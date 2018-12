Experimentul inedit al unei femei cu un credit ipotecar pe 20 de ani: să nu mai cheltuiască nimic timp de un an

O femeie din SUA spune că a economisit mii de dolari, după ce a decis ca, timp de un an, să taie toate cheltuielile care nu sunt absolut necesare, scrie New York Post.

Michelle McGagh, o jurnalistă economică, a încetat să mai cumpere lucruri care nu îi erau neapărat necesare și susține că a reușit astfel să economisească aproximativ 27.000 de dolari, în decurs de un an.

Femeia spune că ideea i-a venit după ce a luat un credit ipotecar pentru casă, în 2013, care a forțat-o să își analizeze mai atent cheltuielile. În timp ce căuta metode prin care să își administreze mai eficient bugetul, ea a descoperit un proiect intitulat „Buy Nothing Day”, prin care oamenii sunt provocați să nu cheltuie nimic în decursul unei zile alese de ei.

McGagh s-a întrebat dacă nu ar putea face asta timp de un an. „Să nu mai cheltuiesc nimic un an a făcut minuni pentru bugetul meu și m-a împiedicat să îmi umplu rafturile cu lucruri de care nu am neapărat nevoie. Poate că sună extrem, dar îmi făceam un buget și un plan de cheltuieli și de fiecare dată ajungeam să cheltuiesc tot ce economiseam când ieșeam în oraș într-o seară”, spune ea.

Din salariul lunar, tânăra a început să plătească doar ce era necesar: rata la bancă, facturile, asigurarea și donațiile spre organizații caritabile. Suma totală se ridica la 2.200 de dolari pe lună. Alte cheltuieli includeau produse de îngrijire personală, de curățenie și coșul cu mâncare.

Bugetul săptămânal pentru hrană pe care și l-a alocat femeia era de doar 45 de dolari, așa că a început să își gătească acasă, pentru a se încadra în ținta sa.

„Am tăiat tot ce însemna buget pentru distracție sau produse de lux. Asta a însemnat că nu am mai ieșit la cinematograf, în baruri, nu am mai comandat deloc mâncare, nu am luat taxiul, nu mi-am mai cumpărat haine noi, nu am cumpărat dulciuri, nu mi-am mai făcut abonament la sala de sport, nu am mai plecat în vacanțe. Și nu mi-am mai luat nicio cafea din oraș”, spune ea.

Acum, ea susține că experimentul i-a schimbat percepția asupra banilor și și-a dat seama că poate trăi cu mult mai puțin decât și-ar fi imaginat.

„Mi-am dat seama că prețuiesc mai mult siguranța mea financiară decât lucrurile materiale. Nu vreau să ajung să fiu ca un hamster la muncă doar pentru a reuși să îmi plătesc creditul la casă în 20 de ani. Am înțeles și că nu am nevoie de foarte multe lucruri materiale pentru a mă simți fericită”, mai spune femeia.

