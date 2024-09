Dezvăluiri în cazul care a cutremurat Franța: bărbatul care își droga soția și o oferea străinilor avea un discipol

În timpul procesului lui Dominique Pélicot, bărbatul acuzat că și-a drogat și violat soția timp de aproape zece ani, a ieșit la iveală că un alt bărbat, care locuia în apropiere i-a copiat faptele acestuia. Acesta l-a chemat pe Pélicot și la domiciliul său, pentru a-i viola soția, după ce a fost învățat cum să o sedeze, relatează News.ro.

Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional

Tată a cinci copii, Jean-Pierre, în vârstă de 63 de ani, este și el inculpat în procesul lui Dominique Pélicot, bărbatul din orașul francez Mazan, care este acuzat că și-a drogat și apoi abuzat sexual soția, chemând bărbați la locuința lor.

În timpul procesului, a ieșit la iveală că Jean-Pierre a fost un „discipol” al lui Dominique, care i-a arătat cum să își drogheze, și apoi să își violeze propria soție, el fiind și cel care i-a furnizat drogurile, scrie sursa citată. Femeia a fost violată de 12 ori, pe parcursul a cinci ani - între 2015 și 2020.

În fața instanței, Jean-Pierre a recunoscut acuzațiile. Le-a mărturisit anchetatorilor inclusiv că i-a cerut lui Dominique să vină la el acasă pentru a-i aduce drogurile și pentru a-i viola și el la rândul lui soția. Toate acestea, în timp ce Jean-Pierre înregistra faptele, precum a fost învățat de către Dominique, care a ținut o evidență meticuloasă a agresiunilor sexuale asupra soției.

Mărturia femeii în fața instanței

La fel ca și în cazul soției principalului acuzat, soția lui Pierre a aflat de la polițiști ce i s-a întâmplat, după ce i-au fost prezentate mai multe materiale video. În fața instanței, soția lui Jean-Pierre a mărturisit că a fost devastată de dezvăluirea faptelor și că nu își va ierta niciodată soțul.

„Este de neconceput că el ar fi făcut asta. A fost o persoană minunată. Ne-a distrus. Aştept adevărul, ca el să spună de ce a căzut în asta. De ce a făcut-o, ne înţelegeam bine. Nu erau certuri. Nu a fost nimic. Este de neînţeles”, a afirmat femeia.

Cu toate acestea, femeia nu este parte civilă în acest caz şi nici nu intenţionează să divorţeze.

„Vreau să-mi protejez copiii cât mai mult posibil. Ei au trecut prin destule. Şi ei îşi iubesc tatăl. A fost un om bun, minunat. Şi bineînţeles că nu pot da uitării totul. El este tatăl celor cinci copii ai mei. Nu a trebuit niciodată să spun ceva despre soţul meu până acum", a declarat Cécile, soția lui Jean-Pierre.

Femeia a mai povestit și că în timpul unuia dintre abuzuri s-a trezit de mai multe ori pentru că soţul ei îi administrase o doză prea mică de anxiolitic.

„M-am trezit cu o tresărire şi am văzut un bărbat lipit de fereastră cu o lumină intermitentă şi pe soţul meu lângă mine. Nu am avut timp să mă ridic înainte ca bărbatul să iasă. Am alergat după el şi l-am întrebat pe soţul meu ce se întâmplă. El a spus că a fost pentru a-mi vedea lenjeria intimă şi apoi s-a încurcat în propriile minciuni. Eram îmbrăcată, nu era nimic care să sugereze ce s-a întâmplat”, a mai declarat femeia.

Optsprezece dintre cei 51 de inculpați din proces se află în arest, inclusiv Dominique Pélicot şi Jean-Pierre, în timp ce alți 32 de inculpați participă la proces în libertate. Un alt inculpat care se află în libertate va fi judecat în absență. Cei mai mulți dintre bărbații acuzați ar putea primi până la 20 de ani de închisoare dacă vor fi găsiți vinovați de viol calificat.

