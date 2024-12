NYT: Cât câștigă Phenianul de pe urma alianței cu Moscova. Și ce risca Kim Jong-un

Cotidianul american The New York Times face un calcul, folosind datele furnizate de Universitatea Hankuk de Studii Străine din Coreea de Sud (HUFS), referitor la câștigurile pe care le poate avea Coreea de Nord de pe urma alianței cu Rusia, aducând însă în discuție și riscurile. Puse cap la cap, câștigurile s-ar cifra la circa 6 miliarde de dolari.

Kim Jong-un, liderul Coreei de Nord, și-a asumat cel mai îndrăzneț risc diplomatic, furnizând aproximativ 11.000 de soldați și stocuri de arme Rusiei pentru a sprijini războiul acesteia împotriva Ucrainei.

Ajutor extern pentru eforturile de război ale Rusiei

Desfășurarea constituie un ajutor extern oportun pentru eforturile de război ale Rusiei, trupele nord-coreene luptând alături de forțele ruse în regiunea Kursk pentru a le ajuta să recucerească teritoriile pierdute în favoarea Ucrainei. Luni, generalul-maior Pat Ryder, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, a declarat că Pentagonul a văzut „indicii” conform cărora un număr nespecificat de soldați nord-coreeni au fost uciși și răniți acolo.

Trimiterea trupelor aduce o serie de beneficii Coreei de Nord, inclusiv bani de care are mare nevoie și influență diplomatică. Kim primește alimente, petrol, bani și produse avansate în valoare de miliarde de dolari, scrie The New York Times.

Potrivit analiștilor sud-coreeni, costul armelor furnizate de Coreea de Nord Rusiei este de peste 5,5 miliarde de dolari. Plata s-a făcut atât în ​​numerar, cât și în ulei și alimente.

Pe lângă arme, Phenianul primește și bani pentru trimiterea soldaților. Potrivit studiului, Kim Jong-un va încasa între 143 de milioane de dolari și până la 572 de milioane de dolari în fiecare an pentru participarea a 5.000 până la 20.000 de soldați nord-coreeni la ostilitățile din Ucraina de partea Rusiei.

Mulți dintre nord-coreeni au fost răniți sau uciși în luptele cu ucrainenii. Aceasta înseamnă că Kim Jong-un a primit aproximativ 315 milioane de dolari pentru primul contingent de trupe.

Anterior a devenit cunoscut faptul că Rusia intenționează să predea Coreei de Nord avioane de luptă MiG-28 și Su-27. La începutul lunii, Rusia și Coreea de Nord au semnat un parteneriat strategic pe termen nelimitat.

Phenianul avea nevoie disperată de sprijin

Potrivit analiștilor, Kim primește de la Rusia alimente, petrol, bani și sisteme avansate de armament în valoare de miliarde de dolari, care vor ajuta regimul său să reziste sancțiunilor internaționale și să-și modernizeze forțele armate convenționale.

Kim avea nevoie disperată de un astfel de sprijin.

O triplă serie de incidente a zguduit regimul său dinastic în ultimul deceniu. În primul rând, sancțiunile ONU conduse de americani au devastat economia Coreei de Nord prin interzicerea tuturor exporturilor sale majore, inclusiv cărbune, fructe de mare, textile și muncitori, precum și prin reducerea drastică a importurilor sale de petrol. Kim a încercat să ridice sancțiunile prin diplomație directă cu fostul președinte Donald J. Trump.

Însă negocierile au eșuat fără un acord în 2019, pătând imaginea internă a lui Kim de lider infailibil. Apoi, pandemia a paralizat și mai mult economia Nordului.

Mai izolată decât niciodată

Coreea de Nord a părut mai izolată ca niciodată când a văzut că se deschid oportunități, în timp ce invazia președintelui Vladimir V. Putin în Ucraina se prelungea. Rusia folosea trupe și muniție, iar Coreea de Nord avea din belșug ambele lucruri de oferit. Armata sa este una dintre cele mai mari forțe armate convenționale din lume, cu 1,3 milioane de membri. Aceasta deține stocuri uriașe de proiectile de artilerie, rachete și alte arme convenționale - multe dintre ele învechite - precum și noi rachete balistice dezvoltate în cadrul ambițiosului program de înarmare al dlui Kim.

Curtarea a început atunci când Coreea de Nord l-a invitat pe ministrul rus al Apărării de atunci, Serghei Șoigu, la o paradă masivă a armelor în Phenian, în iulie anul trecut. Armele nord-coreene au început să ajungă în Rusia la scurt timp după aceea. Când Putin l-a invitat pe Kim la un summit în Extremul Orient rus în septembrie anul trecut, Rusia a arătat ce poate oferi Coreei de Nord în schimb, ducându-l pe Kim să viziteze o instalație de lansare spațială, o fabrică de avioane și un port naval.

În iunie, Kim și Putin au semnat un tratat de apărare reciprocă și cooperare la Phenian. Ulterior, Coreea de Nord a început să trimită trupe în Rusia.

De asemenea, Coreea de Nord a furnizat Rusiei arme, 20.000 de containere, inclusiv milioane de proiectile de artilerie, rachete balistice nou dezvoltate, sisteme de rachete cu lansare multiplă și obuziere cu rază lungă de acțiune, au declarat oficiali sud-coreeni.

Cât a câștigat Coreea

Kim s-a întâlnit cu noul ministru rus al Apărării, Andrei R. Belousov, la Phenian, pe 29 noiembrie, promițând să continue să sprijine Rusia și să „extindă viguros” legăturile.

Această întâlnire a anunțat mai multe trupe și livrări de arme din Coreea de Nord, a declarat Yang Moo-jin, președintele Universității de Studii Nord Coreene din Seul.

Exporturile dinamice de arme către Rusia aduc viață industriei de muniții din Coreea de Nord. Kim a solicitat creșterea producției atunci când a vizitat fabricile de armament în ultimele luni și fabricarea în masă a dronelor de atac. Coreea de Nord extinde, de asemenea, o fabrică de rachete într-un efort evident de a produce mai multe rachete KN-23, pe care le-a furnizat Rusiei pentru a le folosi împotriva Ucrainei, potrivit cercetătorilor de la un think tank cu sediul în SUA.

Potrivit Olenei Guseinova, cercetător la Universitatea Hankuk de Studii Străine din Seul, Nordul a câștigat până la 5,5 miliarde de dolari prin afacerile cu arme încheiate cu Rusia.

Într-un raport publicat în octombrie, ea a estimat, de asemenea, că Coreea de Nord ar putea aduce până la 572 de milioane de dolari anual prin desfășurarea de trupe - o sumă uriașă pentru standardele Nordului. Exporturile oficiale ale țării s-au ridicat la 330 de milioane de dolari numai anul trecut.

Nici Rusia, nici Coreea de Nord nu au dezvăluit modul în care Moscova plătea Coreea de Nord.

Însă petrolierele nord-coreene au adus din Rusia mult mai mult petrol decât permit sancțiunile ONU, potrivit unei analize a imaginilor din satelit publicate luna trecută de Open Source Center din Marea Britanie și BBC.

Pe teren, armata Coreei de Nord obține, de asemenea, informații valoroase despre câmpul de luptă pentru prima dată în ultimele decenii, inclusiv inovații în utilizarea dronelor care schimbă războiul modern. Războiul împotriva Ucrainei oferă Coreei de Nord prima ocazie de a-și testa noile rachete balistice KN-23 și KN-24 împotriva sistemelor occidentale de apărare antiaeriană în luptă reală. Conform oficialilor din Coreea de Sud, tehnicienii săi au călătorit cu rachetele pentru a identifica deficiențele și a colecta date pe care să le ducă acasă.

Una dintre temerile Seulului este că, în viitor, Kim ar putea negocia ajutorul Rusiei pentru a stăpâni tehnologiile necesare pentru rachetele nucleare care ar putea lovi ținte din Pacific.

„Nu cred că au ajuns încă în stadiul în care Rusia ar furniza tehnologii și componente sensibile pentru rachete nucleare și rachete”, a declarat Jang Seho, analist la Institutul pentru Strategie de Securitate Națională din Seul.

Noul flux de venituri și tehnologii de armament din Rusia va proteja Coreea de Nord de sancțiunile ONU și va încuraja poziția lui Kim față de Washington și aliații săi. Rămâne de văzut dacă președintele ales Trump încearcă să își reia diplomația personală cu Kim.

Dar desfășurarea implică și câteva riscuri pentru Kim

Forțele speciale nord-coreene au luptat alături de parașutiști și pușcași marini ruși pentru a ajuta Rusia să recucerească teritoriile pierdute în favoarea Ucrainei în regiunea Kursk, au declarat oficiali sud-coreeni din serviciile de informații. Acestea au fost antrenate să se infiltreze pe mare și pe râu și să traverseze terenul accidentat al Coreei. Nu este clar cât de bine au fost pregătiți pentru un război de uzură purtat în tranșee și pe câmpii cu artilerie și drone, au declarat experții militari.

Oficialii sud-coreeni monitorizează îndeaproape modul în care armele și trupele nord-coreene se descurcă în război - cu posibilitatea dezertărilor de pe câmpul de luptă - pentru a obține informații despre gradul de pregătire al armatei nord-coreene. Multe dintre proiectilele de artilerie nord-coreene erau vechi de zeci de ani și s-au dovedit a fi inutile.

Coreea de Nord a trimis deja atât de multe arme convenționale și muniții în Rusia, încât „nu poate purta un război în Coreea chiar dacă ar vrea”, a declarat Doo Jin-ho, analist principal la Institutul Coreean pentru Analize de Apărare din Seul.

Unii analiști sud-coreeni se îndoiesc că colaborarea dintre Phenian și Moscova va dăinui. Cele două economii au atât de puțin de oferit una celeilalte, încât Rusia ar reprezenta mai puțin de 2% din comerțul internațional al Coreei de Nord, în afară de comerțul cu arme, în timp ce China reprezintă peste 90%, potrivit unui raport al cercetătorilor de la Institutul Coreean pentru Politici Economice Internaționale.

Dar chiar și comerțul bilateral dintre Coreea de Nord și China a încetinit la 1,5 miliarde de dolari în primele nouă luni ale anului, în scădere de la 1,6 miliarde de dolari în aceeași perioadă a anului trecut.

Acest lucru poate reflecta un alt pariu al lui Kim. Coreea de Nord a încercat mult timp să pună Beijingul împotriva Moscovei, dar unii analiști spun că aprofundarea legăturilor militare ale Coreei de Nord cu Rusia ar putea afecta relațiile sale cu China.

