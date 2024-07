Cum a ajuns un fotomodel internațional care mergea la petreceri cu DiCaprio să exploateze sexual femei pe care le folosea ca sclave

Când două tinere brazilience au fost date dispărute în septembrie 2022, familiile lor și FBI au pornit într-o cursă disperată de căutare prin toată America. Tot ce știau era că ele trăiau cu influencerița de wellness Kat Torres. Acum, ea a fost condamnată la opt ani de închisoare pentru trafic de persoane și sclavie, potrivit BBC. Așadar, cum a ajuns un fost model cu milioane de urmăritori pe Instagram și care a mers la petreceri cu Leonardo DiCaprio să își ademenească victimele ca să le exploateze sexual?

Ana nu este una dintre cele două femei pe care le căuta FBI-ul, dar și ea a fost o victimă a lui Torres și a jucat un rol esențial în salvarea lor.

La fel ca Torres, și Ana provine dintr-un mediu sărac din Brazilia și a fost atrasă de povestea de viață a fotomodelului care a plecat din favelele braziliene și a ajuns pe coperta revistelor internaționale și la petreceri cu cele mai mari vedete de la Hollywood.

„Ea părea că a depășit violența din copilăria ei, abuzurile, toate aceste experiențe traumatice”, a spus Ana pentru BBC.

„Ea era pe coperta revistelor. A fost văzută cu persoane faimoase, precum Leonardo DiCaprio. Tot ce văzusem părea credibil.”

Torres își publicase la acea vreme autobiografia, „ Voz” (Vocea), în care susținea că ea poate face predicții cu ajutorul puterilor sale spirituale. A ajuns să dea interviu unor publicații de încredere din Brazilia.

Ceea ce nu știa Ana era că povestea incredibilă a lui Torres era bazată pe jumătăți de adevăr și pe minciuni.

„Atunci ea a început să o ia razna”

Fostul coleg de apartament al lui Torres la New York, Luzer Twerski, a spus că prietenii ei de la Hollywood i-au prezentat drogul halucinogen ayahuasca, iar, de atunci, Torres nu a mai fost niciodată aceeași.

„Atunci ea a început să o ia razna”, a spus Twerski, care crede că ea lucra la acea vreme ca „sugar baby”, adică o femeie care era plătită pentru a întreține relații cu bărbați puternici și bogați, care plăteau de fapt și pentru apartamentul în care cei doi locuiau.

Site-ul de wellness al lui Torres și serviciul ei de abonare le promitea clienților „dragoste, bani și stima de sine la care mereu ai visat”.

Kat Torres a fost fotografiată la petreceri cu Leonardo DiCaprio pe vremea când era fotomodel. Foto: Profimedia Images

Amanda, o fostă clientă care trăiește în capitala Braziliei, a spus despre Kat că a făcut-o să se simtă specială. „Toate îndoielile, întrebările, deciziile mele – i le aduceam mereu ei prima dată, așa încât să putem lua decizii împreună.”

Dar se pare că site-ul lui Torres avea și o latură întunecată. Ana, Amanda și alți foști urmăritori spun că erau tot mai izolați psihologic de prieteni și familie și dornici să facă orice le sugera Torres.

Torres a invitat-o pe Ana la New York să vină să locuiască cu ea și să lucreze ca asistenta ei – să aibă grijă de animalele de companie ale lui Torres, să gătească și să facă curat în schimbul a 2.000 de dolari pe lună.

Nu putea nici să își facă duș singură

Când a ajuns acasă la Torres, și-a dat seama că lucrurile stăteau foarte diferit de felul în care influencerița se prezenta pe Instagram.

„A fost șocant, pentru că locuința era foarte dezordonată, murdară, nu mirosea bine”, a povestit Ana.

Torres părea că nu poate face nimic de una singură, nici măcar lucruri de bază, cum ar fi să facă duș, pentru că nu suporta să fie singură.

Ana a spus că trebuia să fie mereu la dispoziția lui Torres, având voie să doarmă doar câteva ore pe zi pe o canapea care era plină de urină de pisică.

În unele zile, trebuia să se ascundă în sala de sport din clădire ca să doarmă câteva ore. „Acum îmi dau seama că mă folosea ca pe o sclavă... ea o făcea din plăcere.”

Ana a spus că nu a fost niciodată plătită. „Simțeam că sunt blocată aici, nu am nicio cale de scăpare. Probabil că am fost una dintre primele ei victime în traficul de persoane.”

Într-un final, după trei luni, Ana a găsit o cale de scăpare, după ce s-a mutat cu noul ei iubit. Dar când a auzit de cele două tinere din Brazilia care dispăruseră, Ana a știut că trebuie să acționeze.

Își recruta victimele din rândul celor mai înfocate fane

Până în 2022, viața lui Torres s-a mai schimbat: era căsătorită cu un bărbat pe nume Zach (21 de ani), iar cei doi închiriau o casă cu cinci dormitoare din suburbiile Texasului.

Torres a repetat modelul pe care l-a folosit și în cazul Anei. Și-a ales victimele din rândul celor mai înfocate urmăritoare ale ei, încercând să le recruteze ca să vină să lucreze pentru ea.

Kat Torres le-a ademenit pe Desirre Freitas (centru) și Leticia Maia (dreapta) să vină în SUA, apoi le-a forțat să lucreze în cluburi de striptease și să se prostitueze. Foto: Kat Torres / Instagram

Desirre Freitas, care trăia în Germania, și Leticia Maia – cele două femei care erau căutate de FBI – s-au mutat cu Torres. O altă braziliancă – Sol – a fost și ea recrutată.

Torres și-a prezentat pe Instagram clanul ei de „vrăjitoare”. BBC a descoperit că cel puțin încă patru femei au fost aproape să fie convinse să i se alăture lui Torres în casa ei, dar s-au răzgândit în ultimul moment.

Nu a trecut mult până când cele trei femei au descoperit că realitatea era foarte diferită de povestea de basm care le-a fost promisă.

Torres își obliga victimele să lucreze în cluburi de striptease sau ca prostituate

În doar câteva săptămâni, Desirre a spus că Torres a convins-o să lucreze într-un club de striptease, amenințând-o că dacă nu acceptă va trebui să îi plătească toți banii pe care Torres i-a cheltuit pentru ea: zboruri cu avionul, cazare, mobila din camera ei și „vrăjile” pe care Torres le-a făcut pentru ea.

Când Torres i-a spus că o va blestema dacă nu îi urmează ordinele, Desirre, care credea la acea vreme că Torres are cu adevărat puteri spirituale și care nu avea banii pe care Torres îi ceruse, a acceptat să lucreze în clubul de noapte.

Un manager al clubului a spus pentru BBC că Desirre lucra foarte multe ore, șapte zile pe săptămână.

Femeile care trăiau în casa lui Torres din Austin nu aveau voie să vorbească între ele, nu puteau merge nici măcar la toaletă fără să îi ceară voie și erau obligate să îi dea toți banii pe care îi făceau.

Sol și-a dat seama că trebuie să scape cumva din această situație după ce a auzit o conversație la telefon în care Torres îi spunea unei alte cliente că trebuie să lucreze ca prostituată în Brazilia drept „pedeapsă”.

Sol a reușit să scape cu ajutorul unui fost iubit.

Dacă nu îi aducea destui bani, trebuia să doarmă pe străzi

Torres a convins-o până la urmă pe Desirre să lucreze ca prostituată. Dacă femeile nu făceau 3.000 de dolari pe zi, nu aveau voie să se întoarcă acasă.

„Am ajuns să dorm pe străzi de mai multe ori pentru că nu puteam să fac atât”, a povestit Desirre.

În perioada iunie-iulie 2022, Desirre a transferat 21.000 de dolari în contul lui Torres. Ea spune că a trebuit să îi predea o sumă mult mai mare de bani cash.

Prostituția este ilegală în Texas, iar Torres a amenințat-o pe Desirre că o va raporta la poliție dacă va spune vreodată că vrea să se oprească.

Kat Torres a apărut pe coperta unor mari reviste de modă și avea milioane de urmăritori pe Instagram. Foto: Profimedia Images

Până în septembrie, Desirre a spus că toate numerele de contact din telefonul ei erau blocate și trebuia să asculte de ordinele lui Torres fără nicio ezitare.

Între timp, familiile și prietenii lui Desirre și Leticia din Brazilia au lansat o campanie online pentru a le găsi pe cele două, după luni de zile în care nu le-au mai putut contacta. Prietenii lui Desirre erau îngrijorați că cineva s-ar putea să o fi ucis deja.

Ana a început să contacteze autoritățile, inclusiv FBI. Cu cinci luni înainte, ea și Sol au raportat-o pe Torres la poliție, dar nu au fost luate în serios.

„Traficanții de persoane nu sunt ca în filme. De cele mai multe ori, este cineva în care ai încredere”

Când presa a început să acorde tot mai multă atenție cazului, Torres a publicat filmări online cu Desirre și Leticia în care cele două spuneau că nu sunt ținute captive și le cereau oamenilor să nu le mai caute.

Dar într-o înregistrare obținută de poliție, Torres poate fi auzită dându-le instrucțiuni celor două femei: „El va începe să vă pună întrebări. Sunt plini de trucuri. El e detectiv, așa că aveți grijă. Vă dau afară dacă spuneți ceva. O să țip.”

Detectivul David Davol a spus pentru BBC că și-a dat seama imediat că ceva nu este în regulă, după discuția cu cele două.

„Traficanții de persoane nu sunt mereu ca în filme, unde ai o bandă care răpește oameni. Mult mai des, este vorba despre cineva în care ai încredere.”

Până în decembrie 2022, cele două femei s-au întors în siguranță în Brazilia.

Traficul de persoane este în creștere și, potrivit datelor ONU, generează profituri de 150 de miliarde de dolari la nivel global.

Imagini cu Kat Torres de la interviul pe care l-a oferit pentru BBC din închisoare, înainte de aflarea verdictului final. Captură foto: BBC

Interviu cu Torres din închisoare. I-a amenințat pe reporteri că îi va blestema și pe ei

În luna aprilie, echipa BBC i-a luat interviu lui Torres dintr-o închisoare din Brazilia – la acea vreme, verdictul final în cazul ei nu se știa încă.

Torres susținea că este nevinovată, că nicio altă femeie nu a trăit în aceeași casă cu ea și că nu a forțat niciodată pe nimeni să lucreze ca prostituată sau în cluburi de noapte.

„Când am văzut oamenii că depun mărturie, spuneau așa de multe minciuni. Așa de multe minciuni că la un moment dat, nu mai puteam să mă opresc din râs”, a spus Torres.

„Oamenii spun că sunt un guru fals, dar în același timp spun că 'ea este un pericol pentru societate pentru că poate schimba mințile oamenilor cu cuvintele ei'.”

Când jurnaliștii i-au arătat dovezi care o incriminează, ea a devenit agresivă și i-a acuzat și pe ei că mint.

„Poți să alegi să crezi ce alegi tu să crezi. Eu pot să spun că sunt Isus. Și tu poți să îl vezi pe Isus sau poți să vezi diavolul, asta e tot. Este alegerea ta. Este mintea ta.”

După ce s-a ridicat să se întoarcă înapoi în celulă, ea a arătat cu degetul înspre reporteri și i-a amenințat că vor afla în curând dacă are puteri sau nu.

Torres a fost condamnată de un judecător din Brazilia la opt ani de închisoare pentru trafic de persoane și sclavie în cazul lui Desirre.

Peste 20 de femei au raportat că au fost înșelate sau exploatate de Torres. Multe dintre ele încă fac terapie psihiatrică pentru a-și reveni după experiența prin care au trecut din cauza felului în care i-a tratat Torres.

Desirre scrie în încheierea cărții sale: „Nu m-am recuperat de tot încă, am avut un an dificil. Am fost exploatată sexual, înrobită și ținută captivă. Sper ca povestea mea să fie un avertisment.”

Editor : Raul Nețoiu