mexicului în Golful Americii, subliniind mai multe măsuri pe care le va lua imediat.

„America își va revendica locul de drept ca cea mai mare, cea mai puternică și cea mai respectată națiune de pe Pământ - inspirând admirația și admirația întregii lumi”, a spus Trump. „Peste puțin timp, vom schimba numele Golfului Mexic în Golful Americii”.

Președintele Donald Trump a afirmat în mod fals, în discursul său inaugural, că SUA au înregistrat o „inflație record” în timpul Administrației Biden, scrie CNN.

Trump ar putea spune în mod corect că rata inflației din SUA a atins un maxim al ultimilor 40 de ani în iunie 2022, când a fost de 9,1 %, dar nu s-a apropiat de recordul istoric de 23,7 %, stabilit în 1920. (Și rata a scăzut vertiginos de atunci. Cea mai recentă rată a inflației disponibilă în momentul în care Trump a vorbit aici a fost de 2,9 % în decembrie), mai notează CNN.

Totodată, Trump a susținut că statul Panama a încălcat acordurile din tratatul care impun neutralitatea în operațiunile canalului Panama.

„Navele americane sunt grav suprataxate și nu sunt tratate în mod corect în niciun fel, sub nicio formă, și asta include Marina Statelor Unite”, a susținut Trump. „Și, mai presus de toate, China operează Canalul Panama și nu i l-am dat Chinei. L-am dat statului Panama. Și îl luăm înapoi”, a spus el.

Trump a promis că va lua măsuri pentru explorarea planetei Marte în timpul mandatului său.

„Ne vom urmări destinul manifest spre stele, lansând astronauți americani pentru a planta drapelul SUA pe planeta Marte”, a spus Trump.

El a prezentat planuri de a schimba numele Golfului Mexicului în Golful Americii, de a redenumi Denali „Muntele McKinley, unde ar trebui să fie și unde îi este locul”.

Președintele s-a prezentat, de asemenea, drept un „pacificator și un unificator”, chiar dacă unele părți ale discursului său inaugural au prezentat o retorică sumbră și cu potențial de a dezbina, scrie CNN.

Președintele și-a conturat viziunea privind modul în care va reconstrui America și ceea ce consideră a fi identitatea țării în timpul discursului său.

„Puterea noastră va opri toate războaiele și va aduce un nou spirit de unitate într-o lume care a fost furioasă, violentă și total imprevizibilă”, a spus el.

Trump a proiectat un mesaj de forță pentru țară, spunând că Statele Unite „nu vor fi cucerite”.

„Nu vom fi intimidați. Nu vom fi înfrânți și nu vom eșua. Din această zi, Statele Unite ale Americii vor fi o națiune liberă, suverană și independentă”, a spus Trump.

În timpul discursului, președintele Donald Trump a declarat că dorește să construiască o moștenire ca „făcător de pace și unificator”, construind în același timp „cea mai puternică armată pe care am văzut-o vreodată”.

„Ca și în 2017, vom construi din nou cea mai puternică armată pe care a văzut-o vreodată lumea. Ne vom măsura succesul nu doar prin bătăliile pe care le câștigăm, ci și prin războaiele pe care le încheiem și poate, cel mai important, prin războaiele în care nu intrăm niciodată”, a spus Trump în fața unei mulțimi care aplauda.

El a declarat că va semna decizii pentru a pune capăt programelor guvernamentale de diversitate, echitate și incluziune.

„În această săptămână, voi pune capăt, de asemenea, politicii guvernului de a încerca să gestioneze social rasa și genul în fiecare aspect al vieții publice și private. Vom forja o societate care nu ține cont de culoare și care se bazează pe merit. Începând de astăzi, politica oficială a guvernului Statelor Unite va fi aceea că există doar două genuri, masculin și feminin”, a declarat el.

Încă un fake semnalat de CNN.

Trump a susținut în mod falscă tarifele pe care le-a impus în timpul primului său mandat vor fi plătite de țările străine, „îmbogățind” la rândul lor americanii.

Studiu după studiu, inclusiv unul realizat de Comisia bipartizană pentru comerț internațional a guvernului federal al SUA, au constatat că americanii au suportat aproape în întregime costul tarifelor impuse de Trump produselor chinezești în primul său mandat. Tarifele sunt plătite de importatorii americani, nu de exportatorii străini, așa cum susține în mod regulat Trump, și sunt ușor de găsit exemple specifice de companii care au transferat costul tarifelor către consumatorii americani.

În plus, Trump a menționat crearea unui nou „Serviciu fiscal extern” pentru a colecta veniturile din tarifele la importuri, un plan pe care l-a mai menționat. Din nou, importatorii americani, nu exportatorii străini, sunt cei care plătesc tarifele pentru bunurile importate și care, adesea, transferă o parte sau toate aceste costuri către consumatorii americani, scrie CNN.

Încheindu-și discursul, președintele și-a reiterat comentariile de la începutul discursului potrivit cărora „epoca de aur abia a început”.

Discursul inaugural prezidențial al lui Donald Trump la Capitoliu. Foto: Getty Images

Au jurat! Președintele ales și vicepreședintele său au depus jurământul la Capitoliu

ACTUALIZARE 19:00 JD Vance, vicepreședintele, de acum, al Statelor Unite, a depus jurământul oficial la Capitoliu, intrând, practic, în pâine. Conform procedurilor, i-a urmat președintele ales, Donald Trump, care a depus, la rândul său, jurământul. Statele Unite au un nou președinte, așadar, în persoana republicanului Donald Trump. Care obține un al doilea mandat la Casa Albă și promite schimbări majore, radicale.

Donald Trump a depus jurământul în calitate de cel de-al 47-lea președinte al SUA.

„Jur (sau afirm) solemn că voi îndeplini cu credință funcția de președinte al Statelor Unite și că, în măsura posibilităților mele, voi păstra, proteja și apăra Constituția Statelor Unite”, a spus Trump în jurământul său.

Jurământul prezidențial este specificat în articolul II, secțiunea 1 din Constituția SUA. Jurământul pentru alți oficiali federali, inclusiv vicepreședintele, nu este prevăzut în Constituție. Congresul a creat aceste jurăminte prin statut.

Cuvintele „așa să-mi ajute Dumnezeu” nu apar în jurământul constituțional. Se presupune că această frază a fost improvizată de George Washington la prima sa învestire, stabilind astfel un precedent pentru viitorii președinți. Cu toate acestea, nu există nicio dovadă istorică concretă că Washington ar fi făcut acest lucru, scrie CNN.

Franklin Pierce și Herbert Hoover au ales să „afirme” mai degrabă decât să „depună” jurământul.

Jurământul învestirii președintelui și vicepreședintelui, la Capitoliu, pas cu pas

ACTUALIZARE 18:50 Se așteaptă ca vicepreședintele JD Vance să depună primul jurământul. Donald Trump va urma și apoi va rosti discursul inaugural. Tema discursului va fi „restabilirea încrederii” în America, potrivit unui oficial al viitoarei Case Albe, citat de CNN.

„Mă întorc la Președinție încrezător și optimist că suntem la începutul unei noi ere palpitante de succes național. Un val de schimbare străbate țara”, va spune Trump, potrivit unui extras din comentariile pregătite.

După ce își va rosti discursul inaugural, Trump își va lua rămas bun de la președintele Joe Biden și de la vicepreședintele Kamala Harris. El va saluta apoi mulțimea debordantă de la Emancipation Hall.

Trump va participa la o ceremonie în sala de semnături a președintelui și apoi la un prânz. Se va întoarce apoi la Emancipation Hall pentru trecerea în revistă a trupelor.

Zboruri comerciale amânate din cauza învestirii președintelui ales

ACTUALIZARE 18:35 Președintele Joe Biden și vicepreședintele Kamala Harris se află în Rotonda Capitoliului pentru învestirea președintelui ales Donald Trump, care urmează să depună jurământul. De asemenea, sunt prezente la Capitoliu figuri-cheie ale Administrației Biden. Donald Trump, împreună cu viitoarea Primă Doamnă, se află la Capitoliu, unde a sosit și vicepreședintele JD Vance, care va depune jurământul, la rândul său.

Tenorul Christopher Macchio a interpretat melodia „Oh, America” în Rotonda Capitoliului înainte de ceremonia de învestire a președintelui ales Donald Trump.

Zborurile comerciale către aeroportul cel mai apropiat de ceremoniile de inaugurare sunt amânate din motive de securitate, se arată într-un buletin al Administrației Federale a Aviației.

Pasagerii zborurilor cu destinația Aeroportul Național Reagan din Arlington, Virginia, în apropiere de Washington, DC, au declarat pentru CNN că agenții Administrației pentru Securitatea Transporturilor se află, de asemenea, la porți, verificând actele de identitate și efectuând controale suplimentare.

FAA spune că „activitățile din ziua învestirii” ar putea „afecta semnificativ operațiunile” de la Aeroportul Național Reagan. Începând cu ora 11:15 a.m. ET, zborurile către DCA se află sub o întârziere la sol, dar FAA spune că ar putea opri toate zborurile - cunoscută sub numele de oprire la sol - ulterior în cursul zilei.

Cele mai recente date de la FlightAware arată că 30% dintre zborurile cu destinația DCA au fost întârziate joi, iar 20% din toate plecările de pe aeroport au fost întârziate.

Președintele ales și cel aflat la final de mandat au ajuns la Capitoliu

ACTUALIZARE 18:00 Președintele ales Donald Trump și președintele Joe Biden se află acum la Capitoliul SUA pentru ceremonia oficială de învestire, după ce au călătorit împreună într-o limuzină de la Casa Albă.

Iată ce se va întâmpla în continuare: Vicepreședintele ales JD Vance și Trump vor depune jurământul în cadrul unei ceremonii organizate în Rotonda Capitoliului. Trump va rosti, de asemenea, discursul său inaugural.

Donald Trump va folosi Biblia lui Abraham Lincoln atunci când va depune jurământul în calitate de președinte, a anunțat comitetul său de inaugurare, citat de CNN.

Lincoln a folosit Biblia în timpul ceremoniei sale de depunere a jurământului în 1861.

Trump va folosi, de asemenea, o Biblie personală atunci când va depune jurământul. Ambele Biblii au fost folosite de Trump în timpul învestirii sale în 2017.

Fostul președinte Barack Obama a folosit Biblia Lincoln în timpul celor două ceremonii de învestire ale sale.

Vicepreședintele ales JD Vance va depune jurământul folosind o Biblie de familie care este de la străbunica sa.

Invitații care vor participa la ceremonia de învestire din interiorul Capitolului au început să își ocupe locurile.

Pe lângă colaboratori de-ai lui Trump și membri ai Congresului, în sală au ajuns și fostul președinte Barack Obama. Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, se află și ea în sală.

Mai mulți lideri ai companiilor din tehnologie au ajuns, de asemenea, în sala Capitol Rotunda. Printre acestea, șeful X, Elon Musk, cel al Meta, Mark Zuckerberg sau liderul Amazon, Jeff Bezos.

Shou Chew, care conduce TikTok, companie deținută de chinezi, se pare că va sta alături de alți lideri importanți din domeniul tehnologiei.

Între timp, la Casa Albă au început schimbările

Acum, că președintele Joe Biden, Prima Doamnă Jill Biden, președintele ales Donald Trump și viitoarea Primă Doamnă Melania Trump au plecat de la Casa Albă, este o cursă contra-cronometru pentru a transforma casa familiei Biden în casa familiei Trump.

Camioanele de mutare care sosesc și pleacă sunt poziționate în fața Casei Albe și aproximativ 100 de membri ai personalului reședinței executive vor muta familia Biden din locuința lor din ultimii patru ani, o vor curăța și o vor pregăti pentru familia Trump în următoarele aproximativ cinci ore, în timp ce festivitățile inaugurale sunt în desfășurare.

În momentul în care noua primă familie va sosi în reședință, în această după-amiază, mobilierul și obiectele de artă din colecția oficială a Casei Albe vor fi la locul lor, hainele lor vor fi în dulapuri, iar obiectele personale vor fi despachetate. Procesul este supravegheat de administratorul șef al Casei Albe, în strânsă coordonare cu un grup de consilieri ai lui Trump.

Personalul de la reședință, care a supravegheat aproape fiecare detaliu al vieții de zi cu zi a familiei Biden în timpul mandatului lor, va face și el o tranziție.

„Este organizat, este profesional, este și emoțional - îți iei rămas bun de la o familie și îi dai bun venit alteia. Echipa care este acolo este acolo pentru a se adapta la o nouă primă familie și acesta este obiectivul de astăzi”, a declarat McBride.

Biden și Trump au pornit spre Capitoliu. Călătoresc cu aceeași limuzină

ACTUALIZARE 17: 45 Președintele Joe Biden și președintele ales Donald Trump călătoresc în aceeași limuzină spre Capitoliul SUA, înaintea ceremoniei de depunere a jurământului de astăzi.

Cei doi nu au mers împreună în urmă cu patru ani, când Trump a lipsit de la ceremonia de depunere a jurământului de către Biden, dar vor reveni la aceeași tradiție pe care președintele Barack Obama i-a oferit-o lui Trump în 2017.

Este o tradiție ca președintele demisionar să îl însoțească pe președintele ales la Capitoliul SUA pentru ceremonia de depunere a jurământului, scrie CNN.

Președintele Joe Biden a confirmat luni că a lăsat o scrisoare în Biroul Oval pentru predecesorul și succesorul său, președintele ales Donald Trump.

Întrebat de reporteri în afara Casei Albe dacă a scris o scrisoare, Biden a spus: „Da”, deși a refuzat să ofere mai multe detalii.

„Asta este între Trump și mine”, a spus el, potrivit presei.

Trump a lăsat o scrisoare în 2021 pe care Biden a descris-o ulterior ca fiind „foarte generoasă”.

Donald și Melania Trump au ajuns la Casa Albă, pentru tradiționala ceremonie a ceaiului

ACTUALIZARE 17:00 Președintele Joe Biden și Prima Doamnă Jill Biden îi întâmpină pe președintele ales Donald Trump și Melania Trump la Casa Albă, după o slujbă la Biserica Episcopală St. John, relatează CNN.

De obicei, după slujba de dimineață, președintele ales, vicepreședintele ales și soții acestora vizitează Casa Albă, unde președintele ales și președintele care își încheie mandatul au o scurtă întâlnire privată.

În acest an, Biden și Trump, împreună cu soțiile lor, sunt așteptați să ia ceaiul împreună la Casa Albă. Tradițional, președintele care părăsește Casa Albă îl însoțește apoi pe președintele ales la Capitoliul SUA pentru ceremonia de depunere a jurământului.

Trump l-a sfidat pe Biden în 2021 și nu a continuat tradiția de a-l invita pe președintele ales la Casa Albă.

Această tradiție a început în 1837 cu Martin Van Buren și Andrew Jackson.

Cu câteva minute înainte de a-i primi la Casa Albă pe soții Trump, Joe Biden și soția sa, Jill, au făcut un ultim selfie împreună la Casa Albă, pe care l-au postat pe contul oficial prezindețial de la rețeaua X (fostă Twitter), scrie Reuters.

La rândul ei, vicepreședinta Kamala Harris și soțul ei i-au întâmpinat la Casa Albă pe noul vicepreședinte american J.D Vance și pe soția acestuia.

Donald Trump și soția sa Melania au ajuns la slujba religioasă în dimineața zilei de învestire. Participă și vicepreședintele ales JD Vance



ACTUALIZARE 16:00 Donald Trump și viitoarea primă doamnă Melania Trump au ajuns luni la biserica episcopală St. John de lângă Casa Albă, unde participă la o slujbă religioasă, alături de vicepreședintele JD Vance și soția sa Usha Vance, transmit CNN și BBC.

Tradiția modernă de a participa la un serviciu religios în ziua învestirii a început cu Franklin D. Roosevelt în 1933. Slujba a avut loc cel mai frecvent la biserica episcopală St. John de lângă Casa Albă, dar președintele Joe Biden a participat la Catedrala St. Matthew în dimineața învestirii din 2021.

Slujba religioasă începe la ora locală 08:30 (13:30 GMT).

Foto: Profimedia Images

Corespondență Digi24 din SUA. Ambasadorul Andrei Muraru: România a avut multe atuuri pe care le-a folosit în prima administrație Trump

ACTUALIZARE 13:40 Învestirea lui Donald Trump este un moment crucial în Statele Unite și la fel de important și pentru România, care are legături foarte puternice în domeniile securitate și economie. Într-un interviu acordat trimișilor speciali ai Digi24 la Washington, Teodora Tompea, Cristina Cileacu și Claudiu Ristea, ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru vorbește despre legăturile noastre cu noua administrație Trump și despre atuurile României ca partener în Europa al celei mai puternice democrații a lumii.

Teodora Tompea: „Intrăm deja în foarte scurt timp în această epocă pe care o numește toată lumea Trump 2.0. Pentru cei din țară și se întreabă care ar putea să fie provocarea sau lucrul pe care trebuie să îl aibă și mai mult în vedere, dincolo de declarațiile pe care știm că Donald Trump le face într-o notă poate de imagine sau că vrea să capteze și mai multă atenția sau că vorbește serios atunci când se referă la dorințele sale imperialiste, expansioniste, este o filosofie pe care o înțelegem pe deplin? Sunt planuri concrete pe care le are pentru Europa, pentru România, pe care ar trebui să le analizăm cu mult mai multă atenție?”.

Andrei Muraru: „Această nouă administrație Trump promite să fie diferită de prima administrație Trump, în sensul în care se declară mult mai pregătită. Are și mai multă putere politică, având o victorie remarcabilă în noiembrie, atât votul popular, cât și toate cele șapte state cheie, întreaga putere legislativă, deci și Camera Reprezentanților și Senatul. Ar trebui să ne așteptăm la o ofensivă mult mai puternică cel puțin în primele luni de mandat.

Aici, în America, linia se trage înainte de cei 4 ani de mandat, peste 2 ani, când se va realege din nou toată Camera Reprezentanților și o treime din Senat. Deci, termenul este relativ scurt în care Donald Trump și echipa sa își vor impune politicile. Ar trebui să ne uităm puțin la ceea ce a promis în campania electorală, o campanie care ține totuși un an de zile, începând cu primele alegeri primare din ianuarie și terminând cu convenția republicană din iulie, din Milwaukee.

În primul rând, politica internă, politici anti-migraționiste foarte radicale, apoi întărirea a ceea ce înseamnă politici fiscale prin debirocratizare, de-fiscalizare, dar și o politică de impunere unor tarife vamale unor state cu care America are relații comerciale importante, Mexicul, care a devenit recent cel mai important partener comercial, cu Canada, cu China, cu Uniunea Europeană.

În ceea ce privește politicile migraționiste, noul președinte promite să impună încă din prima zi a mandatului o serie de reguli foarte stricte. Ar trebui să ne așteptăm, poate chiar din prima zi, la o serie de acțiuni ale poliției anti-imigrări și de deportări masive în următoarele luni.

El promite să oprească războiul din Ucraina, protejând în același timp suveranitatea și independența Ucrainei, așa cum a spus-o trimisul său special, generalul Kellogg, acum câteva zile, și să pună capăt războiului din Orientul Mijlociu, unde vedem deja o încetare a focului anunțată deja de guvernul de la Ierusalim.

În privința României, cred că avem multe atuuri pe care le-am folosit în prima administrație Trump, care să ne facă să credem că România nu va deveni irelevantă și că acest parteneriat strategic care s-a construit începând cu 1997 și la care au participat multe administrații republicane - au fost până astăzi opt, cu aceasta care se instalează mâine (astăzi-n.red.) - dintre care 4 republicane și 4 democrate. Să ne aducem aminte că acest parteneriat s-a construit cu implicarea masivă din partea republicanilor, pe de o parte.

În timpul primului mandat al președintelui Trump, România a semnat acordul nuclear civil în octombrie 2020. De asemenea, în 2019 a semnat un memorandum privind securizarea rețelelor 5G, inițiativa de descurajare europeană, prin care România a avut câteva beneficii importante privind bazele militare Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu - investiții în infrastructura militară. Această inițiativă, care a fost trecută prin Congresul american cu sprijin republican masiv, a crescut considerabil sumele, spre 4, 5, chiar 6 miliarde în ultimii ani ai mandatului președintelui Trump pentru pregătirea Europei în fața pericolului rusesc.

Sperăm că acest război care se va încheia curând va aduce și alte beneficii României. Mă gândesc aici și la o creștere a forțelor armate în România. Totuși, de la începutul războiului, președintele Biden a crescut numărul acestor trupe de trei ori, trupele americane staționate în România ajungând spre 4.000.

În 2019, cu un an înainte de a pleca de la Casa Albă, președintele Trump decisese să disloce un număr important, peste 12.000 de trupe din Germania, iar o parte din aceste trupe urmau să vină în România.

Deci, toate aceste atuuri cred că sunt deja cunoscute. În plus, noi avem o relație foarte bună cu republicani din fosta administrație Trump, republicani cu care ne-am întâlnit și înainte de 5 noiembrie, de alegeri și după, republicani din Congresul american, care sunt de ani buni acolo și care sunt prieteni și avocați dedicați României”.

Trump vrea să vorbească cu Putin „zilele următoare”

ACTUALIZARE 13.30: Președintele ales al SUA, Donald Trump, i-a însărcinat pe consilierii săi să organizeze o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin în zilele următoare depunerii jurământului, scrie CNN, citând surse confidențiale.

Trump a declarat anterior că dorește să se întâlnească cu Putin „foarte repede” după învestirea sa. Kremlinul a salutat comentariile lui Trump, dar a adăugat că în prezent nu sunt în curs pregătiri pentru această întâlnire.

Motivul pentru care Donald Trump nu bea niciodată alcool. „Nici măcar un pahar”

ACTUALIZARE 13:01 Donald Trump a declarat de-a lungul timpului, cu diferite ocazii, că nu a consumat niciodată băuturi alcoolice: “Pot să spun sincer că nu am băut, în viaţa mea, o bere. E una dintre puţinele mele calităţi”. Însă, președintele SUA a dezvăluit și care este adevăratul motiv pentru care nu bea niciodată alcool, potrivit Independent.

Președintele Donald Trump a dezvăluit că fratele său mai mare, Fred, care a murit la vârsta de 43 de ani în 1981, era alcoolic.

Trump le-a impus și copiilor săi să-i urmeze exemplul. El a declarat că în fiecare zi le repeta obsesiv: fără droguri, fără alcool și fără țigări: „Am fost foarte dur cu copiii mei cu privire la băutură”.

Majoritatea americanilor, optimişti



ACTUALIZARE 09:30 Majoritatea americanilor sunt optimişti cu privire la următorii patru ani cu Donald Trump ca preşedinte, chiar într-o proporţie mai mare decât au fost în 2017, înainte de primul său mandat. Iar majoritatea sunt plini de speranţă cu privire la anul care urmează, arată datele unui sondaj făcut la comanda CBS News, potrivit News.ro.

Acest lucru este susţinut de aşteptările americanilor pentru o economie bună în 2025, împreună cu credinţa larg răspândită în rândul alegătorilor săi că Trump va reduce preţurile la alimente, îi va face să se simtă mai bine financiar şi va aduce mai multă pace şi stabilitate în lume. Toate acestea reflectă multe dintre motivele pentru care Trump a câştigat alegerile, în primul rând, comentează CBS News.

Totuşi, în această eră hiperpartizană, optimismul pentru viitorii preşedinţi nu mai este la fel de ridicat ca odinioară. Pentru Carter şi Reagan, pentru ambii Bush, Clinton şi Obama, sondajele CBS News au arătat la vremea respectivă un optimism mai ridicat decât cel de care se bucura preşedintele Biden în 2021 sau Trump în prezent.

Trump pleacă acum de la o rată de optimism de 60%, faţă de primul său mandat când era e 56%. Biden şi-a început mandatul cu o rată a optimismului de 58%, dar Obama a fost cel care a inspirat cel mai mult optimism la începutul mandatului său - 79%. Înaintea lui, Bush jr. a plecat de la 64%, faţă de tatăl său, H. W. Bush, care a avut 68%, iar Ronald Reagan - 69%. Bill Clinton şi Jimmy Carter s-au bucurat amândoi de o rată de câte 70%.

Aşa cum opiniile economice şi inflaţia l-au propulsat pe Trump spre victorie, astăzi mulţi americani - în special alegătorii lui Trump - se aşteaptă să fie mai bine din punct de vedere financiar. 52% dintre americanii intervievaţi au spus că se aşteaptă ca economia să fie mai bună în 2025. Şi cum inflaţia şi economia au fost principalele probleme în alegeri, acestea sunt de departe principalele lucruri pe care alegătorii doresc ca Trump să le prioritizeze acum.

În general, americanii sunt mai încrezători în anul următor decât erau la începutul lui 2021, când pandemia era încă în desfăşurare.

Pe planul politicii externe, sunt mai mulţi cei care cred că Trump va spori pacea şi stabilitatea în lume (46% în total şi 88% dintre alegătorii lui Trump) decât cei care cred le va diminua (37%) şi, în special, cred că el va reduce conflictul dintre Israel şi vecinii săi din Orientul Mijlociu. (În schimb, puţin peste jumătate se uită în urmă şi spun că politicile lui Biden au creat mai multe conflicte acolo).

Oamenii nu sunt convinşi de ideea de a cumpăra Groenlanda (61%). Majoritatea alegătorilor lui Trump (68%) ar fi de acord cu acest lucru, dar 54% din totalul celor intervievaţi cred că, de fapt, este vorba doar de o strategie pentru a negocia altceva.

De asemenea, majoritatea americanilor (55% în total, 90% în rândul alegătorilor lui Trump) sunt în favoarea expulzării imigranţilor care se află ilegal în ţară, dar nu şi în favoarea folosirii armatei pentru a efectua expulzările. În ceea ce priveşte o serie de alte idei politice potenţiale, părerile sunt mai împărţite. Renunţarea la cetăţenia din naştere nu este foarte populară şi îi divizează doar pe votanţii lui Trump.

În ceea ce priveşte impunerea de tarife pentru bunurile importate, alegătorii lui Trump sunt în majoritate covârşitoare (82%) în favoarea ideii (chiar dacă nu cred neapărat că acest lucru va duce la scăderea preţurilor), în timp ce, în total, o uşoară majoritate a americanilor în general (54%) se opun.

Există, de asemenea, un sentiment al oportunităţii ratate în privinţa lui Biden în rândul democraţilor: puţin peste jumătate dintre ei cred că Harris ar fi putut câştiga dacă Biden s-ar fi retras mai devreme. Biden pleacă în condiţiile în care americanii îi evaluează preşedinţia la un nivel la fel de scăzut ca în timpul mandatului său (37%).

Sondajul CBS News/YouGov a fost realizat pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 2.174 de adulţi americani intervievaţi în perioada 15-17 ianuarie 2025. Marja de eroare este de ±2,5 puncte.

Când este învestirea?

Trump va depune jurământul sub privirile preşedintelui Curţii Supreme de Justiţie a SUA, John Roberts, la ora locală 12 p.m. EST (19.00, ora României). Iniţial această solemnitate trebuia să aibă loc în faţa Capitoliului Statelor Unite, dar acum va avea loc în interiorul complexului Congresului, în Rotonda Capitoliuluim, din cauza frigului extrem.

Trump va rosti apoi discursul său inaugural. În interviuri, el a declarat că intenţionează să fie înălţător şi unificator. Acest lucru ar marca o diferenţă faţă de primul său discurs din 2017, care descria în detaliu o ţară distrusă, pe care a descris-o drept „American Carnage” (Carnagiul american).

Preşedintele care pleacă din funcţie, democratul Joe Biden, a declarat că intenţionează să participe la ceremonie şi să asiste la transferul de putere, un gest de curtoazie pe care Trump nu i l-a oferit-o cu patru ani înainte.

Comisia mixtă a Congresului care administrează ceremonia de depunere a jurământului în incinta Capitoliului declarase anterior că va oferi peste 220.000 de bilete pentru eveniment.

Serviciul Parcurilor Naţionale, care supraveghează National Mall, unde membrii publicului fără bilete se adună pentru a asista la ceremonie, pusese la dispoziţia Comitetului de inaugurare a lui Trump un permis pentru o mulţime estimată la 250.000 de persoane.

Multe dintre aceste bilete sunt anulate acum, focusul mutându-se către Capital One Arena, unde, potrivit lui Trump, se va transmite LIVE ceremonia din Rotonda Capitoliului, preşedintele ales promiţând apoi că va apărea şi el la arenă pentru a asista la paradă.

Arena nu are însă decât 20.000 de locuri.

Starul muzicii country Carrie Underwood este aşteptată să cânte la ceremonia de depunere a jurământului.

Cine sunt invitații?

Trump a încălcat tradiţia şi a invitat mai mulţi lideri străini la ceremonie. Din punct de vedere istoric, aceştia nu participă la ceremonia inaugurală din cauza problemelor de securitate şi trimit diplomaţi în locul lor.

Preşedintele Argentinei, Javier Milei, un susţinător puternic al lui Trump, a declarat că va participa.

Un alt susţinător al lui Trump, Viktor Orban din Ungaria, a declarat, surprinzător, că nu poate să vină, iar prim-ministrul italian Giorgia Meloni a dat mai întâi un răspuns evaziv - dacă îi va permite programul - pentru ca apoi să anunţe, vineri, printr-un oficial al biroului ei, că va fi prezentă.

Preşedintele chinez Xi Jinping, cu care Trump a vorbit vineri la telefon, nu va participa, în ciuda unei invitaţii, dar îl va trimite pe vicepreşedintele Han Zheng.

Elon Musk, consilier al lui Trump şi CEO al Tesla şi SpaceX, Jeff Bezos, preşedinte executiv al Amazon, şi Mark Zuckerberg, CEO al Meta Platforms, vor avea şi ei locuri importante la ceremonie.

Şi directorul executiv al TikTok intenţionează să participe la învestirea preşedintelui ales al SUA, Donald Trump, a relatat miercuri New York Times, citând surse. Shou Zi Chew a fost invitat să stea într-o poziţie de onoare pe podium, care este de obicei rezervat foştilor preşedinţi, membrilor de familie şi altor invitaţi importanţi. El se află într-o situaţie delicată. Curtea Supremă a SUA a refuzat vineri să salveze TikTok de o lege care impunea ca populara aplicaţie de videoclipuri scurte să fie vândută de compania-mamă chineză ByteDance. Dar Trump a declarat că are „un loc cald în inima sa pentru TikTok”, afirmând că aplicaţia l-a ajutat să se apropie de tinerii votanţi în alegerile din 2024. Într-un interviu pentru NBC News, Trump a declarat sâmbătă că va acorda TikTok o amânare de 90 de zile de la o potenţială interdicţie, după ce va prelua funcţia luni.

Paradă spre Casa Albă

După un prânz cu liderii Congresului la Capitoliul SUA, Trump trebuia să meargă pe Pennsylvania Avenue într-o coloană de maşini până la Casa Albă, însoţit de o procesiune de regimente militare, fanfare şcolare, care alegorice şi grupuri de cetăţeni. De la Casa Albă, noul preşedinte şi invitaţii urmau să asiste apoi la restul paradei de la o tribună.

Însă temperaturile arctice prognozate au forţat organizatorii să renunţe la parada planificată pe Pennsylvania Avenue. Parada va avea loc acum la Capital One Arena din centrul Washingtonului, cu o capacitate de 20.000 de locuri.

Trump pregătește o avalanșă de ordine executive în prima zi

Două surse familiare cu planificarea au declarat că Trump pregăteşte o avalanşă de ordine executive şi directive - ar putea fi peste 100 - pentru prima zi a preşedinţiei sale şi după aceea.

Este de aşteaptat ca el să semneze ordine care să ofere agenţilor de imigrare mai multă libertate în arestarea imigranţilor fără antecedente penale, să trimită mai multe trupe la frontiera dintre SUA şi Mexic şi să reia construcţia zidului de la frontieră. Ordinele vor include o campanie de creştere a producţiei de energie şi vor da curs promisiunii sale de campanie: „Forează, baby, forează!”.

De asemenea, este probabil ca Trump să emită primul val de graţieri pentru inculpaţii condamnaţi de guvernul federal pentru participarea lor la atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA.

Donald Trump a confirmat sâmbătă în interviul de la NBC News că intenţionează să semneze un număr „record” de ordine executive atunci când va prelua funcţia şi că expulzările în masă şi o deplasare la Los Angeles pentru a vedea cu propriii ochi pagubele provocate de incendiile de vegetaţie vor fi pe ordinea de zi în prima sa săptămână în funcţie.

Petreceri și un miting în ajunul învestirii

În weekend şi luni vor avea loc cel puţin 18 gale inaugurale în tot Washingtonul, dintre care trei sunt considerate oficiale şi la care Trump este aşteptat să participe.

Duminică, în ajunul învestirii, Trump va organiza propriul miting, în stilul campaniei sale electorale, „Make America Great Again Victory Rally” (Mitingul victoriei MAGA), la o arenă din centrul Washingtonului - aceeaşi Capital One Arena. Un astfel de eveniment va contribui probabil la stimularea miilor de susţinători ai lui Trump de a umple oraşul pentru festivităţile de învestitură. Va fi primul miting al lui Trump în Districtul Columbia de la incidentul din 6 ianuarie 2021.

Luni, Zuckerberg de la Meta va co-organiza o recepţie pentru donatorii republicani miliardari împreună cu magnata cazinourilor, Miriam Adelson, şi cu proprietarul echipei de baschet Houston Rockets, Tilman Fertitta, ales de Trump pentru funcţia de ambasador în Italia.

Magnatul petrolului şi gazelor Harold Hamm, unul dintre principalii donatori ai lui Trump, va găzdui şi el luni o petrecere de vizionare a învestirii preşedintelui la hotelul istoric Hay-Adams din apropierea Casei Albe.

Cine acoperă costurile

Evenimentele oficiale sunt finanţate de comitetul de învestitură al lui Trump, care este prezidat de aliaţi de lungă durată ai preşedintelui ales - Steve Witkoff, un dezvoltator imobiliar care a fost ales de Trump pentru a fi emisarul său pentru Orientul Mijlociu, şi Kelly Loeffler, fost senator american ales de Trump pentru a conduce Administraţia pentru Micile Afaceri.

Comitetul va fi responsabil pentru acoperirea tuturor costurilor, cu excepţia ceremoniei de depunere a jurământului de la Capitoliu, care este suportată de contribuabili.

Bezos şi Zuckerberg s-au angajat să doneze 1 milion de dolari fiecare comitetului, la fel şi Tim Cook, CEO-ul Apple, şi Sam Altman, CEO-ul OpenAI. Uber şi CEO-ul său, Dara Khosrowshahi, au donat fiecare 1 milion de dolari fondului.

Trump a strâns suma record de 106,7 milioane de dolari pentru festivităţile de învestire din 2017. Comitetul său a strâns de această dată peste 170 de milioane de dolari, potrivit relatărilor media.

