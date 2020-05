Madonna spune că a fost testată pozitiv pentru anticorpi specifici noului virus, însă nu a dezvăluit dacă a avut și simptome ale bolii

Madonna a dezvăluit că a fost testată pozitiv pentru anticorpi de coronavirusului. Celebra cântăreață a făcut anunțul printr-o postare video pe Instagram.

Ea nu a dezvăluit dacă a avut și simptome ale bolii. Pentru moment, nu există nicio dovadă care să arate faptul că o persoană infectată cu coronavirus capătă imunitate.

„Jurnal de carantină, numărul 14. Am făcut un test ieri şi am aflat că am anticorpi pentru coronavirus, așa că mâine voi face o plimbare lungă cu mașina, voi deschide geamul și voi inspira aerul cu COVID-19”, spune Madonna, pe Instagram.