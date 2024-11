Elon Musk s-a întâlnit cu ambasadorul Iranului la ONU într-un „loc secret”, la New York

Miliardarul Elon Musk, devenit consilier apropiat al președintelui ales Donald J. Trump, s-a întâlnit luni, la New York, cu ambasadorul Iranului la Organizația Națiunilor Unite, în cadrul unei întrevederi pe care doi oficiali iranieni au descris-o ca fiind o discuție despre cum să dezamorseze tensiunile dintre Iran și Statele Unite. Anunțul a fost făcut de oficiali iranieni, scrie The New York Times.

Iranienii au declarat că întâlnirea dintre Musk și ambasadorul Amir Saeid Iravani a durat mai mult de o oră și a avut loc într-un loc secret. Iranienii, care au vorbit sub rezerva anonimatului deoarece nu erau autorizați să discute public despre politică, au descris întâlnirea ca fiind „pozitivă” și „o veste bună”.

Întrebat dacă a existat o astfel de întrevedere, Steven Cheung, directorul de comunicare al lui Trump, a declarat: „Nu comentăm rapoartele privind întâlnirile private care au avut sau nu loc”. Musk nu a răspuns la o cerere de comentarii din partea cotidianului american.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a echipei de tranziție pentru viitoarea Administrație Trump-Vance, a afirmat, la rândul său: „Poporul american l-a reales pe președintele Trump pentru că are încredere în el să ne conducă țara și să restabilească pacea prin forță în întreaga lume. Când se va întoarce la Casa Albă, el va lua măsurile necesare pentru a face exact acest lucru”.

Musk, centrul atenției

Musk a devenit cel mai puternic cetățean privat în perioada de tranziție a lui Trump și a participat la aproape fiecare interviu de angajare. În timpul unei convorbiri de săptămâna trecută cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, președintele ales i-a înmânat telefonul miliardarului. Musk a jucat un rol-cheie în furnizarea de capacități de comunicații Ucrainei în războiul cu Rusia.

Întâlnirea directă timpurie dintre un înalt oficial iranian și Musk ar putea indica posibilitatea unei schimbări de ton între Teheran și Washington sub Administrația Trump, în ciuda unui trecut încărcat între președintele ales și Iran. Unul dintre oficialii iranieni a declarat că Musk a fost cel care a solicitat întâlnirea și că ambasadorul a ales locul.

În timpul primului său mandat, Trump a retras Statele Unite din acordul nuclear din 2015 dintre Iran și puterile mondiale, numindu-l „un acord unilateral oribil care nu ar fi trebuit să fie încheiat niciodată”, și a impus sancțiuni economice dure asupra veniturilor iraniene din petrol și a tranzacțiilor bancare internaționale. De asemenea, el a ordonat asasinarea unui general iranian de rang înalt, Qassim Suleimani, în Irak, în 2020.

Ca răspuns, liderul suprem al Iranului a interzis orice negocieri cu Administrația Trump, iar oficialii iranieni au jurat să răzbune uciderea lui Suleimani. Săptămâna trecută, procurorii federali au declarat într-un document depus în instanță că Iranul a complotat pentru asasinarea lui Trump înainte de alegeri.

Dar, în urma alegerii lui Trump săptămâna trecută, Iranul a dezbătut deschis dacă poate ajunge acum la un acord nou și mai durabil cu Statele Unite. Mulți membri ai noului guvern al președintelui Masoud Pezeshkian sunt în favoarea negocierii, susținând că lui Trump îi place să facă înțelegeri și că ar putea exista o oportunitate de a obține ridicarea sancțiunilor.

Deranjant

Miliardarul Elon Musk a obținut o victorie majoră când președintele ales al SUA Donald Trump a anunțat că CEO-ul Tesla și SpaceX va conduce un nou „Departament pentru Eficiența Guvernului” împreună cu Vivek Ramaswamy, un alt miliardar. Dar Musk a început deja să-i enerveze pe oamenii din echipa lui Trump, relatează NBC News.

Surse din echipa de tranziție spun că Musk și-a exprimat cu atâta insistență opiniile legate de al doilea mandat al lui Donald Trump la Casa Albă, încât a enervat echipa președintelui ales și nu mai e bine văzut la Mar-a-Lago, casa lui Trump din Palm Beach, Florida. Prezența aproape constantă a lui Musk la Mar-a-Lago în ultimă săptămână a început să-i supere pe oamenii care erau deja în cercul de apropiați ai lui Trump și care consideră că miliardarul își depășește rolul. Sursele au vorbit sub rezerva anonimatului, deoarece nu sunt autorizate să vorbească public.

