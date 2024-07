Cum a ajuns un bărbat din Olanda să aibă 1.000 de copii cu sute de femei din toată lumea. „Cred că am exagerat puțin”

Un donator de spermă din Olanda a spus că documentarul „Bărbatul cu 1000 de copii”, care a apărut recent pe Netflix și care îi prezintă povestea controversată, este „înșelător”, potrivit BBC. Cazul lui Jonathan Jacob Meijer a stârnit un scandal internațional, după ce s-a aflat că a donat spermă timp de 17 ani și că acum ar avea între 500 și 1.000 de copii în mai multe țări din Europa și nu numai.

Una dintre femeile care au folosit sperma lui Meijer au apărut în documentarul de pe Netflix a spus că s-a simțit „trădată, tristă și furioasă”, după ce a aflat cât de mulți copii are donatorul oldanez.

Meijer susține că nu vede „absolut nimic greșit” cu faptul că este tatăl a sute de copii și că cele mai multe familii sunt fericite cu alegerea făcută.

„Ei au intitulat documentarul 'Bărbatul cu 1.000 de copii', când ar trebui să se numească 'donatorul de spermă care a ajutat familiile să procreeze cu 550 de copii'”, a spus Meijer pentru BBC Radio 4. „Așa că ei înșală în mod deliberat încă de la început.”

Producătorul executiv al documentarului spune că ceea ce susține Meijer nu este adevărat.

„Am petrecut ultimii patru ani vorbind cu familiile care au fost afectate de minciunile lui Jonathan. Am vorbit personal că între 45-50 de familii”, a spus Natalie Hill.

„50 de familii au făcut declarații de impact în tribunal despre minciunile lui și l-au implorat pe judecător să îl oprească.”

Meijer a recunoscut că are între 550 și 600 de copii. Însă, autoritățile au spus că Meijer s-ar putea să aibă până la 1.000 de copii pe mai multe continente. Captură foto: X

Meijer a fost donator timp de 17 ani, dar în multe cazuri el a făcut donațiile în privat, ceea ce înseamnă că s-a adresat direct familiilor fără implicarea unei clinici private.

Unele femei care l-au ales ca donator spun că el nu le-a explicat cât de mulți copii are deja ca rezultat al donațiilor făcute.

Natalie, una dintre mamele care au apărut în documentar, a spus că știa de la Meijer că acesta a mai donat altor patru familii, aflând mai apoi că este vorba despre sute de familii.

Meijer, „un narcisist” și un risc pentru sănătatea publică

Unele dintre femei care au apelat la serviciile sale l-au descris drept „un narcisist”, în timp ce altele au spus că el reprezintă un risc pentru sănătatea publică.

Întrebat dacă este mult să ai 550 de copii, atât cât estimează el că ar avea, Meijer a spus: „Este mult pentru un bărbat obișnuit, dar nu și pentru un donator de spermă. Pentru un donator de spermă este destul de normal. Se ajunge până la sute de copii. Clinicile trimit sperma donatorilor în mai multe țări.”

Unele femei au spus că sunt îngrijorate de posibilitatea ca copiii lor să se întâlnească din întâmplare fără să știe că sunt înrudiți și să înceapă o relație.

Dacă va mai continua să doneze, Meijer va primi o amendă de 100.000 de euro pentru fiecare copil nou. Foto: Profimedia Images

„Acesta este cel mai mare risc pe care îl prevăd, pentru că el vorbește despre faptul că este deschis și un donator cunoscut, dar el a donat multor clinici din toată lumea și nu toate clinicile împărtășesc aceleași valori despre deschidere și onestitate față de copii”, a spus Natalie.

Lui Meijer i s-a interzis să mai doneze spermă în Olanda în 2017, după ce a reieșit că are 102 copii care s-au născut din spermă pe care el a donat-o în 11 clinici din țară.

El a continuat să doneze spermă în alte țări până în 2023, atunci când o femeie și o fundație care au intentat o acțiune civilă împotriva lui Meijer, argumentând că acțiunile bărbatului măresc riscul de incest pentru copiii săi.

Meijer trebuie să plătească 100.000 de euro pentru fiecare copil dacă mai donează spermă

Meijer a recunoscut că are între 550 și 600 de copii. Însă, oficialii tribunalului au spus că Meijer s-ar putea să aibă până la 1.000 de copii pe mai multe continente.

Până la urmă, judecătorul i-a interzis lui Meijer să mai doneze spermă unor noi părinți și a spus că va primi o amendă de 100.000 de euro pentru fiecare donație făcută.

„Am încetat să mai donez pentru beneficiarii noi în 2019. Am donat doar pentru frați. Dosarul din instanță a fost practic inutil pentru că eu mă oprisem deja și [decizia tribunalului] nu mi-a interzis să ajut familiile deja existente”, a spus Meijer.

Olandezul nu consideră că este o problemă faptul că are atât de mulți copii. „Nu văd nimic greșit cu asta. Cred că este foarte bine. Văd că [copiii] au mulți prieteni și se întâlnesc între ei.”

„Nu pot să vorbesc în numele lor, dar, din ce am văzut, ei sunt foarte fericiți că au atât de mulți frați. Pentru că ei se întâlnesc [...] și merg împreună în vacanță.”

Meijer consideră că femeile care au beneficiat de donațiile sale nu au motive să se plângă. Foto: Profimedia Images

Discutând despre motivul pentru care a devenit donator de spermă, Meijer a spus: „Ideea greșită este că am avut un fel de plan. Practic, eram la facultate și aveam un prieten care era infertil.”

„A avut un impact mare asupra mea pentru că am văzut efectul pe care acest lucru l-a avut asupra vieții lui.”

„Uneori, cred că am exagerat puțin. Trebuia să îmi spun că un număr mai mic de copii ajunge. Era mai bine dacă eram mai deschis, dar am ales să urmez regulile internaționale”, a declarat Meijer pentru The Independent.

Meijer crede că femeile care îl critică nu au motive să se simtă „inconfortabil” știind că donatorul lor are mulți copii.

„Dacă vrei exclusivitate, mergi la o clinică, plătești 10.000 de euro și atunci donatorul tău este exclusiv. Dacă nu vrei să împarți ca mamă, atunci de ce ai ales această cale?”

În Marea Britanie, există o limită de 10 familii pentru donatorii de spermă, dar ei au voie să continue să doneze în afara țării.

