Doi soți britanici și-au vândut casa din Manchester și cu banii obținuți pe ea au cumpărat un sat întreg din Franța. Sunt extrem de mulțumiți de noua lor viață și spun că nu s-ar mai întoarce pentru nimic în lume în Marea Britanie.

Liz Murphy, de 47 de ani, și soțul ei, David, de 55 de ani, au cumpărat Lac De Maison, un mic sat istoric din regiunea Poitou-Charentes, aflată în sud-vestul Franței, în ianuarie 2021. Și-au vândut casa cu trei dormitoare cu aproximativ 470.000 de euro și au folosit banii pentru a cumpăra șase case vechi de 400 de ani, două hambare și aproximativ 2 hectare de teren.

Liz și David Murphy și-au vândut casa din Marea Britanie și cu banii obținuți au cumpărat un mic sat istoric din Franța FOTO: Profimedia Images Deschide galeria foto

Au transformat sătucul părăsit într-o afacere înfloritoare, cele trei case de vacanță renovate până acum fiind aproape complet rezervate pentru vara anului 2024.

Soții spun că n-au niciun gând să se întoarcă în țara natală.

Cei doi soți au lucrat la radio în Marea Britanie și mărturisesc că au un „sentiment încântător” acum, când nu mai depind de un angajator și lucrează pentru ei înșiși.

Având în vedere că în Marea Britanie costurile au crescut foarte mult, soții - care au doi copii - spun că acasă nu ar putea să aibă stilul de viață pe care și-l doresc și pe care îl au acum, în Franța.

Liz a declarat pentru The Independent: „Am fost foarte ocupați, suntem aproape plini în această vară și chiar și în extrasezon am avut oaspeți în majoritatea weekendurilor. Renovările sunt încă în curs, dar sunt în mare parte finalizate. Suntem în al patrulea an aici și ne-am obișnuit cu întreținerea și am învățat cum să eficientizăm munca.

Ne-a plăcut Regatul Unit, dar nu regretăm că ne-am mutat aici și nu avem planuri să ne mutăm înapoi. Este frumos pentru că ne controlăm un pic mai mult propriul destin”.

David a adăugat: „Avem mai multă stabilitate acum, în Franța”.

Cei doi soți visau să trăiască în Franța, iar lucrurile au intrat în linie dreaptă în 2020, când au avut un concediu prelungit din cauza pandemiei. În aceeași perioadă au descoperit și sătucul de vânzare și au decis să vândă casa din Manchester pentru a-l cumpăra. Astfel, în decembrie 2020 s-au mutat în Franța împreună cu cei doi copii și părinții lui Liz.

„Amândoi lucram toată ziua, iar copiii erau singuri după școală. Abia când a venit pandemia și am intrat în concediu ne-am dat seama că viața trecea pe lângă noi. Nu petrecusem mult timp cu copiii și am decis că trebuie să facem ceva pentru a ne schimba viața. De ani de zile discutam despre mutarea în Franța și am zis atunci că a venit momentul”, a mai spus Liz.

Ea a mai spus că a crescut foarte mult calitatea vieții pentru familie de când se află în Franța. Petrec foarte mult timp împreună și deși prețurile fluctuează și aici, au mai mare stabilitate de când s-au mutat.

Editor : D.C.