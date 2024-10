O femeie din Anglia a murit sufocată de propriul pat. Ea a fost găsită de fiica ei de 19 ani

O femeie britanică în vârstă de 39 de ani a fost ucisă atunci când un pat ottoman defect i-a căzut pe gât și a asfixiat-o, conform unui raport al medicului legist, scrie CNN.

Helen Davey, care locuia în nord-estul Angliei și conducea un salon de înfrumusețare, a murit în luna iunie în timp ce „se apleca peste zona de depozitare a unui pat ottoman cu sistem de ridicare pe gaz”, a declarat medicul legist Jeremy Chipperfield în raportul său, publicat săptămâna trecută.

Paturile ottoman au o bază care poate fi ridicată – de obicei folosind un sistem hidraulic pe bază de gaz – pentru a accesa un spațiu de depozitare de dedesubt. Sunt o alegere populară pentru cei care doresc să păstreze așternuturile sau hainele de sezon ascunse.

Platforma saltelei de pe patul lui Davey a căzut neașteptat, „i-a prins gâtul de suprafața superioară a panoului lateral al bazei patului”, a explicat Chipperfield. „Incapabilă să se elibereze, a murit din cauza asfixiei poziționale. Unul dintre cei doi pistoane cu gaz era defect”.

Davey a fost găsită de fiica ei, Elizabeth, conform unei declarații citite în instanță și raportată de ziarul local The Northern Echo.

„Am urcat la etaj, ușa dormitorului mamei mele era larg deschisă și am văzut-o întinsă pe spate, cu capul sub pat”, a spus Elizabeth în instanță.

„Picioarele ei erau îndoite, de parcă încerca să se ridice. Am lăsat jos tot ce țineam și am încercat să ridic partea de sus a patului de pe capul ei. Patul nu mai avea un sistem de închidere lentă și putea să cadă greu dacă era eliberat. Era atât de greu pentru mine să-l ridic și să încerc să o scot. Am reușit să-l ridic suficient de mult pentru a-mi sprijini piciorul sub el. Am observat că fața ei era albastră, cu o urmă clară pe gât de la cadrul patului. Am reușit să o scot complet. Mi-a fost teamă că era moartă, deoarece nu scotea niciun sunet. Am început manevrele de resuscitare și am observat că nu respira”, a explicat ea.

Chipperfield a avertizat într-o scrisoare adresată secretarului britanic pentru afaceri, Jonathan Reynolds, că există riscul unor decese viitoare „dacă nu se iau măsuri”, subliniind „existența și utilizarea mecanismelor de pistoane pe gaz ale paturilor, a căror defecțiune prezintă un risc pentru viață,” ca „un motiv de îngrijorare.”

Conform legislației din Marea Britanie, medicii legiști trebuie să raporteze organizației sau agenției guvernamentale relevante atunci când consideră că trebuie luate măsuri pentru a preveni decesele viitoare.

Editor : Ana Petrescu