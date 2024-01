Marile capitale ale lumii au sărbătorit trecerea în 2024 cu spectacole uimitoare de artificii.

Oraşul New York a intrat în 2024 cu tradiţionala "cădere a bilei" în Times Square, la temperaturi situate uşor peste pragul de îngheţ, potrivit DPA. O ploaie intensă de confetti s-a revărsat peste sutele de mii de persoane adunate în Times Square, pe acordurile melodiilor "Auld Lang Syne" şi "New York, New York", potrivit DPA.

Praga. Sursa foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

La fel ca în multe alte oraşe din SUA, petrecerea din Times Square a fost însoţită de măsuri de securitate sporite. Autorităţile din SUA s-au temut de incidente cauzate de tensiunile internaţionale provocate de războiul din Gaza. Unii jurnalişti au relatat despre existenţa unor manifestanţi pro-palestinieni în apropiere de Times Square.

Poliţia, desfăşurată în centrul Manhattanului, a remorcat maşini suspecte, a instalat o barieră de oţel pentru a filtra mulţimea şi a monitorizat manifestanţii, scrie Agerpres.

Sute de mii de persoane au întâmpinat Anul Nou cu artificii şi muzică în metropola braziliană Rio de Janeiro în timp ce ceasul a bătut miezul nopţii. Un foc de artificii tradiţional de 12 minute a început la miezul nopţii, proiectilele fiind lansate de pe zece plute din faţa renumitei plaje Copacabana. Sărbătoarea a fost însoţită de o orchestră şi un spectacol luminos cu drone.

Oraşul Rio de Janeiro a adoptat măsuri sporite pentru prevenirea potenţialelor violenţe şi infracţiuni în timpul sărbătorilor, numărul forţelor de ordine fiind suplimentat cu aproximativ 3.000 de poliţişti comparativ cu anul precedent. De asemenea, în mai multe locaţii au fost amplasate camere de securitate care pot recunoaşte plăcuţe de înmatriculare şi chipuri.

Peste un milion de persoane s-au adunat pe Champs-Elysées din Paris. Un foc de artificii deasupra Arcului de Triumf la miezul nopţii a constituit punctul culminant al sărbătorii, plasată sub semnul Jocurilor Olimpice, cu numeroase activităţi care au evocat evenimentul sportiv pe care oraşul îl va găzdui vara viitoare.

Londra a marcat intrarea în noul an prin sunetul emblematic al celebrului orologiu Big Ben din Londra şi un foc de artificii spectaculos pe roata "London Eye". Momentul a fost unul special pentru Big Ben. În urmă cu un secol, sunetul celebrului orologiu din Londra a fost difuzat pentru prima dată în direct de postul de radio BBC, ca parte din programul de Revelion. De atunci, bătăile ceasului au fost retransmise în direct.

Cu ajutorul dronelor luminoase, mesajul incluziv "Londra este un loc pentru toată lumea" a fost scris pe cer deasupra Tamisei fiind văzut de zeci de mii de persoane adunate pe malurile fluviului.

Africa, Oceania şi Asia au făcut, de asemenea, trecerea la noul an. La Sydney, un mega-spectacol de artificii a luminat cerul nopţii, cu celebrul Harbour Bridge şi clădirea Operei în fundal. Conform organizatorilor, peste 13.500 de artificii au fost lansate din port.

Au fost şi proiecţii de lumină generate de inteligenţa artificială în timp ce mulţimile au ieşit pe străzi, la fel ca în multe alte oraşe, după ce restricţiile asociate coronavirusului au fost ridicate în întreaga lume.

Clădiri emblematice ale celui mai mare oraş din Noua Zeelandă, Auckland, au fost la rândul lor iluminate, artificiile luminând Sky Tower, în timp ce privitorii s-au delectat cu un spectacol de lasere şi animaţie sincronizat cu altele structuri importante, inclusiv Harbour Bridge.

Capitala ţării din Pacific, Wellington, a organizat un spectacol cu focuri de artificii şi muzică într-o lagună din interiorul oraşului.

În acelaşi timp, două spectacole separate de artificii au fost organizate în Samoa, unul în capitala Apia, iar celălalt în Savai'i, pentru a marca începutul noului an.

Insulele Chatham, parte a teritoriului Noii Zeelande, au fost primele din această ţară care au intrat în noul anul. Insulele, situate la aproximativ 800 de kilometri est de Insula de Sud a Noii Zeelande, au o populaţie de aproximativ 700 de locuitori.

Mai târziu, locuitorii din Asia s-au bucurat de spectacole de lumini uriaşe, inclusiv Singapore, unde privitorii au urmărit focurile de artificii la Marina Bay.

La Bangkok, sărbătorile s-au concentrat asupra râului Chao Phraya în care se oglindesc în fiecare an focurile de artificii. Tailanda, care urmează calendarul budist, a salutat intrarea în anul 2567.

În Taiwan, aproximativ 16.000 de artificii au fost trase de pe clădirea emblematică Taipei 101, de 509 metri înălţime.

În capitala sud-coreeană Seul, începutul anului 2024 a fost marcat prin sunetele clopotului uriaş Bosingak care a bătut de exact 33 de ori, ca în fiecare an. Zeci de mii de persoane s-au adunat pentru a urmări evenimentul.

China a întâmpinat la rândul său Anul Nou - atmosfera fiind însă mult mai liniştită comparativ cu alte părţi ale lumii. Revelionul nu este o prioritate pentru chinezi având în vedere că anul lor lunar tradiţional nu începe până pe 10 februarie.

În regiunile administrative speciale chineze din Hong Kong şi Macao, însă, Revelionul are o semnificaţie mai mare, datorită lor moştenirii britanice şi portugheze. La Hong Kong, zeci de mii de persoane s-au adunat în portul Victoria pentru a urmări uriaşul foc de artificii.

Samoa Americană, situată la 220 de kilometri est de Samoa va fi ultima care va intra în 2024.

Editor : V.M.